Vívó-vb: négy között a női párbajtőrcsapat

Bármi is lesz a vége, le a kalappal női párbajtőrcsapatunk előtt: a Büki Lili, Jász-Borsody Emma, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág összetételű négyes három mérkőzést vívott eddig kedden a hongkongi világbajnokságon; fontos persze, hogy mindhármat megnyerte, így bejutott a négy közé, a jövőt illetően legalább annyira fontos, hogy nagyon okos, higgadt, taktikus vívással verték a lányok mindhárom ellenfelüket.

Az elődöntőt a magyar párbajtőrcsapat az észtek ellen vívja magyar idő szerint 8.30-kor. Az észtek az Európa-bajnok franciákat búcsúztatták a negyeddöntőben – emlékezzünk, mi éppen a franciáktól kaptunk ki június közepén Antonyban a döntőben, de arra is, hogy Muhariék győzték már le az észteket a szezon során.

A Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összetételű férfi tőrcsapat is jól kezdett Hongkongban, sajnos a nagyon erős hazai kvartett elleni negyeddöntőt a mieink nem jól indították (1:10), innen pedig nem volt visszaút. A folytatásban a tavaly vb-bronzérmes négyes az 5–8. helyért vív – elsőként az oroszokkal, magyar idő szerint 9.15-kor.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Tőr. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Algéria 45:16 (Dósa +13, Szemes +11, Tóth G. +6, Mihályi –1). Nyolcaddöntő: Magyarország–Lengyelország 45:40 (Szemes +5, Mihályi +1, Tóth G. 0, Dósa –1). Negyeddöntő: Hongkong–Magyarország 45:37 (Mihályi +1, Szemes –2, Dósa –7)

Párbajtőr. Nők. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Kolumbia 45:30 (Muhari +8, Nagy B. +8, Büki +2, Jász-Borsody –3). Nyolcaddöntő: Magyarország–Lengyelország 38:26 (Nagy B. +6, Muhari +4, Büki +2). Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 43:38 (Büki +4, Nagy B. +2, Muhari –1)