Yaakobishvili Áron is elutazott Birminghambe a Barcelonával

Az egyszeres válogatott kapus, Yaakobishvili Áron is elutazott az FC Barcelonával a labdarúgócsapat angliai edzőtáborába.
A katalán klub a honlapja arról számolt be, hogy Hansi Flick vezetőedző 30 fős kerettel dolgozik Birminghamben, a gárda a St. George's Park létesítményben készül.
A spanyol bajnokcsapat jövő hétfőig készül a városban, és pénteken a Birmingham City ellen felkészülési mérkőzésen is pályára lép.
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2026.07.23. 13:38