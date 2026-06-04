Vb 2026: az iráni válogatott játékosai megkapták a mexikói vízumot

A fejleményről Irán törökországi nagykövete, Mohammad Hasszan Habibollahzadeh adott hírt.

„Az iráni nemzeti csapat játékosainak vízumát 48 órán belül kiadták anélkül, hogy személyesen kellett volna megjelenniük vagy ujjlenyomatot kellett volna adniuk a mexikói nagykövetségen” – mondta a diplomata egy interjúban, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy még mindig hiányzik a vízum az Egyesült Államokba való belépéshez.

Május 24-én Mehdi Taj, a perzsa állam futballszövetségének elnöke bejelentette, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) jóváhagyta az iráni válogatott világbajnoki edzőtáborának áthelyezését az Egyesült Államokból Mexikóba. A csapat eredetileg az arizonai Tucsonban edzett volna, de iráni részről egyre erősebben merült fel a költözés lehetősége a közel-keleti háborúval kapcsolatos bizonytalanság és a biztonsági aggályok miatt. Jelen helyzet szerint az iráni együttes, amely május 18. óta a törökországi Antalyában edzőtáborozik, vasárnaptól a mexikói Tijuanában telepedik le, ahonnan Los Angelesbe és Seattle-be utazik, hogy lejátssza a G-csoportbeli három mérkőzését: június 15-én Új-Zéland, június 21-én Belgium és június 26-án Egyiptom ellen.

Az iráni vb-részvétel az után vált kérdőjelessé, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított Irán ellen, és a háborús helyzet máig nem szűnt meg. Mehdi Tajnak megtagadták a belépést a Kanadában rendezett májusi FIFA-kongresszusra azzal a hivatkozással, hogy az elnök kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával, amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek. Irán a játékosok és a csapatvezetők bejuttatásának felelősségét az Egyesült Államokba a torna szervezőjének, a FIFA-nak a döntési körébe adta, egyszersmind a világbajnoki részvételt feltételekhez kötötte. Ezek között szerepelt a magas szintű biztonság garantálása mellett az amerikai vízumok kiadása az Iszlám Forradalmi Gárdában szolgáló játékosok és edzői stábtagok számára, továbbá a személyzetnek, az iráni zászlónak és himnusznak a tiszteletben tartása.

AZ IRÁNI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alireza Beiranvand (Traktor SC), 12 Pajam Niazmand (Perszepolisz), 22 Szejed Hosszein Hosszeini (Szepahan),

Védők: 2 Szaleh Hardani (Eszteglal), 3 Ehszan Hadzsszafi (Szepahan), 4 Sodzsa Halilzadeh (Traktor SC), 5 Milad Mohammadi (Perszepolisz), 13 Hosszein Kanani (Perszepolisz), 19 Ali Nemati (Fulad), 23 Ramin Rezaijan (Fulad), 25 Danial Eiri (Malavan),

Középpályások: 6 Szaid Ezatolahi (Al-Ahli – Egyesült Arab Emírségek), 7 Alireza Dzsahanbahs (Dender EH – Belgium), 8 Mohammad Mohebi (FK Rosztov – Oroszország), 10 Mehdi Gajedi (Al-Naszr – Egyesült Arab Emírségek), 14 Szaman Goddosz (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 15 Ruzbeh Csesmi (Eszteglal), 16 Mahdi Torabi (Traktor SC), 17 Aria Juszefi (Szepahan), 21 Mohammad Gorbani (Al-Vahda – Egyesült Arab Emírségek), 26 Amir Mohammad Razzaginia (Eszteglal),

Támadók: 9 Mehdi Taremi (Olympiakosz – Görögország), 11 Ali Alipur (Perszepolisz), 18 Amir Hosszein Hosszeinzadeh (Traktor SC), 20 Sahrijar Moganlu (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 24 Dennisz Dargahi (Standard Liege – Belgium),

Szövetségi kapitány: Amir Galenui

Június 15., hétfő, 21.00

Seattle, Seattle Stadion Belgium–Egyiptom Június 16., kedd, 3.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Irán–Új-Zéland Június 21., vasárnap, 21.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Belgium–Irán Június 22., hétfő, 3.00

Vancouver, BC Place Új-Zéland–Egyiptom Június 27., szombat, 5.00

Seattle, Seattle Stadion Egyiptom–Irán Június 27., szombat, 5.00

Vancouver, BC Place Új-Zéland–Belgium VB 2026, A G-CSOPORT PROGRAMJA



