Lance Armstrong: Pogacar minden idők legjobbja, feltörölné velem a padlót

2017. június 27-én feltűnt a szombathelyi főtéren egy fiatal szlovén kerékpáros. A mindössze 18 éves Tadej Pogacar indult a Magyar körversenyen, amely akkor egy prológgal kezdődött a vasi város központjában. A ROG-Ljublja­na színeiben szárnyait bontogató Pogacarnak leginkább a Karcag és Miskolc közötti etap feküdt, amelyen másodikként ért célba, összetettben harmadik lett a Tour de Hongrie-n.

Azóta eltelt kilenc év, Pogacar ez­alatt 127 profi győzelmet ünnepelhetett, megnyerte többek között a Giro d’Italiát, kétszer a világbajnokságot, és immár ötszörös Tour de France-győztes. Az UAE csapatában kiteljesedő klasszis a hegyek között bizonyította, nincs ellenfele. Nagyvonalúságát jól mutatja, sokkal fontosabbnak érezte fiatal csapattársa, Isaac del Toro támogatását, mint győzelmei számának gyarapítását. Legalább további három szakaszt megnyerhetett volna a vasárnap véget érő Touron, de inkább az ifjú mexikóit segítette.

POGACAR: NEM GONDOLOK A REKORDOKRA

Pogacar ötödik Tour-diadalával csatlakozott a legtöbbszörös győztesekhez: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Induráin is ötször szerezte meg a sárga trikót. Őt azonban ez kevéssé érdekli.

„Jelenleg csak ki akarom élvezni a győzelem pillanatát, nem az számít, hogy az első vagy az ötödik sikerről van-e szó. Hihetetlen érzés Párizsban viselni a sárga trikót és benne áthaladni a célon. Nem gondolok semmilyen történelmi rekordra vagy elit klubra, egyelőre pihenni szeretnék, hazatérni és élvezni az élet apró örömeit” – fogalmazott a szlovén versenyző.

„Az idei Tour három legszebb pillanata a barcelonai csapatidőfutam, a második szakasz utolsó kétszáz métere a Montjuic hegyén és a közös célba érés Isaackal az Alpe d’Huezen. Libabőrös leszek, ha eszembe jutnak ezek az emlékek” – tette hozzá egy másik interjúban, rávilágítva, hogy a csapattal átélt közös sikerek mennyivel fontosabbak, mint az egyéni célok hajszolása.

„Nagyon ígéretesnek tűnik a következő generáció, örülök, hogy Isaac a csapatunk tagja. Talán lehetnék egyfajta mentor, taníthatnék neki egyet s mást, de ő így is elég okos. Feltűntek más tehetségek is, akik kifejezetten erősek, meglátjuk, mi lesz belőlük. Mindenesetre a kerékpársport szép jövő előtt áll.”

Hogy Pogacar közeljövője miként alakul, azt csak ő tudja. Felvetődött, hogy esetleg indulhat az augusztus 22-én rajtoló Vueltán, a Spanyol körversenyt még sohasem nyerte meg. Nem zárta ki, de nem is mondta biztosra a részvételét.

MERCKX: ERRE CSAK POGACAR KÉPES

A belga legenda, Eddy Merckx szerint a szlovén arra is képes lehet, hogy egy éven belül megnyerje mindhárom grand tourt. Ez még nem sikerült senkinek.

„Meg kell dicsérnem, de nem hiszem, hogy megelégszik a mi beérésünkkel, hamarosan még több Tour-győzelme lesz – fogalmazott a szintén ötszörös sárga trikós a La Gazzetta dello Sportnak. – Ha a megfelelő helyen van, és a körülmények is kedvezők, képes egy éven belül megnyerni az Olasz, a Francia és a Spanyol körversenyt is. A Giro májusban lesz, utána marad egy-másfél hónapja a Tourra, majd szinte ugyanennyi időt készülhet a Vueltára. Szüksége lesz egy igazán erős csapatra sok segítővel, és nekik kellene irányítani a versenyt, hogy ne erőltesse meg magát bizonyos szakaszokon. Ha van, aki képes erre, az Tadej Pogacar.”

ARMSTRONG: POGACAR MINDEN IDŐK LEGJOBBJA

Ha szigorúan a versenyen elért eredményeket nézzük, Pogacar (még?) nem érte be a legtöbbszörös Tour-győztes ­Lance Armstrongot. Csakhogy az 1999 és 2005 között sorozatban hét sárga trikót nyerő amerikait mind a hét sikerétől megfosztották később doppingszerhasználat miatt. Az öt vagy hét kérdése azóta is megosztja a kerékpársport rajongóit, Armstrong ugyanakkor friss podcastadásában leszögezte, Pogacar jobb, mint ő volt.

„Ez a srác minden idők legjobbja… Nem számít, hogy sík vagy macskaköves az út, az sem, hogy épp a hegyekben vagy a Strade Bianche fehér murvás szektorai­ban teker, hogy az év melyik időszakában járunk, ő egyet akar: versenyezni. Az emberek gyakran szeretnék, hogy beszéljek a pályafutásomról, a Tourral való viszonyomról, de ez nem számít, ez a srác a legjobb. Ahogy néztem végig a versenyt, annyira domináns teljesítményt nyújtott, hogy nem kérdéses, felmosná velem a padlót, és én ezt a lehető legkomolyabban gondolom. Lehet, nem túl szórakoztató három héten keresztül ezt nézni, ám amit mondtam, az tény.”

Az lehetséges, hogy Pogacar valamikor egy éven belül megnyeri mindhárom Grand Tourt, az is elképzelhető, hogy egyszer az összes klasszikus egynaposon ő győz. Egy azonban biztos: csak addig versenyez, amíg élvezi.