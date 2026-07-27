Keddi sportműsor: BL- és Kl-selejtező; pályán a Real Madrid és a Chelsea

JÚLIUS 28., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

18.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Mjällby (svéd)

20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Thun (svájci)

20.15: Celje (szlovén)–Egnatia (albán)

20.45: Hearts (skót)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Ararat-Armenia (örmény)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

17.30: CSZKA 1948 (bolgár)–Spartak Trnava (szlovák)

18.00: Drita (koszovói)–Floriana (máltai)

19.00: Riga FC (lett)–FK Vardar (északmacedón)

19.00: Apollon Limassol (ciprusi)–Dila Gori (grúz)

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

10.30: Western Sydney Wanderers (ausztrál)–Chelsea (angol) (Tv: Match4)

18.00: Real Madrid (spanyol)–Leganés (spanyol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20.00: nemzetközösségi játékok, 2. nap, Glasgow (Tv: Eurosport1)

KAJAK-KENU

15.00: női K–2 500 méter vb-pótválogató, Szeged

KERÉKPÁR

14.30: Tour de l’Ain, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 3.30: Seattle Storm–Indiana Fever (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1111 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

8.00: Sanghaj Masters, 2. forduló (Tv: Eurosport1)

15.00: Sanghaj Masters, 2. forduló (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP és WTA 500-as torna, Washington

16.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Los Cabos

3.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Memphis

17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

4.00: férfi tőr, női párbajtőr, csapat (Tv: Eurosport2, 11.00-tól)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Patai Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Miben más egy szövetségi kapitány? – a vonalban Marosán György

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Zsoldos Barna jelentkezik

9.00: Ilyen volt a futball-vb a helyszínen – vendégünk Ujvári Máté

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok – Kreisz Bálint vendége Herczeg András

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil

14.00: Fonák és tenyeres

14.30: Szabadidő

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója érkezik a stúdióba

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Szegő Tibor, Spiller István, Bobory Balázs

17.00: Lehőcz Zoltán váltja Sótonyit Lászlót a NEKA kézilabdacsapatának vezetőedzői posztján

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Véget ért a labdarúgó NB I 1. fordulója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Gyulai Miklós értékeli az atlétikai elnökként töltött éveit

19.00: Az atlétika ob összefoglalója

19.35: Interjú Major Sámuellel

19.50: Megvannak a Hungarian Darts Trophy magyar indulói

20.30: Magyar sportolók a Formula–1-es Magyar Nagydíjon

21.00: NB I-es összefoglaló

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág