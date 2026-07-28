Heti légiósprogram: Inter Miami–Columbus Crew az MLS-ben

JÚLIUS 27., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Piast Gliwice 2–0
Zaglebie: Szabó Levente a második félidőt töltötte a pályán.
JÚLIUS 28., KEDD
–
JÚLIUS 29., SZERDA
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 2. forduló, visszavágó
19.00: FC Köbenhavn (dán)–Polisszja Zsitomir (ukrán)
Köbenhavn: Németh Hunor
20.30: Rapid Wien (osztrák)–Santa Coloma (andorrai)
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA
Selejtező, 2. forduló, visszavágó
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Qarabag (azeri)
Qarabag: Várkonyi Bence
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 2. forduló, visszavágó
19.00: Velez Mostar (bosnyák)–Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)
DAC: Tuboly Máté
19.30: Valletta (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel)
Raków: Molnár Ádin
20.00: Ajax (holland)–Vojvodina (szerb)
Vojvodina: Szűcs Kornél
JÚLIUS 31., PÉNTEK
CSEHORSZÁG
Chance Liga
19.00: Sparta Praha–Zlin
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Szombat, 1.30: New York City–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
ROMÁNIA
Superliga
17.30: Arges–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Red Bull Salzburg–Hartberg
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir
Hartberg: Pécsi Ármin
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–Columbus Crew
Miami: Pintér Dániel
Columbus: Gazdag Dániel
HORVÁTORSZÁG
SuperSport HNL
21.00: Gorica–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
15.00: FC Bihor–Unirea Slobozia
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
SZERBIA
Prva Liga (II. osztály)
20.00: Topolyai SC–Vrsac
TSC: Mezei Szabolcs
SZLOVÉNIA
Prva liga
18.00: Nafta Lendva–Mura
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel
AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
19.00: Rapid Wien–Altach
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Sigma Olomouc–Mladá Boleslav
Sigma: Baráth Péter
DÁNIA
Superliga
18.00: Silkeborg–FC Köbenhavn
Köbenhavn: Németh Hunor
HOLLANDIA
Szuperkupa
18.00: PSV–AZ Alkmaar
AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Legia Warszawa–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
17.30: Slask Wroclaw–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin
ROMÁNIA
Superliga
17.30: Corvinul–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Resita–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
SZLOVÁKIA
Niké Liga
17.00: Dunaszerdahelyi AC–Besztercebánya
DAC: Tuboly Máté
Besztercebánya: Szánthó Regő
AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ
BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Szpartak Várna–Lokomotiv Plovdiv
Várna: Major Sámuel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Cracovia–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
SZERBIA
Szuperliga
19.00: Vojvodina–Macsva Sabac
Vojvodina: Szűcs Kornél