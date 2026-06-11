Vb-2026: a norvégok nyolc tonna élelmet visznek magukkal, közte 300 kilogramm lazacot

Nem bízzák a véletlenre az étkezésüket a labdarúgó-világbajnokságon a norvégok. A Martin Ödegaard és Erling Haaland személyében sportági klasszisokat is felvonultató nemzeti csapat étellistáján – a legnagyobb példányszámú norvég napilap, a VG beszámolója szerint – egyebek mellett 116 kilogramm barna sajt és hatezer narancs is szerepel, a 61 fős teljes norvég delegáció tagjaként pedig több szakács is utazik a vb-re.

Az Egyesült Államokba tartó rakomány teljes mennyisége körülbelül nyolc tonna, s az újság szerint a szállítmány teljes mértékben kiteszi az együttes megszokott étrendjét, ami a vb egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.

Norvégia a csoportkörben Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal mérkőzik.

A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburger SV – Németország)

Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers FC – Skócia)

Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken