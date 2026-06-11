Vb 2026: az utolsó pillanatban cseréltek az osztrákok, Ljubicic a keretben

Dejan Ljubicic került be az osztrák labdarúgó-válogatott vb-keretébe a Tunézia ellen 1–0-ra megnyert világbajnoki felkészülési meccsen megsérült Christoph Baumgartner helyére. Ha a tornán lehetőséget kap, a Schalke 28 éves középpályása csaknem három év után léphet újra pályára a nemzeti csapatban, amelynek színeiben eddigi kilenc összecsapásán egy gólt ért el.

Az osztrák válogatott a J-csoportban szerepel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán. A csapat jövő kedden Jordánia ellen kezdi meg szereplését, hat nappal később a címvédő argentin együttes, június 27-én pedig Algéria lesz az ellenfele.

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország) 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)