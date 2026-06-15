Benzema vb-történeti lövésétől Kiss László rekordjáig – vb-videók

A labdarúgó-vb-k históriájáról szóló sorozatunk mai részében megmutatjuk azt is:

• ki szakította meg az olasz kapuslegenda, Dino Zoff góltalansági szériáját;

• hogyan szerzett tíz gólt a magyar válogatott Salvador ellen;

• miért kedves dátum Németország és Anglia számára június 15.;

• miért kapott emléktáblát egy Negrete-gól az Azték-stadionban;

• hogyan lőtt gólt majdnem az alapvonalról Maicon 2010-ben;

• hogy miről nevezetes Karim Benzema egyik lövése 2014-ből;

• és hogy mire ment Portugália Cristiano Ronaldo eddigi egyetlen vb-mesterhármasával.



A Népsport másnapi címlapja

1958: PELÉ BEMUTATKOZIK, CSAPATUNK REMÉNYKEDIK

A svédországi tornán Csehszlovákia kiütötte (6:1) az Angel Labruna nevével fémjelzett argentin együttest, így pontszámban befogta az első világbajnokságukon szereplő – s az utolsó fordulóban a címvédő NSZK-val 2:2-es döntetlent játszó – északíreket, és jogot szerzett egy ráadás mérkőzésre.

Az északír válogatott mellett az akkoriban épp olimpiai bajnoki címvédő (1956…) Szovjetunió, valamint Wales is Svédországban jelent meg először a vb-n – a brit társulat legközelebb 2022-ben szerepelt a legnagyobb futballseregszemlén! –, s az európai közönség ugyancsak a skandináv országban ismerhette meg minden idők egyik, ha nem a legnagyobb labdarúgóját, Pelét is.

A brazil extraklasszis – aki annak előtte sohasem járt az öreg kontinensen a selecaóval – a szovjetek elleni, utolsó csoporttalálkozón (2:0) tette le névjegyét a világbajnokságon. Ő lett az addigi vb-k legfiatalabb résztvevője (korrekordját az északír Norman Whiteside (17 év, 41 nap) döntötte meg 1982-ben). A tinédzser oroszlánrészt vállalt Vavá második góljából. VIDEÓ ITT!

Egy mondat az 1958-as magyar válogatottról is: a mieink ezen a napon 4:0-ra legyőzték Mexikót, így megőrizték a reményt a továbbjutásra – csoporthelyosztó várt rájuk Wales ellen. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Helsingborg Csehszlovákia–Argentína 6:1 Malmö NSZK–Észak-Írország 2:2 Örebro Franciaország–Skócia 2:1 Eskilstuna Jugoszlávia–Paraguay 3:3 Solna Svédország–Wales 0:0 Sandviken Magyarország–Mexikó 4:0 Boras Anglia–Ausztria 2:2 Göteborg Brazília–Szovjetunió 2:0 VB 1958, SVÉDORSZÁG – JÚNIUS 15.

Történelmi kapitányi kézfogás a World Soccer címlapján: az olasz Giacinto Facchetti és a haiti Wilner Nazaire

1974: DINO ZOFF 1142 PERC UTÁN KAPITULÁL

A 3. és a 4. csoportban is ugyanazon a napon kezdődtek meg a küzdelmek az NSZK-ban rendezett világbajnokságon. Amíg előbbi négyes csapatai össze-vissza kétszer találtak be a nyitányon – a két gólt ugyanaz a futballista, a sorozatunkban már korábban is felbukkanó holland kiválóság, Johnny Rep fejelte-lőtte (VIDEÓ ITT!) –, addig utóbbi kvartett gárdái azonnal belefogtak a gólgyártásba.

Emmanuel Sanon góljával Haiti igencsak ráijesztett Olaszországra, de a történelmi találat végül csak arra volt elég, hogy megszakítsa a kapuslegenda, Dino Zoff 1142 perces „góltalansági” szériáját az olasz válogatottban; a squadra azzurra a meglepetéséből ocsúdva szépen lassan bedarálta karibi riválisát, és 3–1-re győzött. VIDEÓ ITT!

