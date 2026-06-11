Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: harmincezer hamis mezt foglaltak le Hongkongban

2026.06.11. 13:42
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Fotó: Getty Images
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hamisítás foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 bűncselekmény
A hongkongi vámhatóságok 230 ezer, nagy valószínűséggel hamisított terméket foglaltak le, amelyek becsült összértéke mintegy 20 millió dollár (6,16 milliárd forint). A tételek között vannak a labdarúgó-világbajnokságon szereplő válogatottak mezei is.

A hírt Wayne Chong, a hongkongi vámhivatal vezetője jelentette be. A csütörtökön rendezett sajtótájékoztatón Chong kiemelte: az elfogott – egyebek mellett Louis Vuitton kézitáskákról, Rolex órákról másolt – termékek között találtak mintegy 30 ezer vb-mezt. Hozzátette: utóbbiaknál akadt olyan igényesen kidolgozott hamisítvány, amelyet az átlagfogyasztó nagy valószínűséggel meg sem tudna különböztetni az eredeti csapatmezektől.

A vámhivatal vezetője elmondta, hogy a termékek eredetét még vizsgáljak, de azokat egészen biztosan tengerentúli piacokra szánták, azon belül elsősorban Észak-Amerika lett volna a célállomás, ahová az áru közel 80 százalékát szállították volna. Az eljárás során hat embert állítottak elő – egy kamionsofőrt, valamint öt embert, akik a hamis mezek online-értékesítésével foglalkoztak –, őket óvadék ellenében szabadon engedték. Chong kijelentette, a hamisított áruk importja, exportja, eladása vagy akár csak birtoklása törvénybe ütköző cselekmény, az elkövető öt év börtönt és mintegy 64 000 dolláros pénzbírságot is kaphat.

A bejelentés aznap történt, amikor megkezdődik az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezett labdarúgó-világbajnoksága, a sportág történetében először 48 válogatott részvételével.

 

hamisítás foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 bűncselekmény
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