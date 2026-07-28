Feltüzelte a kizárás Enyingi Patrikot a 200 előtt

Különleges futamot láthattunk 200 méteren az ob második napján. A félkörös táv két négyszázas klasszisunk, Enyingi Patrik és Molnár Attila párharcát hozta, csupán három századmásodperc döntött közöttük. Némi meglepetésre a célegyenesben végig vezető Enyingi lett az aranyérmes, kitartott az előnye a hozzá hasonlóan egyéni csúcsot futó ellenfelével szemben.

„Feltüzeltek a szombaton történtek – mondta a Nemzeti Sportnak Enyingi Patrik, aki az ob első napján 400 méteren kiugrott a rajtból, ezért kizárták. – Készültem, fontos lett volna a négyszáz, már csak azért is, mert egy erős futással bejuthattam volna a legjobb tizenkettőbe az európai ranglistán. Akik ilyen előkelő helyen kvalifikálnak az Eb-re, azoknak nem kell az előfutamban rajthoz állniuk, egyből az elődöntőben kezdhetnek. Sajnos ez így jött ki, de úgy voltam vele, hogy 2011-ben Usain Bolt is kiugrott a vb-döntőben, szóval nem szegte kedvem. Onnantól már csak a vasárnapra szerettem volna koncentrálni, úgyis megkedveltem a kétszázat ebben a szezonban.”

A 25 éves sprinter vasárnap már az előfutamban jól mozgott, szemre nagyon könnyedén állította meg az órát 21.18 másodpercnél. Nem sokkal később a fináléban 20.77-es egyéni csúcsot futott, 0.6-os szembeszélben, olyan erős riválisokat megelőzve, mint 4x400-as „váltótársa” is.

„Jó futás volt, szerintem van még benne, ha nem kell előfutamot teljesíteni, elégedett vagyok. Utána még futottam egy 4x400-at is, hogy megkoronázzuk a napot, győztes váltó tagja lehettem. Atival mindketten magunkra figyeltünk, mindkettőnknek egy edzés, egy utolsó inger volt ez a futás kétszázon. A következő egy-két hétben visszatérünk az edzésekhez, majd újult erővel belecsapunk a legfontosabb megméretésekbe” – tekintett előre a MATE-GEAC atlétája, aki a 4x400-at Steigerwald Ernő, Nadj Levente és Kovács Árpád társaságában nyerte meg, 3:06.55-ös idővel.

Szintén két aranyéremmel zárta a hétvégét Takács Boglárka, győztes ideje ezúttal 11.27 és 23.02 volt. Az MTK Budapest sprintere sorozatban ötödször tudta megnyerni a 100-at és a 200-at is. Mögötte két 2006-os születésű fiatal, Szentgyörgyi Zita és Brucker Lili Hanna osztozott az érmeken – előbbi 100-on (11.43 mp), utóbbi 200-on (23.28 mp) zárt egyéni csúccsal ezüstérmesként.

Takács és Enyingi mellett a hétvége harmadik duplázója is ismerős arc: Szögi István. Előbb szombaton 2020 és 2021 után visszaült az 1500 méter trónjára, majd vasárnap 5000 méteren óriási hajráversenyben győzte le az ob első napján a 3000 méteres akadályfutásban diadalmaskodó Palkovits Istvánt. Nem ez volt az első nagy csatájuk a pályán, és reméljük, nem is az utolsó!

A legtöbb érmet a nagyapja révén magyar származású, tavaly honosított Monoszlay Casey szerezte, aki szombati 1500 méteres sikerét követően vasárnap előbb 800-on ezüstérmes lett Varga Gréta mögött, majd 5000-en bronzérmesként zárt.

Az országos bajnokság volt az utolsó lehetőség a birminghami Európa-bajnoki kvalifikációs időszakban. Nemsokára kiderül, pontosan kik alkotják a magyar csapatot az augusztus 10. és 16. között sorra kerülő kontinensviadalon.