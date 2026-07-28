Kézilabda: szerdán debütál Eb-n az U18-as fiúválogatott

A 2008-as és 2009-es születésű játékosok alkotta ifjúsági (U18-as) fiú kézilabda-válogatott az első Európa-bajnokságán szerepelhet a következő másfél hétben. A csapat tavaly nyáron már részt vett az első nagyobb nemzetközi versenyén, az EYOF-on az együttes – még serdülőként, Szabó Levente szövetségi edző irányításával – negyedik lett, az ősszel pedig a korosztályváltás miatt Gulyás István és stábja vette át a fiúk vezetését.

A csapat az elmúlt hónapokban számos edzőmeccset játszott, tavaly novemberben megnyerte a franciaországi Tiby-kupát, míg közvetlenül az Európa-bajnokság előtt Kecskeméten előbb Szlovákiát győzte le, majd kikapott a szlovén csapattól.

A magyar válogatott a csoportkörben szerdán Svájc, csütörtökön Montenegró szombaton pedig a tavalyi EYOF-ot megnyerő Izland csapatával találkozik majd. Az ellenfelek ismeretében már a felkészülés is célirányosan zajlik.

„Természetesen külön is készülünk ezekre a csapatokra, sok videós anyagunk van. A legfontosabb a svájciak elleni összecsapás lesz az első fordulóban, hiszen a többieket már a helyszínen is megnézhetjük; a svájciakkal korábban még nem találkoztunk. Az elsődleges cél, hogy kvalifikáljuk magunkat a jövő évi korosztályos világbajnokságra” – mondta Gulyás István az Utánpótlássportnak.

A szakember azt is elmondta, az Eb-debütáns játékosainak mire kell majd a leginkább figyelni a tornán.

A legfontosabb a megfelelő regeneráció, hogy a játékosok jól sáfárkodjanak az erejükkel és a lelkükkel. Mérkőzés-mérkőzés-pihenőnap, ez lesz a menet, a fejeket pedig ugyanúgy helyre kell rakni egy győzelem után, mint egy fájó vereséget követően.

Az Eb-n a csoportok első két-két helyezettje jut a középdöntőbe, a középdöntőcsoportok első két helyezettje, valamint a két legjobb csoportharmadik jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Július 29., szerda, 19:30 Magyarország–Svájc

Július 30., csütörtök, 19:30 Magyarország–Izland

Augusztus 1., szombat, 19:30 Magyarország–Montenegró



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)

Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)

Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)

Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)

Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)

Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)



Szövetségi edző: Gulyás István

Edző: Ocsovai Zsolt

Erőnléti edző: Németh Tamás

(Kiemelt képünkön: az ifjúsági fiúválogatott Forrás: Héraklész Program)