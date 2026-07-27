Yaakobishvili Áron is elutazott Birminghambe a Barcelonával

A katalán klub a honlapja arról számolt be, hogy Hansi Flick vezetőedző 30 fős kerettel dolgozik Birminghamben, a gárda a St. George's Park létesítményben készül.

A spanyol bajnokcsapat jövő hétfőig készül a városban, és pénteken a Birmingham City ellen felkészülési mérkőzésen is pályára lép.