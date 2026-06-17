Messi: Szeretek focizni, kölyökkorom óta ez a szenvedélyem

„Szeretek focizni, kölyökkorom óta ez a szenvedélyem – idézi Lionel Messit az átigazolásguru, Fabrizio Romano az X-oldalán. – Amikor jó formában vagyok, mindent beleadok a pályán. Az első gól után sírtam, de ennek nincs köze a futballhoz. Nehéz napokon mentem keresztül, de hálás vagyok a stábnak és a csapattársaknak, mert mindig mellettem voltak, és sok erőt adtak.”

„Megtisztelő az élmezőnyben lenni az örökrangsorban a 16 góllal Klosével és a többiekkel, de ez úgyis csak egy statisztika, semmi több – idézi Messit az ESPN. – Ronaldo az egyike a legnagyobbaknak, de nem ő az első ezen a listán. Nézem a Rafael Nadalról készült sorozatot (a címe Rafa – a szerk), és nagyon tudok vele azonosulni. Hasonlóak vagyunk, mert mindig a maximumot akarjuk kiadni magunkból.”