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Birkózás: Kovács Keve döntős az U17-es vb-n

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2026.07.27. 17:11
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Az azerbajdzsáni U17-es birkózó-világbajnokság első napján Kovács Keve (55 kg) bejutott a döntőbe.

Az azerbajdzsáni U17-es birkózó-vb első versenynapján a 48 kilóban Tombor Benedek, az 55 kilóban Kovács Keve, a 65 kilóban pedig Juhász Imre öltheti magára a címeres mezt.

Juhász győzelemmel kezdett a selejtezőben, a nyolcaddöntőben viszont kikapott, így kiesett. Tombor a nyolcaddöntőben lépett először szőnyegre, és nem bírt a kazah ellenfelével, aki viszont a döntőig masírozott, így a magyar fiatal a vigaszágon folytathatja majd.

Kovács Keve mind a négy meccsét megnyerte (sorrendben brazil, amerikai, román és fehérorosz rivális győzött le), így

kedden a döntőben birkózhat majd.

(Kiemelt képünkön: Kovács Keve (jobbra) Forrás: MBSZ) 

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