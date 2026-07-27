Eldőlt: az Európa-bajnokságon tér vissza a norvég klasszis

A 25 éves sportoló hosszú ideje Achilles-ín-problémákkal küzdött, februárban operálták meg, legutóbb tavaly szeptemberben a tokiói világbajnokságon versenyezett, ahol 5000 méteren csak tizedik lett, míg 1500 méteren már az előfutamban kiesett.

Ingebrigtsen – aki az 1500 métert a 2021-es tokiói, az 5000-et pedig a 2024-es párizsi olimpián nyerte meg – a legutóbbi három Európa-bajnokságon, 2018-ban Berlinben, 2022-ben Münchenben és 2024-ben Rómában is mindkét számban aranyérmes lett. Azt egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy Birminghamben is vállalja-e mindkettőt, bár a norvég szövetség sajtófőnöke úgy nyilatkozott, hogy 5000 méteren indul az idei kontinensviadalon, amire augusztus 10. és 16. között kerül sor.

Szintén hétfőn derült ki, hogy makacs vádlisérülése miatt nem indul a francia Cyréna Samba-Mayela, a 100 méteres női gátfutás Eb-címvédője és olimpiai ezüstérmese.