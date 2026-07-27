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A Philadelphia 76ers hivatalosan is bejelentette LeBron Jamest

R. P.R. P.
2026.07.27. 17:30
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Fotó: nba.com/sixers
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Philadelphia 76ers NBA LeBron James
A Philadelphia 76ers hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette LeBron Jamest. A kosárlabdázó már korábban bejelentette a saját X-oldalán, hogy itt folytatja a pályafutását, ám klubjával csak most szignózták a papírokat.

A szerződés létrejöttét Mike Gansey, a Philadelphia elnöke jelentette be. A 41 éves James a 23-as számot viselheti új klubjában.

A szerződés részleteit nem hozták nyilvánosságra, de az ESPN úgy tudja, hogy az érintett két idényre szóló szerződést kötött, fizetése nyolcmillió dollár lesz. A négyszeres bajnok James az elmúlt nyolc évadot a Lakersnél töltötte – kulcsszerepe volt a gárda 2020-as bajnoki címében –, egy hónappal ezelőtt azonban arról tájékoztatta a Los Angeles-i klub vezetőit, hogy elhagyja az együttest. Az első hírek akkor még arról szóltak, hogy mindenekelőtt a Golden State Warriors szeretné szerződtetni, ám a sajtóban az érdeklődök között felvetődött a Cleveland Cavaliers, a Miami Heat és a Minnesota Timberwolves neve is.

Már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le. James a legutóbbi szezonban átlagosan 20.9 pontot, 7.2 gólpasszt és 6.1 lepattanót jegyzőkönyvezett, ezenkívül a játszott mérkőzések (1622) és a szerzett pontok (43 440) tekintetében listavezető.

„Rendkívüli örömmel tölt el, hogy a Philadelphia 76ersnél üdvözölhetjük LeBron Jamest – jelentette ki Josh Harris, a klub ügyvezető menedzsere. – Ő az egyik legnagyobb játékos az NBA történetében, sőt a valaha volt egyik legnagyszerűbb sportoló, akinek eredményei lenyűgözőek: négyszeres NBA-bajnok, négyszeres alapszakasz-MVP, négyszeres MVP az NBA döntőjében, háromszoros olimpiai bajnok, a legtöbb pont szerzője az NBA-ben, 22-szeres All Star-válogatott. Már alig várom, hogy együtt lássam Jaylen Brownnal, V. J. Edgecombbal, Joel Embiiddel, Tyrese Maxey-vel és a tehetségekkel teli keretünkkel, ahogy a bajnoki címért küzd. Üzenem LeBronnak és a családjának: hálásak vagyunk, hogy a 76-ers választotta, és már alig várjuk, hogy elkezdődjön legendás pályafutása következő fejezete. Üdvözlünk a 76ersnél!”

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