Olaszország végül nem jutott be a négy közé, nem úgy Lengyelország (3. hely), amely Argentína 3–2-es felülmúlásával indította nyugat-németországi menetelését. Grzegorz Lato, a torna későbbi gólkirálya kétszer is bevette az albiceleste kapuját. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Düsseldorf Svédország–Bulgária 0–0 Hannover Hollandia–Uruguay 2–0 München Olaszország–Haiti 3–1 Stuttgart Lengyelország–Argentína 3–2 VB 1974, NSZK – JÚNIUS 15.

A Népsport másnapi címlapja

1982: A MAGYAROK TÍZET SZÁMOLNAK SALVADORRA

Peru és Kamerun délutáni szenvedését (0–0) hamarjában elfelejtették a nézők Spanyolországban, a játéknap két esti meccse ugyanis nem szűkölködött találatokban. Sőt.

Az elchei magyar–salvadori összecsapás például nem kevesebb mint 11 gólt hozott – ebből tízet honfitársaink szereztek, máig érvényes vb-gólcsúcsot állítva fel! A gólgyártást Nyilasi Tibor kezdte és fejezte be, ugyancsak kétszer talált a kapuba Fazekas László, egyszer-egyszer Pölöskei Gábor, Tóth József és Szentes Lázár. A csereként beálló Kiss László volt az est hőse, aki a 69. és a 76. perc között hármat hintett szegény Luis Morának – ez is egyedülálló a maga nemében. Cserejátékos sem előtte, sem utána nem szerzett három gólt vb-n, és gyorsabb mesterhármas sem volt még a világbajnokságok történetében. VIDEÓ ITT!

Az Új-Zélandot feleannyira (5–2) megszóró skótoknak sem lehetnek csak szép emlékeik az 1982-es Mundialról, mert a sima rajtot követően ők sem jutottak be a középdöntőbe. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK La Coruna Peru–Kamerun 0–0 Elche Magyarország–Salvador 10–1 Málaga Skócia–Új-Zéland 5–2 VB 1982, SPANYOLORSZÁG – JÚNIUS 15.

Negrete gólját emléktáblába vésték az Azték Stadionban. IDE KATTINTVA: BŐVEBB VIDEÓ A CSODÁS GÓLRÓL

1986: NÉGY BELGA GÓL VS. BELANOV-TRIPLA

Belanov, Belanov, Belanov. „Értéktelennek” bizonyult Igor Belanov triplája a mexikói vb nyolcaddöntőjében, a torna meglepetéscsapata, a negyedik helyen záró belgáké ugyanis néggyel válaszolt Irapuato magyarverő szovjetjeinek három góljára az 1986-os torna egyik legmaradandóbb emléket hagyó mérkőzésén. VIDEÓ ITT!

A játéknap másik – időrendben az első – nyolcaddöntős meccsén a házigazda mexikóiak 2–0-ra legyőzték Bulgáriát. Manuel Negrete vezető találata máig emlékezetes: a középpályás a levegőben úszva, félfordulattal zúdította a labdát a bolgárok hálójába. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Mexikóváros Mexikó–Bulgária 2–0 León Belgium–Szovjetunió 4–3, hosszabbítás után VB 1986, MEXIKÓ – JÚNIUS 15.

Rudi Völler sem maradhatott ki a Kicker könyvsorozatából

1990: A NATIONALELF HENGERE AZ ESŐBEN

Hét–egy az esőben… Nem, nem, csak 5–1. Habár vághatott volna hetet vagy akár többet, az NSZK „csak” 5–1-es győzelmet aratott az Arab Emírségek ellen az 1990-es olaszországi vb csoportkörében. Zuhogott az eső a milánói San Siróban, a később a világbajnoki címet is megszerző nyugatnémetek pedig úgy ficánkoltak az ázott, csúszós talajon, mint hal a vízben…

Rudi Völler kezdte és ő is fejezte be a gólok termelését, közben Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus és Uwe Bein is betalált a kapuba, az arab csapat részéről Kalid Iszmail Mubarak szépített. VIDEÓ ITT!

Firenzében Csehszlovákia csapata – története utolsó előtti világbajnoki csoportmérkőzésén – Michal Bílek 30. percben szerzett tizenegyesgóljával 1–0-ra nyert Ausztria ellen. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Firenze Csehszlovákia–Ausztria 1–0 Milánó NSZK–Arab Emírségek 5–1 VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 15.

