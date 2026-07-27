Pinezits: Hat futballistánk ment el külföldre, büszkék vagyunk, de ez nagy kihívást jelent

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Ennél szebb rajtot el sem képzelhetett volna – miként látta a mérkőzést?

– Fegyelmezetten futballoztunk, több szép akciót is vezettünk, s szereztünk három szép gólt. Ha reálisan nézzük, még többet is lőhettünk volna, de ne legyünk telhetetlenek.

– László Krisztián kezdőként debütált. Hogyan értékelné a szélső játékát?

– Örülök, hogy ő és a csereként beszálló Mikolay Timóteus is bemutatkozhatott az élvonalban, helytálltak. Tehetséges srácok, türelmesek leszünk velük, megérdemelték a lehetőséget.

– Miként éli meg a vezetőedző, hogy a nyáron több kulcsember is elhagyja a csapatát, s neki ezt meg kell oldania? Vagy az MTK vezetőedzőjeként ezzel az opcióval tisztában van az ember?

– Tudjuk, hogy ezen játékosok fejlesztése a feladatunk, amellett, hogy hétvégén pontokat kell szállítanunk. A nyáron hat futballistánk ment el külföldre, erre nagyon büszkék vagyunk, de kétségtelen, ez nagy kihívást jelent a szakmai stábnak.

Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője

– Érthetően csalódott, vereséggel kezdte magyarországi pályafutását. Hogyan értékelné a látottakat?

– Erre a játékképre számítottunk, de az első gól meglepett minket, ekkor hibáztunk. Az első félidő utolsó tizenöt percében kifejezetten jól futballoztunk, nagy nyomást helyeztünk az MTK-ra. A szünet után az első tíz perc megint rólunk szólt, sokkal agresszívabban futballoztunk, ekkor a hazaiaknak több labdavesztése is volt. Vezettünk szép ellentámadásokat, de jött a második gól, ez megtörte a lendületünket, amolyan fordulópontnak bizonyult.

– Rózsa Máté érkezett a védelem közepére a szünetben, a belső védő az MTK ellen debütált az NB I-ben – hogyan látta a futballját?

– Fiatal játékos, aki beleillik a klub projektjébe. Eljött a pillanat, megkapta a lehetőséget a bizonyításra, hiszen az edzéseken jól dolgozott. Nem csalódtam benne, örülök, hogy játszhatott egy félidőt.

– Mennyi időbe telhet, amíg a saját arcára formálja a ZTE-t?

– Az edzéseken már látok erre utaló jeleket, az MTK ellen sajnos nem a szebbik arcunkat mutattuk. Akadtak pillanatok, amikor igen, de ez nem elég, tovább kell dolgoznunk.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–ZTE FC 3–0 (1–0)

Budapest, Hidegkuti Nándor Stadion, 2762 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Kerezsi (12., 66.), Klausz (71.)