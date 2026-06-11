Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: az utolsó pillanatban cseréltek az osztrákok, Ljubicic a keretben

2026.06.11. 09:54
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Dejan Ljubicic (piros mezben) került Christoph Baumgartner helyére az osztrákoknál (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Dejan Ljubicic Ausztria Christoph Baumgartner J-csoport
Közvetlenül a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokság előtt Ralf Rangnick szövetségi kapitány behívta az osztrák labdarúgó-válogatott keretébe Dejan Ljubicicet.

Dejan Ljubicic került be az osztrák labdarúgó-válogatott vb-keretébe a Tunézia ellen 1–0-ra megnyert világbajnoki felkészülési meccsen megsérült Christoph Baumgartner helyére. Ha a tornán lehetőséget kap, a Schalke 28 éves középpályása csaknem három év után léphet újra pályára a nemzeti csapatban, amelynek színeiben eddigi kilenc összecsapásán egy gólt ért el.

Az osztrák válogatott a J-csoportban szerepel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán. A csapat jövő kedden Jordánia ellen kezdi meg szereplését, hat nappal később a címvédő argentin együttes, június 27-én pedig Algéria lesz az ellenfele.

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)
Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)
Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország) 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)
Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)
Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–AlgériaX–X
Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–JordániaX–X
Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–AusztriaX–X
Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–AlgériaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–AusztriaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–ArgentínaX–X
J-CSOPORT

 

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Dejan Ljubicic Ausztria Christoph Baumgartner J-csoport
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