1998: NÉMETEK ÉS ANGOLOK KEDVENC JÁTÉKNAPJA

Hogy a nationalelf egyik kedvenc világbajnoki játéknapja június 15-e, azt bizonyítja a franciaországi vb német–amerikai csoportmeccsének 2–0-s végeredménye is. A (nyugat)németek harmadszor léptek pályára e napon a tornák történetében, és a második sikerüket könyvelhették el. Ezúttal Andy Möller és Jürgen Klinsmann találatával nyertek. VIDEÓ ITT!

A németekhez hasonlóan az angolok is remek rajtot vettek Franciaországban, ők Tunéziát verték meg 2–0-ra. A fejjel betaláló Alan Shearer és a remek lövést a kapu bal oldalába zúdító Paul Scholes egyaránt az első vb-gólját szerezte – utóbbi egyben az utolsót is. VIDEÓ ITT!

Paul Scholes korabeli képen (Fotó: Action Images)

Megér egy kattintást a harmadik mérkőzés is, hiszen Adrian Ilie pompás góllal gondoskodott arról, hogy Anghel Iordanescu román válogatottja – akárcsak a négy évvel korábbi világbajnokságon – újra legyőzze Kolumbiát. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Párizs Németország–Egyesült Államok 2–0 Marseille Anglia–Tunézia 2–0 Lyon Románia–Kolumbia 1–0 VB 1998, FRANCIAORSZÁG – JÚNIUS 15.

2002: EMILE HESKEY MINT MAJDANI HÍRMONDÓ

Újfent egy „német-angol” június 15-e a vb-ken. Németország negyedik e napi meccsén a harmadik győzelmét aratta, az áldozat ezúttal Paraguay volt – Oliver Neuville pazar gólt lőtt (VIDEÓ ITT!) –, míg a háromoroszlános garnitúra háromból másodszor diadalmaskodott e napon.

Érdemes képekben is felidézni az Anglia–Dánia összecsapást. Az első gólt David Beckham (szöglet) és Rio Ferdinand (fejes), azaz két olyan játékos hozta össze, aki ott lehetett volna négy évvel később Dél-Afrikában is, de megsérült. A vezetést a 22. percben közelről megduplázó Michael Owen sem volt tagja az angolok 2010-es vb-keretének – még egy március eleji sérülés miatt. A 3–0-s végeredményt Emile Heskey állította be. VIDEÓ ITT!

Freddie Ljungberg címlapsztár volt hazájában akkoriban

2006: FREDDIE LJUNGBERG TOVÁBBFEJELI A SVÉDEKET

A német és az angol válogatottal ellentétben nem sok babér termett e napon Paraguay számára. Konkrétan: a dél-amerikai gárda három fellépéséből egyszer sem tudott nyerni, kapuba is csak egy mérkőzésen talált, még 1958-ban – habár akkor háromszor is. 2006-os legyőzője, Svédország viszont csaknem „német-angol” formát mutat a június 15-éken, ugyanis egyszer sem vesztett három mérkőzésén. A németországi tornán Freddie Ljungberg 89. percben fejelt gólja döntötte el a svéd–paraguayi meccset – meg a továbbjutást. VIDEÓ ITT!

A 2006. június 15-i játéknap legfölényesebb sikerét (3–0) Ecuador érte el Costa Rica ellen (VIDEÓ ITT!), míg Angliának megszületett a harmadik győzelme (2–0) is e vb-napon: az első gólt Peter Crouch fejelte, a másodikat Steven Gerrard bombázta be. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Hamburg Ecuador–Costa Rica 3–0 Nürnberg Anglia–Trinidad és Tobago 2–0 Berlin Svédország–Paraguay 1–0 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 15.

A nagy titkolózás után csak ennyi? A Maicon-góllal induló O Globo nem volt elragadtatva a kiszenvedett győzelemtől

2010: BRAZÍLIA MAICON BOMBAGÓLJÁVAL INDÍT

A világbajnokok közül utolsóként stílszerűen az ötszörös aranyérmes, az örökranglista-első Brazília mutatkozott be az afrikai tornán, és Maicon bombagólja révén a belépő igazán emlékezetesre sikerült: az Internazionaléval nagyszerű idényt futó jobbhátvéd szinte az alapvonalról talált be az észak-koreaiak kapujába.

