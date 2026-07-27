Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK Budapest–ZTE FC 1–0

Tenisz: bejutott az U12-es fiúválogatott az Eb nyolcas döntőjébe

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.27. 19:05
null
Címkék
Tenisz U12-es fiúválogatott utánpótlás utánpótlássport
Az Almai Sámuel, Bagdi Barnabás, Nemes Mirkó alkotta U12-es teniszválogatott továbbjutott a csehországi selejtezőcsoportjából, és bekerült ezzel az Eb nyolcas döntőjébe.

A Magyar Tenisz Szövetség beszámolója szerint a csehországi Rakovnikban rendezett U12-es fiú Eb-selejtezőtorna utolsó napján a páros mérkőzés döntött a magyar–finn találkozó végeredményéről és a továbbjutás sorsáról. (A 10 csapatos kvalifikációs esemény első két helyezettje harcolja ki a nyolcas döntőbe kerülést.) A mieink korábban megnyerték a selejtező B-csoportját, majd az elődöntőben jöhettek a már említett finnek.

Nemes Mirkó az első egyes meccsen győzni tudott (6:4, 6:3), Almai Sámuel azonban az első számú játékosok összecsapásán alulmaradt (6:3, 6:4). A fiúk a mindent eldöntő párosban ismét bebizonyították, hogy kiváló egységet alkotnak, és magabiztos, kétszettes győzelmet arattak a finn duó ellen (6:2, 6:3). Ez a 2–1-es siker továbbjutást ért, így a Kisantal Péter vezette, Almai Sámuel, Bagdi Barnabás, Nemes Mirkó összeállítású

válogatott augusztus 6-9. között részt vehet a Strasbourgban megrendezendő nyolcas döntőben.

A Gulyás István irányította U12-es leányválogatottnak a legjobb négy közé jutás után nem sikerült az újabb bravúr, az esélyesebb cseh válogatott folytatta hibátlan menetelését, és 3–0-ra legyőzte mieinket az elődöntőben. A Pirovits Petra, Siklósi Odett és Tóth Lola alkotta csapat így is remek hetet zárhat a Summer Cup rakovniki selejtezőjében, értékes győzelmeket szerezve, ugyanis korábban a prekvalifikációban Izraelt, majd a csoportkörben Észtországot és Lettországot is felülmúlták a lányok a csoportkörben, míg a Nagy-Britannia elleni vereséggel összességében csoportmásodikként mehettek tovább a négy közé.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)

Tenisz U12-es fiúválogatott utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: megvan a harmadik magyar győzelem az U16-os leány-vb-n

Utánpótlássport
2 órája

Birkózás: Kovács Keve döntős az U17-es vb-n

Utánpótlássport
3 órája

Torna: a KSI-s lányok szerepeltek a legjobban az ifjúsági ob-n

Utánpótlássport
5 órája

A jövő sztárjai: Szabó Ágota, Berendi Antal

Utánpótlássport
11 órája

Kajak-kenu: huszonegy magyar érem vasárnap a szegedi korosztályos Eb-n

Utánpótlássport
23 órája

Vízilabda: újabb magabiztos magyar győzelem az U16-os leány-vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 16:54

Úszás: a zárónapra is jutott magyar medál a nyílt vízi junior Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 15:53

Tenisz: Beviz újabb junior ITF-tornát nyert, főtáblás lesz a US Openen

Utánpótlássport
Tegnap, 12:57