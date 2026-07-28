Hárman pályáznak a FIDE-elnöki posztra

Két német, Vadim Rosenstein és Jan-Henrik Büttner mellett a kazah Timur Turlov indulhat a posztért, bár még át kell esniük a FIDE választási bizottságának rostáján, amely most elvégzi a benyújtott anyagok előzetes vizsgálatát, és jóváhagyja az érvényes jelöltek listáját. Egy hete bejelentkezett Kirszan Iljumzsinov orosz-kalmük politikus és üzletember is, aki 1995-től 2018-ig vezette a Nemzetközi Sakkszövetséget, de a neve már nem szerepelt a hivatalos pályázóknak a FIDE honlapján közzétett lajstromában.

A FIDE élén 2018 óta az orosz Arkagyij Dvorkovics áll, akit 2022-ben újraválasztottak pozíciójában, és ezután is szerette volna folytatni a szervezet irányítását, az elmúlt hét végén azonban bejelentette, hogy felfüggeszti tevékenységét a FIDE élén, miután ő is felkerült az Európai Unió orosz sportvezetőket is érintő szankciós listájára.

A FIDE tanácsa elfogadta Dvorkovics döntését, egyúttal tudatta: mindaddig, amíg Dvorkovicsra a hatályos svájci és EU-s törvények és rendeletek nyomán érvényesek a korlátozások, ideiglenes elnökként a tisztséget a FIDE indiai alelnöke, a korábbi világbajnok Viswanathan Anand tölti be.

A következő elnökválasztásra a FIDE szeptemberi közgyűlésén kerül sor, amelyet az üzbegisztáni Szamarkandban tartanak.