Az 55. percben született különleges gól mellesleg fontos is volt, hiszen a KNDK addig foggal-körömmel őrizte a 0–0-t – a neves brit szakíró, Keir Radnedge szellemes megállapítása szerint olyan hangyaszorgalommal, mintha mind a 23 benevezett játékosa a pályán lett volna. Maicon után mintegy negyedórával Elano szállította a második brazil gólt, és mielőtt Kassai Viktor lefújta volna a meccset, az 1966 óta először vb-résztvevő észak-koreaiak megalkották a maguk kis csodáját: Dzsi Jun Nam szépített. VIDEÓ ITT!

A megjósolhatóan a csoport második helyéért harcba szálló Elefántcsontpart és Portugália egymás elleni meccse csalódást keltett, nem hozott egy árva gólt sem, noha ott volt a pályán Cristiano Ronaldo és Didier Drogba is – igaz, utóbbi a felkészülés során elszenvedett kéztörése miatt csupán az utolsó 25 percben.

Bemutatkozott a torna leggyengébb csapataként beharangozott Új-Zéland is, amely nemcsak a vártnál nagyobb ellenállást tanúsított Szlovákia ellen, hanem a sérülések miatti hosszabbításban, a jobbhátvéd Winston Reid fejes góljával ki is csikarta a döntetlent. A vb-n 1982-ben debütáló, most másodszor részt vevő „kivik” történetük első vb-pontját ünnepelték, és Robert Vittek fejes gólja is történelmi volt a maga nemében: a vb-újonc önálló Szlovákia első világbajnoki találata. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Rustenburg Új-Zéland–Szlovákia 1–1 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth Elefántcsontpart–Portugália 0–0 Johannesburg Brazília–Észak-Korea 2–1 VB 2010, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG – JÚNIUS 15.

A videobíró döntött: a labda bent volt!

2014: EGY TECHNIKAI ÚJÍTÁS SIKERES BEMUTATKOZÁSA

A sorfalak megzabolázására kitalált játékvezetői sprayt már a brazíliai torna korábbi mérkőzésein is láthattuk, azonban a másik nagy újítás, az úgynevezett „gólvonaltechnika” ezen a játéknapon bizonyult először hasznosnak.

A német fejlesztésű GoalControl a két kapura irányított 14 szupergyors kamera, egy adatküldő- és elemzőrendszer, valamint a játékvezető (esetünkben a brazil Sandro Ricci) csuklójára rögzített speciális kijelző segítségével „eldöntötte”, hogy Karim Benzema kapufás lövése nyomán a labda Noel Valladares kapusról a gólvonal mögé pattant. A 43. perctől emberelőnyben és nyomasztó fölényben játszó Franciaország a történelmi gól révén már kettővel vezetett, és végül – a válogatottból később fegyelmi okokból száműzött Benzema „két és fél” góljával – 3–0-ra verte meg Hondurast. VIDEÓ ITT!

Az argentin Olé további hasonló tettekre biztatta Lionel Messit

Ugyanebben a csoportban Svájc Admir Mehmedi és Haris Seferovic góljával fordított Ecuador ellen. Akkoriban még mindketten a cseresorból érkeztek, és egyaránt hosszú válogatott karrierjük második vb-gólját szerezték. VIDEÓ ITT!

Az újonc bosnyákok bemutatkozásképp egy vb-történeti kuriózumot kaptak a nyakukba: mindössze két perc és nyolc másodperc telt el az argentinok elleni mérkőzésből, amikor Sead Kolasinac a saját kapujába ügyetlenkedte a labdát – a vb-döntők történetének leggyorsabb öngólját szerezve... Argentína a második félidőben, háromcsatáros játékra váltva kezdett igazán veszélyesen futballozni, és a kötetlen szerepkörben fickándozó Lionel Messi nagy vágta után belőtte a második góljukat – a vb-re még a Ferencvárosból beválogatott Muhamed Besic hiába üldözte. A bosnyákok a végén azért megszerezték első világbajnoki találatukat Vedad Ibisevic révén. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Brazíliaváros Svájc–Ecuador 2–1 Porto Alegre Franciaország–Honduras 3–0 Rio de Janeiro Argentína–Bosznia-Hercegovina 2–1 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 15.

