Keddi sportműsor: BL- és Kl-selejtező; pályán a Real Madrid és a Chelsea
JÚLIUS 28., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
18.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Mjällby (svéd)
20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Thun (svájci)
20.15: Celje (szlovén)–Egnatia (albán)
20.45: Hearts (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Ararat-Armenia (örmény)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
17.30: CSZKA 1948 (bolgár)–Spartak Trnava (szlovák)
18.00: Drita (koszovói)–Floriana (máltai)
19.00: Riga FC (lett)–FK Vardar (északmacedón)
19.00: Apollon Limassol (ciprusi)–Dila Gori (grúz)
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
10.30: Western Sydney Wanderers (ausztrál)–Chelsea (angol) (Tv: Match4)
18.00: Real Madrid (spanyol)–Leganés (spanyol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20.00: nemzetközösségi játékok, 2. nap, Glasgow (Tv: Eurosport1)
KAJAK-KENU
15.00: női K–2 500 méter vb-pótválogató, Szeged
KERÉKPÁR
14.30: Tour de l’Ain, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 3.30: Seattle Storm–Indiana Fever (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1111 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
8.00: Sanghaj Masters, 2. forduló (Tv: Eurosport1)
15.00: Sanghaj Masters, 2. forduló (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP és WTA 500-as torna, Washington
16.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Los Cabos
3.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Memphis
17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
4.00: férfi tőr, női párbajtőr, csapat (Tv: Eurosport2, 11.00-tól)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Patai Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Miben más egy szövetségi kapitány? – a vonalban Marosán György
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Zsoldos Barna jelentkezik
9.00: Ilyen volt a futball-vb a helyszínen – vendégünk Ujvári Máté
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok – Kreisz Bálint vendége Herczeg András
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil
14.00: Fonák és tenyeres
14.30: Szabadidő
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója érkezik a stúdióba
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Szegő Tibor, Spiller István, Bobory Balázs
17.00: Lehőcz Zoltán váltja Sótonyit Lászlót a NEKA kézilabdacsapatának vezetőedzői posztján
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Véget ért a labdarúgó NB I 1. fordulója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Gyulai Miklós értékeli az atlétikai elnökként töltött éveit
19.00: Az atlétika ob összefoglalója
19.35: Interjú Major Sámuellel
19.50: Megvannak a Hungarian Darts Trophy magyar indulói
20.30: Magyar sportolók a Formula–1-es Magyar Nagydíjon
21.00: NB I-es összefoglaló
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág