Vozinha miatt meccsenként egy sárga lapot kockáztat a Colo-Colo

Négy nappal ezelőtt a Colo-Colo elnöke, Aníbal Mosa újságírók előtt bejelentette, szerződtetik a magának a világbajnokságon hírnevet szerző zöld-foki-szigeteki válogatott kapust, a 40 éves Vozinhát.

Könnyen lehet azonban, hogy a Colo-Colo szurkolói mégsem szerezhetnek majd be Vozinha feliratú szereléseket a klub hivatalos ajándékboltjában, mert a chilei bajnokság szabályozása ezt nem engedélyezi, mert a „játékosok mezén becenév, gúnynév, vagy megszólítás nem szerepelhet, csak és kizárólag az apai és/vagy anyai vezetéknév, illetve a játékos első keresztnevének kezdőbetűje” helyezhető el a dressz hátán annak a felső részén 5 és 5.5 centiméter közötti magasságú méretben.

Amennyiben egy játékos mezén mégsem csupán ennyi, vagy nem a fent meghatározott név szerepel, úgy a „vétkes játékost adminisztratív sárga lappal sújtják, a vétkes klubot pedig sárga laponként pénzbírsággal sújtják” – áll a bajnokság versenykiírásában a chilei 13.cl című lap írása szerint.

Ugyanakkor a lap úgy értesült, hogy a klub már felvette az illetékesekkel a kapcsolatot, hogy Vozinha esetében különengedélyt adjanak a becenév viselésére, és ne kelljen az Évora vagy a Dias nevek valamelyikét a hátán viselni – lévén a kapus anyakönyvezett neve Josimar José Évora Dias.

A 92-szeres zöld-foki-szigeteki válogatott labdarúgó a világbajnokságon rögtön az első fordulóban felhívta magára a figyelmet, mivel nem tudta bevenni a kapuját a későbbi világbajnok spanyol válogatott. Vozinha a csoportkörben csak Uruguaytól kapott gólt, majd a legjobb 32 között főszerepet játszott abban, hogy az afrikai válogatott a rendes játékidőben 1–1-es döntetlenre végzett az akkor még címvédő, végül ezúttal vb-ezüstérmes Argentínával szemben, és csak hosszabbításban szenvedett 3–2-es vereséget.

A korábban hazája mellett Moldovában, Cipruson és Szlovákiában is megforduló Vozinha, aki a legutóbbi két idényt a portugál másodosztályú Chavesben töltötte, a Colo-Colóban azért harcolhat, hogy 2024 után ismét bajnoki címhez segítse a nagy múltú klubot, melynél a korábban a Bayern Münchenben, a Barcelonában, az Interben és a Juventusban is futballozó, 39 éves középpályás, a chilei legenda, Arturo Vidal is a keret tagja, sőt, ő a csapatkapitány.