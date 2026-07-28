Nemzeti Sportrádió

Fradiváros: az FTC felhasználta a teljes 25 milliárdot, de a BM közérdekre hivatkozva nem árulja el, hogy mire

K. Zs.K. Zs.
2026.07.28. 09:07
null
Az FTC népligeti létesítményének részlete archív képen (Fotó: Földi Imre)
Címkék
FTC belügyminiszter Fradiváros Ferencváros
A Ferencváros a Fradivárosra kapott teljes, 25 milliárd forintos támogatást felhasználta, ám a Kele János közgazdász közérdekű adatigénylésére a Belügyminisztériumtól érkező válaszból az nem derül ki, hogy mire.

A tárca szerint az FTC idén március 25-én nyújtotta be a projekt záró beszámolóját – olvasható a friss fejleményekről beszámoló HVG-cikkben. A lap úgy fogalmaz: az újságíró kérdéseire a tárca megtagadta a válaszadást arra hivatkozva, hogy „a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú, mint a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdek, ezért az adatigénylés jelenleg nem teljesíthető.” A Belügyminisztérium emellett azt is írta, hogy a kért adatok döntés-előkészítésnek minősülnek, ezért tíz évig nem nyilvánosak.

Kele többek között azt akarta megtudni a minisztériumtól, hogy továbbadta-e az államtól kapott támogatást az egyesület, vagy hogy milyen pénzügyi-számviteli kategóriák mentén, milyen arányú elosztással számolt el az adófizetők pénzével. 

Kele János Facebook-posztja a belügyminisztériumi válaszról így zárul: „Természetesen az ügynek részemről itt nincs vége. Kérni fogom, hogy a nyilvánosság megismerhesse az eredeti támogatói okiratot és annak módosításait. Meg fogom kérdezni a minisztériumot, hogy a kért adatok nyilvánosságra hozatala pontosan milyen okból veszélyeztetne közérdeket, és mi pontosan az a közérdek, amelyet sért. Valamint ezúttal már azt is kérvényezem, hogy a nyilvánosság megismerhesse a Ferencváros által beküldött elszámolás tételeit tartalmazó összesítő táblázatot. Hát, így.”

Egy hete számoltunk be arról, hogy a rendőrség elrendelte a nyomozást a 25 milliárdos állami támogatás ügyében, amelyet a Ferencvárosi Torna Club 2016-ban és 2017-ben kapott azzal a céllal, hogy a Fradiváros névre keresztelt sportkomplexumot megépítse a Népligetben. A területen ugyan épült néhány beruházás, azonban a Fradiváros abban a formában, amelyben anno megálmodták, sohasem készült el. A nyomozás elindulásáról ebben a cikkben írtunk.

Labdarúgó NB I
2026.07.21. 11:38

A rendőrség nyomozást indított a Fradiváros ügyében

A Ferencváros két részletben 25 milliárd forintot kapott, hogy felépítsen egy komplexumot az Építők-sporttelep területén, de nem lett belőle semmi.

 

 

 

FTC belügyminiszter Fradiváros Ferencváros
Legfrissebb hírek

Októberben csap össze először a két magyar csapat az ICEHL alapszakaszában

Jégkorong
17 órája

ICEHL: hosszabbított ponterős svéd hátvédjével az FTC

Jégkorong
21 órája

Kézilabda: a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről álmodik az FTC új szerzeménye

Kézilabda
Tegnap, 11:35

Borbély Balázs: Leginkább az zavar, hogy az agresszivitás, a mentalitás, tehát alapok hiányoztak

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:17

Szalai és Pető is duplázott, a Paks hatgólos meccsen győzte le a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2026.07.26. 21:57

Hazája egy patinás klubja kinézte magának az FTC argentin védőjét – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.07.26. 14:49

Női kézilabda: elkészült a Győr és a Ferencváros BL-menetrendje

Kézilabda
2026.07.26. 14:36

Kristoffer Zachariassen: Vissza akarjuk szerezni a bajnoki címet!

Labdarúgó NB I
2026.07.26. 12:21