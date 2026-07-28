Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: Inter Miami–Columbus Crew az MLS-ben

2026.07.28. 11:07
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A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók heti tétmérkőzései. A nem jelölt bajnokságok élvonalbeliek.

 JÚLIUS 27., HÉTFŐ 

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Piast Gliwice 2–0
Zaglebie: Szabó Levente a második félidőt töltötte a pályán.

 

 JÚLIUS 28., KEDD 

 

 JÚLIUS 29., SZERDA 

KONFERENCIALIGA
Selejtező, 2. forduló, visszavágó
19.00: FC Köbenhavn (dán)–Polisszja Zsitomir (ukrán)
Köbenhavn: Németh Hunor
20.30: Rapid Wien (osztrák)–Santa Coloma (andorrai)
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

 

 JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK  

EURÓPA-LIGA
Selejtező, 2. forduló, visszavágó
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Qarabag (azeri)
Qarabag: Várkonyi Bence

KONFERENCIALIGA
Selejtező, 2. forduló, visszavágó
19.00: Velez Mostar (bosnyák)–Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)
DAC: Tuboly Máté
19.30: Valletta (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel)
Raków: Molnár Ádin
20.00: Ajax (holland)–Vojvodina (szerb)
Vojvodina: Szűcs Kornél

 

 JÚLIUS 31., PÉNTEK 

CSEHORSZÁG
Chance Liga
19.00: Sparta Praha–Zlin
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Szombat, 1.30: New York City–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel

ROMÁNIA
Superliga
17.30: Arges–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás

 

AUGUSZTUS 1., SZOMBAT

AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Red Bull Salzburg–Hartberg
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir
Hartberg: Pécsi Ármin

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–Columbus Crew
Miami: Pintér Dániel
Columbus: Gazdag Dániel

HORVÁTORSZÁG 
SuperSport HNL
21.00: Gorica–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
15.00: FC Bihor–Unirea Slobozia
Unirea Slobozia: Bobál Gergely

SZERBIA
Prva Liga (II. osztály)
20.00: Topolyai SC–Vrsac
TSC: Mezei Szabolcs

SZLOVÉNIA
Prva liga
18.00: Nafta Lendva–Mura
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel

 

 AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP

AUSZTRIA
Bundesliga
19.00: Rapid Wien–Altach
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Sigma Olomouc–Mladá Boleslav
Sigma: Baráth Péter

DÁNIA
Superliga
18.00: Silkeborg–FC Köbenhavn
Köbenhavn: Németh Hunor

HOLLANDIA
Szuperkupa
18.00: PSV–AZ Alkmaar
AZ: Kovács Bendegúz

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Legia Warszawa–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
17.30: Slask Wroclaw–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin

ROMÁNIA
Superliga
17.30: Corvinul–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Resita–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence

SZLOVÁKIA
Niké Liga
17.00: Dunaszerdahelyi AC–Besztercebánya
DAC: Tuboly Máté
Besztercebánya: Szánthó Regő

 

 AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ 

BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Szpartak Várna–Lokomotiv Plovdiv
Várna: Major Sámuel

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Cracovia–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila

SZERBIA
Szuperliga
19.00: Vojvodina–Macsva Sabac
Vojvodina: Szűcs Kornél

 

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