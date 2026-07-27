Nemzeti Sportrádió

Megvannak az FTC női csapatának BL-selejtezős ellenfelei

2026.07.27. 21:46
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női BL-selejtező FTC női futball női BL
A görög PAOK FC lesz a Ferencváros első ellenfele a női labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező jövő heti, budapesti tornáján.

 

Az európai szövetség honlapja szerint a görögök a selejtező első körében, a múlt héten házigazdaként az izraeli Hapoel Jeruzsálemet és az azeri Nyeftcsi Bakut is legyőzte, ezzel továbbjutott.

A III. Kerületi TVE sporttelepén sorra kerülő torna jövő szerdai elődöntőjében a norvég SK Brann 10 órától a koszovói KFF Mitrovicával játszik, a bajnoki címvédő FTC és a PAOK FC találkozóját pedig 16.30-tól rendezik.

A szombati bronzmeccs 10 órakor, a döntő 16.30-kor kezdődik.

A finálé győztese a BL-ben folytathatja a küzdelmeket, a vesztes pedig átkerül az Európa-kupa-selejtező második körébe. A bronzmérkőzés győztese az Ek-selejtező első fordulójában szerepelhet a folytatásban.

 

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