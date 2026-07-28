Vívó-vb: hetedik a férfi tőrcsapat

A negyeddöntős vereség sok mindent meghatározott, például azt, hogy Hongkong mehet csatába éremért a férfi tőrcsapatok keddi viadalán, meg ezzel párhuzamosan azt is, hogy a Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összetételű négyes biztosan nem ismétli meg tavalyi eredményét, vagyis a világbajnoki bronzot.

A Szirmai Benedek vezette négyes az 5–8. helyért folytatta ezúttal, s az első meccsét elveszítette az oroszok ellen – a másik „oldalon” Dél-Korea úgy nyert, hogy az egyiptomiak sérülés miatt feladták azt a mérkőzést, s a hetedik helyért vívandó asszóra sem álltak ki, így a magyar kvartett a hetedik helyen végzett Hongkongban.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Tőr. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Algéria 45:16 (Dósa +13, Szemes +11, Tóth G. +6, Mihályi –1). Nyolcaddöntő: Magyarország–Lengyelország 45:40 (Szemes +5, Mihályi +1, Tóth G. 0, Dósa –1). Negyeddöntő: Hongkong–Magyarország 45:37 (Mihályi +1, Szemes –2, Dósa –7). Az 5–8. helyért: Oroszország–Magyarország 45:30 (Tóth G. –2, Dósa –4, Szemes –4, Mihályi –5). A 7. helyért: Magyarország–Egyiptom – Egyiptom sérülés miatt nem állt ki. Döntő: Olaszország–Hongkong 45:44

Világbajnok: Olaszország (Guillaume Bianchi, Filipp Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini), 2. Hongkong (Cseung Ka Long, Csoj Csun Jin Rian, Ho Sing Him Harris, Leung Csin Ju), 3. Egyesült Államok (Nick Itkin, Alexander Massialas, Bryce Louie, Marcello Olivares), …7. Magyarország (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely)