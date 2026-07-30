Két gólt is lőtt a Panathinaikosz otthonában a Paks, mégis kiesett a Konferencialigából

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Panathinaikosz (görög)–Paksi FC 2–2 (1–1)

Athén, Szpirosz Luisz Olimpiai Stadion. Vezette: Nagtegaal (holland)

Panathinaikosz: I. Pena – Caprasz, De Vrij, Tuba (Van Drongelen, 61.), Kirjakopulosz – Jagusic (Rasztoder, 66.), É. Camara, Gnezda Cerin (Chirivella, 76.) – Zaruri (Pellistri, 61.), Tetteh, Andino (Taborda, 76.). Vezetőedző: Jacob Neestrup

Paksi FC: Kovácsik – Vas, Szabó J., Zeke – Győrfi (Balogh B., 85.), Windecker, Papp, Lapu (Lenzsér, a szünetben) – Horváth K. (Gyurkits, 72.), Szalai J. (Böde, 72.), Pető (Tóth B., 72.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Jagusic (44.), Rasztoder (85.), ill. Pető (35.), Győrfi (57.)

Továbbjutott: a Panathinaikosz, 4–3-as összesítéssel

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ÚGY ÉRKEZETT MEG ATHÉNBA a Paksi FC, hogy 2011 nyara óta 21 nemzetközi kupamérkőzés volt mögötte, a 22., a Panathinaikosz elleni minden eddiginél nehezebbnek ígérkezett. Mindezt azért mertük kijelenteni, mert a hússzoros görög bajnokot a múltja a Paks valamennyi korábbi riválisánál magasabb polcra helyezte, és ezt a párharc első felvonásán érvényesíteni is tudta, hiszen idegenben 2–1-es győzelmet aratott. És ha ez nem lenne elég: a Pana az előző idényben az Európa-ligában szerepelt, ott a harmadik selejtezőkörből indulva egészen a nyolcaddöntőig jutott, a menetelés során nyolc meccset játszott hazai pályán, és közülük csak az egyiken született olyan eredmény, amely a Paks számára kedvező lett volna csütörtök este. Pedig ellenfelei között szerepelt az ukrán Sahtar Doneck (0–0), a török Samsunspor (2–1), az osztrák Sturm Graz (2–1), a cseh Viktoria Plzen (0–0 és 2–2), az olasz AS Roma (1–1) és a spanyol Betis (1–0) is, ám egyiknek sem jött össze az, ami a holland Go Ahead Eaglesnek igen: 2–1-es győzelem az Olimpiai Stadionban.

A hazaiak nyáron kinevezett dán vezetőedzője, Jacob Neestrup (aki nem mellékesen a BL-győztes Rafael Benítezt váltotta a kispadon) az első találkozó után elmondta, a győzelem ellenére hiányérzete van, hiszen Pakson a két szerzett gól mellett jó néhány helyzetet is kialakítottak, ám kimaradtak, aztán Böde Dániel szépségdíjas találattal szépített, és meg kellett elégedniük a szűk győzelemmel. Hogy a szakember nem akar kísérletezni, jelezte, annak a kezdő tizenegynek szavazott bizalmat, amelynek egy héttel korábban is, vele szemben Bognár György négy helyen is változtatott. Kimaradt Szekszárdi Milán, Lenzsér Bence, Balogh Balázs és Hahn János, bekerült Győrfi Milán, Horváth Kevin, Pető Milán és Lapu Andor is.

Az már az első pillanattól kezdve látszott, a Paks próbálja magasan, a saját térfelén letámadni az ellenfelét, de az is, hogy sokszor úton vannak a játékosok, nem tudják időben felvenni a labdás embert. Noha a Panathinaikosz irányította a játékot, az első nagy lehetőség a paksiak előtt adódott: Pető Milán szöglete után Papp Kristóf a rövid saroknál hiába fejelt remekül, a labda kevéssel a bal felső sarok felett hagyta el a játékteret. Emelt a sebességfokozaton a házigazda, mindkét oldalról jöttek a beadások, amikor közbe tudott lépni valamelyik paksi, csak az vezérelte, hogy a labda minél messzebb kerüljön a kaputól. A játékrész közepéhez közeledve bebizonyosodott, Pető és Papp másodszor is el tudja adni azt, amit az előző szögletnél, és bizony Inaki Penának itt már nagy védést kellett bemutatnia. A kritikus első húsz percet nemhogy kapott gól nélkül hozta le a Paks, hanem esélye is volt a vezetés megszerzésére, nem sokkal később azonban már Kovácsik Ádámnak kellett a jobb alsó saroknál bravúrt bemutatnia Santino Andino tizenhatoson kívülről érkező lövésénél. Jó volt látni, ahogy küzdtek egymásért a paksiak, Pető Milán pedig legalább akkora játékkedvvel futballozott, mint a Ferencváros ellen vasárnap, amikor kétszer is betalált. Ennek meg is lett a jutalma, a 35. percben akkora gól lőtt (ehhez kellett Lapu Andor harcossága is), hogy arra nagypapaként is emlékszik majd! A félidő hajrájában Szabó Jánosról Adriano Jagusic elé pattant balszerencsésen a labda, ő pedig kíméletlenül a bal felső sarokba bombázott, 1–1-gyel zárult az első félidő.

Rögtön a fordulás után Szabó János a gólvonalon mentett Stefan de Vrij estében kapura kotort labdájánál, és a folytatás is azt mutatta, a Pana megpróbálja eldönteni a meccset. Horváth Kevin erőszakos labdaszerzése (amelynél a kezét is érintette a labda) kellett ahhoz a támadáshoz, amelynek végén Győrfi Milán újra a csapatát juttatta előnyhöz: a görög szurkolók csak pislogtak, nem értették, hogy az előre lesajnált ellenfél miként nyújthat ilyen remek teljesítményt Athénban. Bő fél óra volt ekkor még hátra, a paksiak tartották, amit előzetesen mondtak, igazi csapatot alkotva harcoltak, valóban mindent megtettek azért, hogy ne a papírforma érvényesüljön. Fogytak a percek, a 83. percben Kovácsik Ádám még nagyot védett Vicente Taborda lövésénél, de két perccel később már tehetetlen volt, amikor De Vrij lefejelte a labdát, Elmin Rasztoder pedig a jobb alsó sarokba bombázott.

Közel járt a hosszabbítás kiharcolásához a Paks, elfogultság nélkül állítjuk, meg is érdemelte volna, csak dicséret jár azért a futballért, amit egy magasabb polcra taksált ellenfél otthonában bemutatott. 2–2

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