Magyar Gergely a sokk után boldogan mondott igent

– Már februárban bejelentette a DVTK, hogy a szakmai igazgatói pozícióba visszatérő Völgyi Péter vezetőedző, egyben női szövetségi kapitány helyét ön veszi át a nyártól.

– Meglepő volt a felkérés, hazudnék, ha azt mondanám, hogy számítottam rá, nem volt benne a kalapban, mert hozzám nem jutott el az infó, hogy engem akarnak felkérni – válaszolta Magyar Gergely, az előző évadban női bajnoki ezüstérmes diósgyőriek 45 éves új vezetőedzője, a női U20-as válogatott szövetségi edzője, aki 2016 óta nem dolgozott női élvonalbeli klubnál. – Megtisztelő volt a megkeresés, kisebb sokkal is felért, mert az előző évtizedben elsősorban az utánpótlásban dolgoztam.

– Habozott, mielőtt igent mondott?

– Az első beszélgetés nagyon pozitív volt Szabó Tamás főtitkárral és Konkoly Ádám ügyvezetővel, így azonnal eljátszottam a gondolattal, hogy visszatérek. Az utánpótláscsapatokkal való munka is energiát vesz ki az emberből, de tapasztalatból tudom, hogy más profikkal dolgozni. Örültem neki, ám a családtagjaimmal is meg kellett beszélnem, mert a nemzetközi kupaszereplés és a hazai bajnokság sok időt lop el az otthoni mindennapokból. A feleségem is támogatott, azt mondta, éljek a lehetőséggel. Persze februárban még nem tudtuk, a választások után lesznek-e változások és milyen mértékűek, amelyek a sportot és a klubot is érintik, ami kissé bizonytalanná tette a dolgokat, de boldogan mondtam igent.

– Völgyi Péter öröksége mennyire nehéz?

– Gyakran kikérem a véleményét, ő amolyan tanácsadó és mentorszerepet is betölt. Vele lett először bajnok és került az Euroliga csoportkörébe a klub. Nem szépítem, helyi emberként tőlem jóval többet várnak el, ezt érzem. A jelenlegi helyzet nem könnyű, fontos lesz a szurkolókkal mielőbb megértetni, ez már nem az a világ, mint az elmúlt években, a lehetőségeink végesek. A rendelkezésre álló és eddig összerakott keret nem rossz, ebből kell kihozni a maximumot. Nekem mindig is ez volt a filozófiám, s hellyel-közzel ezt eddig sikerült is megvalósítanom. Nehéz lesz megfelelni az előző évek sikerei alapján támasztott elvárásoknak, de hiszem, hogy jó idényt futhatunk.