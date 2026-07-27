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A Valencia szerződtette az Újpest fiatalját – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.27. 19:26
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Sztojka Márk Spanyolországban pallérozódhat (Fotó: ujpestfc.hu)
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Újpest Valencia NB I Sztojka Márk labdarúgó NB I Újpest FC magyar átigazolás La Liga
Az Újpest FC hétfőn bejelentette, hogy a spanyol labdarúgó-élvonalbeli Valencia utánpótlásában folytatja pályafutását Sztojka Márk.

„Örömmel jelentjük be, hogy 2010-es születésű, tehetséges középpályásunk, az utánpótlás-válogatott Sztojka Márk a spanyol élvonalbeli Valencia CF akadémiáján pallérozódik tovább, miután a klub megvásárolta a játékjogát” közölték a lila-fehérek.

A 16 esztendős játékos nyolcéves korában, azaz 2018-ban lett az Újpest igazolt labdarúgója, majd végigjárta a korosztályos csapatokat, s többször meghívták a magyar utánpótlás-válogatottakba is. Mint a közleményben szerepel, a középpályás ezen a nyáron már a lilák NB III-as együttesében bizonyíthatott, majd a Valencia látókörébe került, amellyel többkörös tárgyalás után sikerült megállapodnia a fővárosi egyletnek, így a fiatal futballista a spanyol klub akadémiáján, az U17-es csapatban folytatja pályafutását.

 

Újpest Valencia NB I Sztojka Márk labdarúgó NB I Újpest FC magyar átigazolás La Liga
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