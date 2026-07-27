Birkózás: Kovács Keve döntős az U17-es vb-n

Az azerbajdzsáni U17-es birkózó-vb első versenynapján a 48 kilóban Tombor Benedek, az 55 kilóban Kovács Keve, a 65 kilóban pedig Juhász Imre öltheti magára a címeres mezt.

Juhász győzelemmel kezdett a selejtezőben, a nyolcaddöntőben viszont kikapott, így kiesett. Tombor a nyolcaddöntőben lépett először szőnyegre, és nem bírt a kazah ellenfelével, aki viszont a döntőig masírozott, így a magyar fiatal a vigaszágon folytathatja majd.

Kovács Keve mind a négy meccsét megnyerte (sorrendben brazil, amerikai, román és fehérorosz rivális győzött le), így

kedden a döntőben birkózhat majd.

(Kiemelt képünkön: Kovács Keve (jobbra) Forrás: MBSZ)