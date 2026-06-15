Vb 2026: Elefántcsontpart–Ecuador 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 0–0 – ÉLŐ
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 1 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Francois Letexier (francia)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamondé, S. Fofana, Kessié, B. Touré – Pépé, Wahi. Szövetségi kapitány: Emerse Faé
A kispadon: Lafont, Koné (kapusok), Adingra, Bonny, A. Diallo, Diakité, O. Diomandé, Guessand, Guiagon, Kossonou, Ndicka, Opéri, Oulai, Sangaré, Seri
ECUADOR: Galíndez – Ordónez, Pacho, Hincapié – Minda, A. Franco, M. Caicedo, Vite – Plata, E. Valencia, Yeboah. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
A kispadon: M. Ramírez, Valle (kapusok), Alcívar, Angulo, Arévalo, J. Caicedo, Castillo, P. Estupinán, Medina, Páez, Porozo, Preciado, K. Rodríguez, F. Torres, A. Valencia
AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), 16 Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), 23 Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)
Védők: 20 Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 2 Ousmane Diomandé (Sporting CP – Portugália), 17 Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), 3 Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), 7 Odilon Kossonou (Atalanta – Olaszország), 21 Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), 13 Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir – Törökország), 5 Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)
Középpályások: 6 Seko Fofana (Rennes – Franciaország), 25 Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), 8 Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 26 Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), 18 Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), 4 Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)
Támadók: 10 Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), 9 Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), 15 Amad Diallo (Manchester United – Anglia), 14 Oumar Diakité (Cercle Bruges – Belgium), 11 Yan Diomandé (RB Leipzig – Németország), 22 Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), 19 Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), 24 Bazoumana Touré (Hoffenheim – Németország), 12 Elye Wahi (Nice – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Emerse Faé
AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), 12 Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), 22 Gonzalo Valle (LDU Quito)
Védők: 7 Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), 3 Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), 26 Yaimar Medina (Genk – Belgium), 4 Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), 6 Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó), 17 Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), 2 Félix Torres (Internacional – Brazília)
Középpályások: 5 Jordy Alcívar (Independiente del Valle), 23 Moisés Caicedo (Chelsea FC – Anglia), 18 Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), 21 Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), 14 Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), 10 Kendry Páez (River Plate – Argentína), 19 Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), 8 Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), 15 Pedro Vite (UNAM – Mexikó)
Támadók: 20 Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), 24 Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország), 16 Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), 11 Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), 9 John Yeboah (Venezia – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)
|Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Németország–Curacao
|7–1
|Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Elefántcsontpart–Ecuador
|Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion
|Németország–Elefántcsontpart
|Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Ecuador–Curacao
|Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Ecuador–Németország
|Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Curacao–Elefántcsontpart