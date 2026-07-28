Szabó István: Nem jobb a román bajnokság az NB I-nél, csak más

Pont és szerzett gól nélkül áll két forduló után a román Superligában az FK Csíkszereda, vasárnap este az FCSB 2–0-ra győzött a második élvonalbeli idényében szereplő székelyföldi együttes otthonában. Szabó István, az FK nyáron érkezett szakvezetője azonban úgy látja: csapata jobban teljesített, mint a Corvinul elleni 0–3 alkalmával a nyitó fordulóban.

„A második percben kapott nagy gól után fel kellett adnunk az eredeti meccstervünket, az FCSB pedig visszaállhatott védekezni. Folyamatosan támadnunk kellett, ötvennégy százalékban nálunk volt a labda, ők pedig azt játszhatták, amihez a legjobban értenek. Szeretek konkrétumok alapján értékelni, futásmennyiségben és -intenzitásban is javultunk a labdabirtoklás mellett. Ráadásul a Corvinul ellen akaratbeli problémák is mutatkoztak – megbeszéltünk a csapattagokkal, hogy ilyen többé nem fordulhat elő, és ezzel most nem is volt gond” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Szabó István, aki nem ideges, csupán izgatott volt a csíkszeredai nézők előtt vívott első találkozója előtt, és nagyon szeretett volna győzni a román futball legnépszerűbb klubja ellen.

Az első két forduló alapján úgy látja: a román élvonal a párharcokban és intenzitásban jár az NB I előtt, amelyben viszont jóval hangsúlyosabb a taktika.

„Az otthon megszokott negyven-negyvennégy méteres védelmi blokkok helyett itt nagyobbak a játékosok közötti távolságok, jobban szétszakadnak a csapatok. Nem jobb bajnokság, csak más” – véli a magyar első osztályban korábban a Kecskemétet és a Nyíregyházát is irányító szakvezető, aki ennek ellenére azt kapta a Superligától, amire számított: képzett játékosokat, megfelelő infrastruktúrát és szép számú közönséget.

A csíkiak legközelebb pénteken játszanak, mégpedig a FC Arges otthonában.

„Frissülnünk kell, mert a múlt héten sem volt, és most sem lesz teljes hetünk a felkészülésre, míg az ellenfelünk mindig pénteken játszott. Láttam a mérkőzéseit, nem véletlenül szerepelt tavaly a felsőházban, de reméljük, meglepetést tudunk szerezni” – fogalmazott a következő fordulóval kapcsolatban Szabó István.