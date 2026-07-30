Gyengén játszott az ETO, tizenegyest hibázott, mégis simán továbbjutott

A keret erodálódásának megfelelően gyengén kezdett az ETO: saját térfeléről szinte ki sem jutott a meccs első húsz percében, Décsy és Bíró is bosszantó, saját térfélen eladott labdáival akadályozta meg a kibontakozást. A toldozott-foldozott csapat sem magyarázat a 27. perc eseményeire: Décsy Ádám egyszerűen hátrarúgta a labdát, amivel indította a bal oldalon Tufik Zegdant, Megyeri Balázs teljesen feleslegesen elindult kifelé, hanyatt esett, majd a beadás után az üres kapuba juttatta a labdát Roman Ferber. Érthető módon hatalmas felzúdulás, füttyszó volt a lelátó válasza a kínos jelenetre, ám néhány perccel később a gólpasszt jegyző francia-algériai szélső, Tufik Zegdan Nfansu Njie nyújtott lábas buktatásáért piros lapot kapott. Helyzet nélkül, értékelhetetlen játékkal zárta az első félidőt az ETO a félprofi luxemburgiak ellen, akik tíz emberrel is több fantáziával támadtak a hazaiaknál.

Győrben a luxemburgi csapat került előnybe (Fotó: Nagy Gábor)

A szerdai sajtótájékoztatón látott mosolygásnak valószínűleg nyoma sem volt a szünetben az öltözőben, Vitális Milán és Nfansu Njie számára véget is ért a mérkőzés. A csereként beszálló Szép Márton azonnal ziccerben ugratta ki Viktor Djukanovicsot, a montenegrói csatár azonban kihagyta az ETO első, egyből ajtó-ablak helyzetét a 47. percben. Vérmérséklet kérdése, hogy a tizenegyest ennél nagyobb helyzetnek minősítjük-e, de tulajdonképpen mindegy, mert Djukanovics a 49. percben azt is kihagyta, a bal kapufára lőtte a labdát.

A 61. percben akadémiai játékos mutatkozott be zöld-fehérben, Selyem Bálint váltotta a válogatott Schön Szabolcsot, majd nem sokkal később a szintén 19 éves Modou Lamin Mass is beszállt, ő Claudiu Bumba helyére. Innentől kezdve a 26 éves Daniel Stefulj volt a rangidős a győri mezőnyjátékosok között, Bánáti Kevin beszállásával a hajrában egyszerre hét saját nevelésű fiatal (Bíró Barnabás, Umathum Ádám, Selyem Bálint, Décsy Ádám, Szép Márton, Huszár Marcell, Bánáti Kevin) futballozott, és hallhatta háromszor is a méltatlan, ismert kétszavas rigmust, amelynek második eleme a gyenge. Selyem Bálint újabb tizenegyest harcolt ki az ETO-nak, Miljan Krpics pedig magabiztosan értékesítette is (ahogyan a Ferencváros elleni Mol Magyar Kupa-elődöntő tizenegyespárbajában is), elkerülve a megalázó vereséget.

Nem ment az ETO-nak ezen a napon (Fotó: Nagy Gábor)

Régen futballozott ilyen gyatrán az ETO, Djukanovics két helyzete, valamint az egyenlítő gól jelentette az összes említésre méltó pillanatot egy félprofi, emberhátrányban futballozó csapattal szemben. Az első mérkőzésen elért 6–2-es siker után az első félidő érthetetlenül gyengére sikeredett, a másodikban pedig látszólag az volt a lényeg, hogy minél több fiatal játékos szerezhessen tapasztalatot. 1–1

Az biztos, hogy a Riga FC ellen, a Kl-selejtező harmadik fordulójában ilyen teljesítmény a kieséshez vezethet.

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