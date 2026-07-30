Kiküzdötte a Debrecen, gólt sem kellett szereznie Jerevánban a Kl-továbbjutáshoz

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FŐÁG

PJUNIK JEREVÁN (örmény)–DEBRECENI VSC 0–0

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 1600 néző. Vezette: Sztojcsevszki (északmacedón)

PJUNIK: Avagjan – Kenurjosz, Vakulenko, Iszlamovics, Kovalenko (Darbinjan, 78.) – Szimonjan (Metojan, 72.), Hovanniszjan – Harutjunjan (Witi, 58.), Kulikov (Yansané, 58.), James Santos – Pikisz (Griffith, 58.). Vezetőedző: Artak Oszejan

DVSC: Andrejev – Kusnyír, Mejías (Sain, 84.), Lang, Guerrero – Patai (Batik, 56.), Boskovic – Kocsis D., Dzsudzsák, Cibla (Szécsi, 68.) – Baldoni (Szendrei Á., 68.). Vezetőedző: Gert Remmel

Továbbjutott: a Debrecen, 1–0-s összesítéssel

A mérkőzés élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!

ÖSSZEFOGLALÓ

Derűlátón várták a Pjunik elleni Konferencialiga-selejtező visszavágóját a párharc első, debreceni mérkőzését 1–0-ra megnyerő Loki labdarúgói, jóllehet azzal is tisztában voltak, hogy nem lesz egyszerű a csütörtöki jereváni visszavágó. A legfontosabb kérdés az volt,: melyik arcát mutatja DVSC az örmény fővárosban?

A Pjunik ellein első meccsen jól teljesítő csapatot vagy a vasárnapi bajnoki rajton a Puskás Akadémia ellen betliző társulatot. Az mindenesetre bíztató előjelelnek számított, hogy a jereváni kezdőcsapat inkább hasonlított a párharc első meccsén látott tizenegyre, mint a vasárnapi bajnoki rajton szenvedő kezdőre. A sérült Maximilian Hofmann és Jorge Samper helyén Josua Meijás és Patai Dávid jutott lehetőség, valamint visszatért a védelem jobb oldalára Kusnyír Erik, aki a múlt csütörtökön jól játszó Tercza Gergő helyét vette át.

Elképesztő hőség és már-már bántó érdektelenség fogadta a csapatokat a Vazgen Szargszjan Stadionban. A magyar válogatott tavaly őszi világbajnoki selejtezőjén zsúfolt arénában lézengtek a nézők, alig több mint másfél ezer szurkoló gyűlt össze e Konferencialiga selejtező visszavágójára. Ezzel egy nehezítő tényezőt kipipálhattunk a sokból, amelytől előzetesen tartottunk, hiszen az egyértelmű volt, hogy a félelmetes hangulat miatt nem fognak remegni a debreceni lábak.

Mint, ahogy az első percekben az is egyértelművé vált, hogy a Pjunik nem jobb csapat a Debrecennél. A DVSC magabiztosan kezdett, az pedig látszott, hogy Kocsis Dominik sebessége könnyen zavarba hozhatja a hazai hátsó alakzatot. aztán szinte a semmiből komoly helyzetbe kerülhetett a Pjunik ,úgy, hogy gyakorlatilag semmit nem tett érte. Mindössze annyi történt, hogy előjött a DVSC vasárnapi arca, a fiatal Patai Dávid adott el egy labdát teljesen érthetetlenül a saját tizenhatosának előterében, szerencsére Szaed Iszlamovics elpackázta a lehetőséget.

A lehetőségtől felbátorodott az örmény bronzérmes , s egyre többet veszélyeztetett, de csak helyzetekig jutott el. Aztán a 36. percben úgy tűnt, hogy megszerzi a vezetést az örmény együttes, hiszen egy beívelés után Lang Ádám csúsztatott bel a labdába, amely után Nikolasz Kainurgiosz szerzett gólt. Az asszisztens azonnal lest jelzett, s mivel a gólszerző biztos, hogy nem volt lesen, sokan tévedésre gyanakodtak. Csakhogy Lang fejese előtt a magyar védő mögött helyezkedő Szerhij Vakulenko lesen volt, Lang pedig azért fejlelt a labdába, hogy előle tisztázzon. Így teljesen jogos volt az ítélet, amelyet VAR-segítség nélkül hozott meg az észak-macedón játékvezető és segítője. Az egy másik történet, hogy miért nem volt VAR a párharc egyik meccsén sem. Nos, a jereváni stadionban, nincs meg állandó feltétele a VAR-rendszernek, nincs elég kamera, így viszont Debrecenben sem használhatták a VAR segítségét a játékvezetők.

A gólnélküli első félidő után, a folytatásban sokkal bátrabb lett a debreceni csapat, egyértelműen uralta a játékot. Sokkal több lehetősége volt a Lokinak, sokszor csak nüanszokon múlt, hogy megszerezze a vezetést a magyar együttes. A csereként beálló Szendrei Ákos már a kapuson is túljutott mégsem született gól. Ahogy teltek a percek egyre közelebb került a továbbjutáshoz a Loki, de az is látszott, hogy egyre inkább fogy a az erő a debreceni együttes játékosainak lábából. Az akarat azonban megvolt, s ez elégnek bizonyult, sőt a hajrában, akár a győzelmet is megszerezhette volna Debrecen. DE ezúttal a gól nélküli döntetlen is továbbjutást ért, így jövő csütörtökön a DVSC a dán FC Köbenhavn együttesét fogadja a a Nagyerdei Stadionban a Konferencialiga harmadik selejtezőkörében. 0–0

A mérkőzés élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!