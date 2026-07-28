Nemzeti Sportrádió

Hárman pályáznak a FIDE-elnöki posztra

2026.07.28. 08:48
Fotó: Getty Images
Címkék
sakk Szamarkand FIDE
A pályázati határidő lejártáig hárman jelentkeztek a FIDE, a Nemzetközi Sakkszövetség elnöki tisztére.

Két német, Vadim Rosenstein és Jan-Henrik Büttner mellett a kazah Timur Turlov indulhat a posztért, bár még át kell esniük a FIDE választási bizottságának rostáján, amely most elvégzi a benyújtott anyagok előzetes vizsgálatát, és jóváhagyja az érvényes jelöltek listáját. Egy hete bejelentkezett Kirszan Iljumzsinov orosz-kalmük politikus és üzletember is, aki 1995-től 2018-ig vezette a Nemzetközi Sakkszövetséget, de a neve már nem szerepelt a hivatalos pályázóknak a FIDE honlapján közzétett lajstromában.

A FIDE élén 2018 óta az orosz Arkagyij Dvorkovics áll, akit 2022-ben újraválasztottak pozíciójában, és ezután is szerette volna folytatni a szervezet irányítását, az elmúlt hét végén azonban bejelentette, hogy felfüggeszti tevékenységét a FIDE élén, miután ő is felkerült az Európai Unió orosz sportvezetőket is érintő szankciós listájára.

A FIDE tanácsa elfogadta Dvorkovics döntését, egyúttal tudatta: mindaddig, amíg Dvorkovicsra a hatályos svájci és EU-s törvények és rendeletek nyomán érvényesek a korlátozások, ideiglenes elnökként a tisztséget a FIDE indiai alelnöke, a korábbi világbajnok Viswanathan Anand tölti be.

A következő elnökválasztásra a FIDE szeptemberi közgyűlésén kerül sor, amelyet az üzbegisztáni Szamarkandban tartanak.

 

sakk Szamarkand FIDE
Legfrissebb hírek

Sakk: 16 magyar fiatallal kezdődik az ifjúsági csapat Eb

Utánpótlássport
2026.07.25. 11:35

Tizenegy esztendős angol sakkozó döntötte meg Polgár Judit 38 éve fennálló világrekordját

Egyéb egyéni
2026.07.24. 21:01

Az EU szankcionálta a négyszeres olimpiai bajnok vívólegendát és a FIDE elnökét is

Egyéb egyéni
2026.07.24. 16:20

FIDE: Budapest új korszakot nyit a sakkban

Egyéb egyéni
2026.07.24. 11:25

A királynő, akit a királyok is tisztelnek – Polgár Judit 50 éves

Egyéb egyéni
2026.07.23. 06:45

Gaál Zsóka a 2026-os magyar női sakkbajnok

Egyéb egyéni
2026.07.13. 11:57

Sakk: Ilkó-Tóth András ezüstérmes az U12-es villám Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.10. 12:01

Így örült a norvégok sikerének a világelső sakkozó, Magnus Carlsen – videó

Foci vb 2026
2026.07.07. 21:03