Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Elefántcsontpart–Ecuador 0–0

2026.06.15. 00:50
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Enner Valencia és Yan Diomandé harca a labdáért (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának első fordulójában Elefántcsontpart és Ecuador csap össze Philadelphiában. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 0–0 – ÉLŐ
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 1 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Francois Letexier (francia)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamondé, S. Fofana, Kessié, B. Touré – Pépé, Wahi. Szövetségi kapitány: Emerse Faé
A kispadon: Lafont, Koné (kapusok), Adingra, Bonny, A. Diallo, Diakité, O. Diomandé, Guessand, Guiagon, Kossonou, Ndicka, Opéri, Oulai, Sangaré, Seri
ECUADOR: Galíndez – Ordónez, Pacho, Hincapié – Minda, A. Franco, M. Caicedo, Vite – Plata, E. Valencia, Yeboah. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
A kispadon: M. Ramírez, Valle (kapusok), Alcívar, Angulo, Arévalo, J. Caicedo, Castillo, P. Estupinán, Medina, Páez, Porozo, Preciado, K. Rodríguez, F. Torres, A. Valencia

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AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), 16 Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), 23 Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)
Védők: 20 Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 2 Ousmane Diomandé (Sporting CP – Portugália), 17 Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), 3 Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), 7 Odilon Kossonou (Atalanta – Olaszország), 21 Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), 13 Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir – Törökország), 5 Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)
Középpályások: 6 Seko Fofana (Rennes – Franciaország), 25 Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), 8 Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 26 Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), 18 Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), 4 Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)
Támadók: 10 Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), 9 Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), 15 Amad Diallo (Manchester United – Anglia), 14 Oumar Diakité (Cercle Bruges – Belgium), 11 Yan Diomandé (RB Leipzig – Németország), 22 Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), 19 Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), 24 Bazoumana Touré (Hoffenheim – Németország), 12 Elye Wahi (Nice – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Emerse Faé

AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), 12 Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), 22 Gonzalo Valle (LDU Quito)
Védők: 7 Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), 3 Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), 26 Yaimar Medina (Genk – Belgium), 4 Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), 6 Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó), 17 Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), 2 Félix Torres (Internacional – Brazília)
Középpályások: 5 Jordy Alcívar (Independiente del Valle), 23 Moisés Caicedo (Chelsea FC – Anglia), 18 Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), 21 Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), 14 Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), 10 Kendry Páez (River Plate – Argentína), 19 Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), 8 Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), 15 Pedro Vite (UNAM – Mexikó)  
Támadók: 20 Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), 24 Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország), 16 Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), 11 Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), 9 John Yeboah (Venezia – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)

Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–Curacao7–1
Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–Ecuador 
Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–Elefántcsontpart 
Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–Curacao 
Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–Németország 
Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–Elefántcsontpart 
E-CSOPORT

 

 

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