Vámos Petra: Szeretnék többet játszani a posztomon, irányítóként

– Hogyan kezdték újra a munkát – immár BL-győztesként?

– Egy ekkora siker után több hét kellett, mire megnyugodtunk – válaszolta a Bajnokok Ligája-címvédő francia Metz és a magyar női kézilabda-válogatott 25 éves irányítója, Vámos Petra. – Aztán nagyon motiváltan vágtunk bele a felkészülésbe, a többi csapatot elnézve talán kevesebb pihenőnk volt, de a klubnál mindenki a munkában hisz, így attól a pillanattól kezdve, hogy újra dolgozunk, ezt mindenki elfogadja, és tudja, mi a dolga. Elértünk egy nagy célt, de olyannyira győztes mentalitása van a csapatnak, hogy ez a motivációt nem veti vissza, ugyanolyan éhesek vagyunk a sikerre, azt érzem, hogy mindenki izgatott volt és várta, hogy elkezdjük az új idényt.

– Az lett volna a következő kérdésem, hogy miként csapódott le önökben az előző idény, de ezek szerint csak még motiváltabbak lettek.

– Abszolút. A BL-győzelem régóta kergetett álom volt a klubnál, és ezt is egy lépcsőfokként fogjuk fel. Nyilván ott motoszkál bennünk, hogy a francia bajnoki címet nem sikerült elhódítani és biztos vagyok benne, az új kiírásban az lesz a prioritás, hogy visszahódítsuk, de minden versenysorozatban az a célunk, hogy nyerjünk. Meglátjuk, hogyan alakul az idény. Tényleg azt érzem, hogy rendben, az elmúlt év nagyszerű volt, a BL-győzelem óriási élmény, még most is a hatása alatt van az ember, ha visszagondol rá, de valójában ez a sport szépsége, meg kicsit az árnyoldala is, hogy másnap is felkel a nap. Eltelt másfél hónap, menni kell és dolgozni tovább – miközben persze a BL-siker me­lengeti a szívünket és mindennap tovább motivál.

Albek Anna és Vámos Petra újabb sikeres idényre készül metzi színekben (FOTÓ: TÖRÖK ATTILA)

– Ezen a nyáron is volt jövés-menés a játékoskeretben. Mit gondol a változásokról, és milyen lesz a Metz az új idényben?

– Érdekes, mert én éppen azt mondanám, hogy az elmúlt évekhez képest nem változott annyit a csapat. Az első itt töltött idényem után például kilenc ember távozott, ahhoz képest most kisebb volt a mozgás. Ami fontos, hogy átlövőposzton a Győrből visszatérő dán Kristina Jörgensennek nem lesz ismeretlen a közeg, nagy előny, hogy tisztában van az edzésmunkával, a rendszerrel, pikk-pakk menni fog a beilleszkedése. A beállóposzt érdekesebb lesz, hiszen a Győrbe igazoló Sarah Bouktit meghatározó játékos volt, helyére két fiatal tehetséges lány jött. Lesz munkánk, mire összeszokunk és ők is megérzik a mozgásokat, de úgy vélem, jól dolgoznak, meglátjuk, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, mindig ez a kérdés. A kapusoknál is van kérdőjel, a cseh Sabrina Novotná mellett egy fiatal lány van velünk, mert a brazil Gabriela Moreschi megsérült, úgyhogy még várható változás, a vezetőség próbál kapust keresni, ami nem könnyű már ilyenkor, szóval tartogat még meglepetést a felkészülés. De csináljuk a dolgunkat, minden rendben, bízom benne, hogy ez a csapat is képes lesz hasonlóan jó eredményeket elérni, mint az előző idényben.

– Bőven lesz magyar vonatkozás az alapozásuk során, hiszen augusztus legelején egy hétig a NEKA balatonboglári bázisán edzőtáboroznak, majd a hónap közepén a Ferencváros készül önöknél, amellyel aztán egy strasbourgi felkészülési tornán is találkozhatnak.

– Albek Annával nekünk különleges lesz, nagyon örülünk, hogy Bogláron is készülünk, talán annyit „elhinthetek”, hogy kis részünk nekünk is volt abban, hogy így alakult. Jó helyszín az ottani akadémia, mert bár ilyenkor edzőtáborban vagyunk, csúcsterhelést kapunk, videózások, tréningek, csapatprogramok, tényleg minden percünk be van osztva, de este ki tudunk ülni a Balaton-partra, ami jó. Annával nekünk azért más érzés otthon lenni, szóval a hely is hozzáad majd a gyakorlásokhoz. Érkezik hozzánk a Fradi is, lesznek közös edzéseink és utána jön a strasbourgi torna, úgyhogy feszített a tempó. Ilyenkor arra is kell idő, hogy „meggyászoljuk” a nyarat, hogy vége van a nagy szabadságnak, de ez a feladatunk, ismét bele kell állnunk a munkába. A klubnál jó a felfogás, fokozatosan kezdtük el a labdás edzéseket, nem kaptunk egyből óriási terhelést, a legalapvetőbb mozgásokkal kezdtük, és másfél hét után jutottunk el oda, hogy a taktikáról is beszéljünk. Jó úton haladunk afelé, hogy az idénykezdésre a legjobb formánkban legyünk.

– A harmadik évét kezdte a francia együttesben. A saját szerepét hogyan látja a csapatban, és milyen idényt vár magától?

– Szeretném, ha az előttünk álló idény másképp alakulna, mint az előző, amely több szempontból is nehéz volt nekem, de ebből is tudok tanulni és erőt meríteni. Igyekszem nagyon keményen beleállni a munkába, szeretnék többet játszani a posztomon, irányítóként, de ehhez az kell, hogy jó teljesítményt nyújtsak és tényleg mindent megtegyek. Több játékidőt szeretnék tölteni a posztomon, jól játszani irányítóként, a csapat stabil pontjaként.

– A BL-csoportkör sorsolásáról mit gondol? Már ősszel megismétlődik a legutóbbi döntő a Győr ellen, ezenkívül a dán Odense és a román Bistrita is rivális lesz horvát, német, dán és norvég ellenfél mellett.

– Jó csoportba kerültünk, most is az lesz a célunk, hogy az első két hely valamelyikét megszerezzük, hogy ne kelljen a negyeddöntőbe jutásért játszani, ezzel is tartalékolni az erőnket. Nagy harc lesz az automatikusan nyolc közé jutást érő helyekért. Minden évben ez a célkitűzésünk, minden esélyünk megvan erre a következő kiírásban is, arról viszont még kicsit korai beszélni, hogy utána mi lesz.