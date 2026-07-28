Férfi röpi Extraliga: teljes a címvédő Kaposvár kerete

Az előző idényben duplázó – azaz a bajnok cím mellé a Magyar Kupa aranyérmét is begyűjtő – somogyiak közösségi oldalának beszámolója szerint az együttes utolsó igazolása az amerikai Bryce Wetjen volt: a 22 éves feladóátlónak a Kaposvár az első európai klubja, a felek kétéves szerződést kötöttek.

Wetjen előtt Jacob Steele és Connor Campbell személyében két másik amerikai légiós érkezését is bejelentette a csapat, melyben maradt honfitársuk, Maxim Grigoriev mellett az argentin Franco Medina, valamint az előző bajnoki idény legjobb játékosának megválasztott brazil Bruno Feliciano is.

A magyar mag a rutinos, korábbi válogatott játékosok – Magyar Bálint, Dávid Csanád, Bögöly Gábor, Hubicska Patrik – mellett továbbra is fiatal, tehetséges röplabdázókkal egészül ki.

A kaposváriak augusztus 17-én kezdik a felkészülést a szlovén Zoran Kedacic vezetésével, az együttes a magyar sorozatok mellett a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt lesz: a nemzetközi porondon október végén a bosnyák bajnok OK Napredak Odzak ellen mutatkozik be.