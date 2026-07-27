Kovács Bendegúz hosszabbított Hollandiában – hivatalos

Az AZ Alkmaar 2029 nyaráig hosszabbított Kovács Bendegúzzal, és a szerződés további egyéves opciót is tartalmaz – közölte honlapján a holland klub.

„Ez nagyon különleges és jelentős nap, és nemcsak nekem, hanem a családomnak és a barátaimnak is – mondta Kovács Bendegúz a bejelentéskor. – Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy ma aláírhattam az új szerződésemet. Az AZ-nál nagyon családias a légkör, szoros a kapcsolat az itt dolgozók között. Néha úgy érzem, nem is egy munkahely, hanem egy család tagja vagyok. Mindennap együtt vagyunk itt, és rengeteget beszélgetünk, például a konyhán dolgozókkal, akiknek nagyon hálásak vagyunk. Ettől ilyen igazán különleges ez a klub, és ettől családias a hangulat mindennap.”

A 19 éves játékos az újfehértói Fiatal Gyémántok SK-ban kezdett futballozni, majd a DVSC akadémiáján nevelkedett, onnan igazolt Hollandiába 2021-ben. Első állomáshelye odakint az SV ARC volt, majd két év után került az Ajax utánpótlásába, tavaly nyáron pedig az AZ szerződtette, a kontraktusa eddig 2028-ig szólt.

Kovács remek idényt zárt az AZ Alkmaarban: az ifjúsági Bajnokok Ligájában hat mérkőzésen kilencszer volt eredményes, majd a téli szünet után a másodosztályban szereplő AZ II-ben is jó teljesítményt nyújtott, ugyanis 14 meccsen nyolc gólt szerzett. Az első csapatban is bemutatkozhatott, három bajnokin és egy Konferencialiga-találkozón kapott lehetőséget – utóbbi sorozatban gólpasszt adott. A 199 centiméter magas futballistát ennek következtében Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a válogatottba, és csereként lehetőséget kapott a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzéseken.

A magyar támadó a nyári felkészülési időszakban betalált a Zulte-Waregem ellen, és több külföldi kérőről is beszámolt a sajtó. A Juventus és a Dortmund is érdeklődött iránta, míg a Chelsea úgy szerette volna megkaparintani a magyar válogatott támadót, hogy a Strasbourgon keresztül építette volna tovább a pályafutását. Az AZ Alkmaar azonban meg akarta tartani a csatárt, és a Voetbal International értesülése nyomás lapunk is beszámolt a leendő szerződéshosszabbításról.