A Valencia szerződtette az Újpest fiatalját – hivatalos

„Örömmel jelentjük be, hogy 2010-es születésű, tehetséges középpályásunk, az utánpótlás-válogatott Sztojka Márk a spanyol élvonalbeli Valencia CF akadémiáján pallérozódik tovább, miután a klub megvásárolta a játékjogát” – közölték a lila-fehérek.

A 16 esztendős játékos nyolcéves korában, azaz 2018-ban lett az Újpest igazolt labdarúgója, majd végigjárta a korosztályos csapatokat, s többször meghívták a magyar utánpótlás-válogatottakba is. Mint a közleményben szerepel, a középpályás ezen a nyáron már a lilák NB III-as együttesében bizonyíthatott, majd a Valencia látókörébe került, amellyel többkörös tárgyalás után sikerült megállapodnia a fővárosi egyletnek, így a fiatal futballista a spanyol klub akadémiáján, az U17-es csapatban folytatja pályafutását.