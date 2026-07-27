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Yaakobishvili Áron is elutazott Birminghambe a Barcelonával

2026.07.27. 18:39
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edzőtábor Barcelona Yaakobishvili Áron
Az egyszeres válogatott kapus, Yaakobishvili Áron is elutazott az FC Barcelonával a labdarúgócsapat angliai edzőtáborába.

A katalán klub a honlapja arról számolt be, hogy Hansi Flick vezetőedző 30 fős kerettel dolgozik Birminghamben, a gárda a St. George's Park létesítményben készül.

A spanyol bajnokcsapat jövő hétfőig készül a városban, és pénteken a Birmingham City ellen felkészülési mérkőzésen is pályára lép.

 

edzőtábor Barcelona Yaakobishvili Áron
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