2018: CR ANNYI GÓLT SZERZETT EGY MECCSEN, MINT A KORÁBBI HÁROM VB-JÉN ÖSSZESEN

Az oroszországi vb második játéknapja máris tartogatott egy európai csúcstalálkozót: az Európa-bajnok Portugália és a megelőző két Eb-t megnyerő Spanyolország csatáját. A vb-re diadalmenetben kijutó spanyolok bemutatkozására azért is volt különösen kíváncsi a világ, mert – felettébb szokatlanul – két nappal a rajt előtt elmozdították posztjáról Julen Lopetegui szövetségi kapitányt, mert kiderült róla: elfogadta a Real Madrid ajánlatát, hazatérve átül a blancók kispadjára. A szövetség sportigazgatója, a korábbi Real-legenda, Fernando Hierro lett a beugró kapitány, és e rögtönzés fényében nem is mondható rossznak a 3–3-as döntetlen a csoportrangadón.

Nem találunk szavakat – írta a portugál Bola CR mesterhármasának másnapján

Diego Costa két gólt szerzett (az első volt a vb-történelem legelső, videobíró által megadott gólja), Nacho szép bombával talált be, de a meccs emberét az ellenfél soraiból választották ki Cristiano Ronaldo személyében. Az előző három vb-jén egy-egy gólt jegyző CR ezúttal értékesített egy saját maga kiharcolta büntetőt, lőtt egy akciógólt (David de Gea kapus nyakig benne volt), majd a 88. percben, 2–3-nál, csapata megmentőjeként gyönyörűen a bal felsőbe tekert egy szabadrúgást. Cristiano Ronaldo a negyedik labdarúgó lett, aki már a negyedik vb-jén talált be a kapuba (előtte két világbajnok, Pelé és Miroslav Klose, valamint a vb-ezüstérmes Uwe Seeler volt képes erre), továbbá 33 évesen és 130 naposan a legidősebb vb-mesterhármas-tulajdonos. VIDEÓ ITT!

A korszak egy másik rettegett gólvágója, a 26. életévét éppen azon a napon betöltő Mohamed Szalah csak a kispadról nézhette Egyiptom 28 év utáni első vb-mérkőzését a BL-döntőn összeszedett vállsérülése miatt. S bár a kapus Mohamed el-Senavi remeklésének köszönhetően a „fáraók” az utolsó percig reménykedhettek a pontszerzésben, a védő José Jiménez fejese végül beakadt, így lett nyertese a meccsnek – Uruguay, amely 1970 óta először kezdett győzelemmel vb-t. VIDEÓ ITT!

Marokkó néhány nappal korábban veszítette el a 2026-os vb-házigazdáról döntő FIFA-szavazást (65 voks az amerikai, kanadai, mexikói hármas 134-ével szemben), de lehetett még fokozni a fájdalmat: jó játék ellenére elveszíteni a leginkább nyerhetőnek hitt csoportmeccset – a 95. percben született öngóllal… Aziz Buhadduz szerencsétlen fejesének eredményeként Irán úgy győzött, hogy a második félidőben saját erőből egyszer sem találta el az ellenfél kapujának felületét. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Jekatyerinburg Egyiptom–Uruguay 0–1 Szentpétervár Marokkó–Irán 0–1 Szocsi Portugália–Spanyolország 3–3 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 15.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 25.: ANGLIA–EGYESÜLT ÁLLAMOK 0–0. Harmadszor találkozott egymással a két válogatott világbajnokságon – és Anglia még egyszer sem győzött (két döntetlen és egy történelmi amerikai siker, utóbbi 1950-ből)! A meccs kevés kapura lövést hozott, de az első félidő második felére nem lehetett panasz, pörgött a játék, gördültek a támadások, és akkor került a jegyzőkönyvbe Christian Pulisic kapufája is. Az Egyesült Államok a 35. világbajnoki mérkőzését játszotta, ezek közül ez volt az első gól nélküli döntetlen, Anglia ellenben már a 12. 0–0-t jegyzőkönyvezte, ami vb-rekord. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)