Nemzeti Sportrádió

Vívó-vb: bronzéremért vív a női párbajtőrcsapat Hongkongban

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.07.28. 10:41
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Büki Liliékre bronzmeccs vár (Fotó: Czinege Melinda, archív)
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Nagy Blanka vívás Büki Lili női párbajtőr vívó-vb Muhari Eszter
Elveszítette az észtek elleni elődöntőt a női párbajtőrcsapat, így a harmadik helyért vívhat – magyar idő szerint 12 órakor Dél-Korea ellen.

 

Tudtuk, hogy nehéz lesz, az észteké bivalyerős csapat (a tokiói aranyérmes gárdából hárman még mindig ott vannak a páston), de mivel verte már meg ezt a négyest a magyar a közelmúltban is, bíztunk a Büki Lili, Jász-Borsody Emma, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág összetételű magyar csapatban.

Egész nap jól vívtak a lányok, s az elődöntőre sem mondhatjuk, hogy elfelejtették, mit is kell csinálni a páston, ám az észtek rajtoltak jobban, végig vezettek, így ők jutottak be a döntőbe, ahol az olaszok ellen küzdhetnek.

A magyar négyesre a dél-koreaiak várnak az elődöntőben – magyar idő szerint 12 órakor.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Párbajtőr. Nők. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Kolumbia 45:30 (Muhari +8, Nagy B. +8, Büki +2, Jász-Borsody –3). Nyolcaddöntő: Magyarország–Lengyelország 38:26 (Nagy B. +6, Muhari +4, Büki +2). Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 43:38 (Büki +4, Nagy B. +2, Muhari –1). Elődöntő: Észtország–Magyarország 42:34 (Büki 0, Muhari –1, Nagy B. –7)

 

Nagy Blanka vívás Büki Lili női párbajtőr vívó-vb Muhari Eszter
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