Tenisz: bejutott az U12-es fiúválogatott az Eb nyolcas döntőjébe

A Magyar Tenisz Szövetség beszámolója szerint a csehországi Rakovnikban rendezett U12-es fiú Eb-selejtezőtorna utolsó napján a páros mérkőzés döntött a magyar–finn találkozó végeredményéről és a továbbjutás sorsáról. (A 10 csapatos kvalifikációs esemény első két helyezettje harcolja ki a nyolcas döntőbe kerülést.) A mieink korábban megnyerték a selejtező B-csoportját, majd az elődöntőben jöhettek a már említett finnek.

Nemes Mirkó az első egyes meccsen győzni tudott (6:4, 6:3), Almai Sámuel azonban az első számú játékosok összecsapásán alulmaradt (6:3, 6:4). A fiúk a mindent eldöntő párosban ismét bebizonyították, hogy kiváló egységet alkotnak, és magabiztos, kétszettes győzelmet arattak a finn duó ellen (6:2, 6:3). Ez a 2–1-es siker továbbjutást ért, így a Kisantal Péter vezette, Almai Sámuel, Bagdi Barnabás, Nemes Mirkó összeállítású

válogatott augusztus 6-9. között részt vehet a Strasbourgban megrendezendő nyolcas döntőben.

A Gulyás István irányította U12-es leányválogatottnak a legjobb négy közé jutás után nem sikerült az újabb bravúr, az esélyesebb cseh válogatott folytatta hibátlan menetelését, és 3–0-ra legyőzte mieinket az elődöntőben. A Pirovits Petra, Siklósi Odett és Tóth Lola alkotta csapat így is remek hetet zárhat a Summer Cup rakovniki selejtezőjében, értékes győzelmeket szerezve, ugyanis korábban a prekvalifikációban Izraelt, majd a csoportkörben Észtországot és Lettországot is felülmúlták a lányok a csoportkörben, míg a Nagy-Britannia elleni vereséggel összességében csoportmásodikként mehettek tovább a négy közé.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)