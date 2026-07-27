Öttusa: Kántor Benedek U17-es világbajnok!
Nagyszerű versenyzéssel
Kántor Benedek aranyérmet nyert az U17-esek között
a litvániai Kaunasban zajló korosztályos öttusa-világbajnokságon.
A miskolci Swimming Pentathlon kitűnősége az egész döntő alatt stabil teljesítményt nyújtott, vívásban kiemelkedően szerepelt és a záró, kombinált számot a második helyről kezdve ért célba végül elsőként a két egyiptomi vetélytárs, Momen Abdelmgeed és Mohamed Abodakika előtt.
Szécsi Nemere a tavaly Dél-Afrikában szerzett elsősége után tehát most ismét magyar reménység állhatott fel az U17-es vb-dobogó legmagasabb fokára.
A fináléban Mitró Milán az 5., Birta Botond pedig a 6. lett, így
a Kántor, Mitró, Birta alkotta magyar fiúcsapat ezüstérmes lett az egyiptomiak mögött.
A junior nők döntőjében Bauer Blanka a remek laser runjának köszönhetően az egyéni éremért is harcban állt, végül a 4. helyen végzett. A másik magyar finalista, Varga Orsolya a 12. pozícióban zár. A végelszámolásban
a Bauer, Varga, Rajncsák Diána összetételű csapat bronzéremnek örülhetett.
A junior férfiak döntőjében Tamás Botond egyedüli magyarként szerepelt dicséretesen és végül a 6. helyet érdemelte ki.
A junior nőknél egyéniben a lengyel Malgorzata Karbownik, csapatban Svájc, a junior férfiaknál egyéniben az olasz Matteo Bovenzi, csapatban Ukrajna lett a világbajnok.
(Kiemelt képünkön: Kántor Benedek a célban Forrás: UIPM)