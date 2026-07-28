Magyar Gergely a sokk után boldogan mondott igent
– Már februárban bejelentette a DVTK, hogy a szakmai igazgatói pozícióba visszatérő Völgyi Péter vezetőedző, egyben női szövetségi kapitány helyét ön veszi át a nyártól.
– Meglepő volt a felkérés, hazudnék, ha azt mondanám, hogy számítottam rá, nem volt benne a kalapban, mert hozzám nem jutott el az infó, hogy engem akarnak felkérni – válaszolta Magyar Gergely, az előző évadban női bajnoki ezüstérmes diósgyőriek 45 éves új vezetőedzője, a női U20-as válogatott szövetségi edzője, aki 2016 óta nem dolgozott női élvonalbeli klubnál. – Megtisztelő volt a megkeresés, kisebb sokkal is felért, mert az előző évtizedben elsősorban az utánpótlásban dolgoztam.
– Habozott, mielőtt igent mondott?
– Az első beszélgetés nagyon pozitív volt Szabó Tamás főtitkárral és Konkoly Ádám ügyvezetővel, így azonnal eljátszottam a gondolattal, hogy visszatérek. Az utánpótláscsapatokkal való munka is energiát vesz ki az emberből, de tapasztalatból tudom, hogy más profikkal dolgozni. Örültem neki, ám a családtagjaimmal is meg kellett beszélnem, mert a nemzetközi kupaszereplés és a hazai bajnokság sok időt lop el az otthoni mindennapokból. A feleségem is támogatott, azt mondta, éljek a lehetőséggel. Persze februárban még nem tudtuk, a választások után lesznek-e változások és milyen mértékűek, amelyek a sportot és a klubot is érintik, ami kissé bizonytalanná tette a dolgokat, de boldogan mondtam igent.
– Völgyi Péter öröksége mennyire nehéz?
– Gyakran kikérem a véleményét, ő amolyan tanácsadó és mentorszerepet is betölt. Vele lett először bajnok és került az Euroliga csoportkörébe a klub. Nem szépítem, helyi emberként tőlem jóval többet várnak el, ezt érzem. A jelenlegi helyzet nem könnyű, fontos lesz a szurkolókkal mielőbb megértetni, ez már nem az a világ, mint az elmúlt években, a lehetőségeink végesek. A rendelkezésre álló és eddig összerakott keret nem rossz, ebből kell kihozni a maximumot. Nekem mindig is ez volt a filozófiám, s hellyel-közzel ezt eddig sikerült is megvalósítanom. Nehéz lesz megfelelni az előző évek sikerei alapján támasztott elvárásoknak, de hiszem, hogy jó idényt futhatunk.
– Két légiósuk van eddig, az amerikai Bella Smuda maradt és sikerült szerződtetni a nigériai válogatott centert, Nicole Enabosit.
– Nem rajtam múlik, lesz-e harmadik légiósunk, tervben van még egy külföldi szerződtetése.
– A magyar mag alaposan kicserélődött – de hogy gyengült-e, azt egyelőre nehéz eldönteni.
– A stábtagokkal bíztunk abban, hogy két alapemberünk, Aho Nina és Kányási Veronika csapatkapitány marad, így is lett. Lelik Réka távozása várható volt, nem úgy Toman Petráé, aki az Egyesült Államokból kapott lehetőséget, amit mi is támogattunk. Takács Boglárka és Miklós Melinda is máshová szerződött, ugyanakkor voltak olyan játékosok, akik konkrétan a mi csapatunkban akartak játszani, például Szabó Fanni és Boros Julcsi. Az Amerikából visszatérő Telegdy Zsófiát ismerjük, szóval összességében a magyar kontingenst nagyjából szinten tudjuk tartani, bár Lelik Réka távozása igen érzékeny veszteség, ezt el kell ismerni.
– A bajnoki ezüstérem feljogosítja a klubot, hogy az Euroliga-selejtezőben induljon ősszel. Mit vár ezen a fronton?
– A nemzetközi szövetség kissé ad hoc jelleggel készítette el a sorsolást, de ez nekünk kedvez, hiszen kiemeltként nem kell előpárharcot vívnunk és saját csarnokunkban játszhatunk a csoportkörért szeptember végén. Az előző években bebizonyosodott, ez mekkora előny, milyen sokat ér, hiszen a szurkolótáborunk Európában is egyedülálló. A ellenfél kérdéses, sem a szerb Crvena zvezda, sem a cseh Zabiny Brno kerete nem végleges még, de akár a helyszínen is megnézhetjük majd a találkozójukat Brnóban, ebből a szempontból is szerencsésen alakult a sorsolás. Nem is vitás, szeretnénk újra ott lenni a csoportkörben.
– Ám addig még a világbajnokságon is szerepel a magyar felnőttválogatott, amelyben várhatóan ott lesz Aho Nina és Kányási Veronika is, és a csoportellenfél Nigéria keretében feltehetően Nicole Enabosi…
– Több hátráltató tényezővel kell számolni, ezzel is, miközben persze nagyon örülünk, hogy újra vb-résztvevő a csapatunk. Emellett a sportfinanszírozási körülmények változása is sok bizonytalansággal jár, de én nem az a típus vagyok, aki kesereg és azon morfondírozik, miért így alakulnak a dolgok. Ehhez kell alkalmazkodni, s a rendelkezésre álló két-három hetet jól kihasználni.