Messi: Szeretek focizni, kölyökkorom óta ez a szenvedélyem
„Szeretek focizni, kölyökkorom óta ez a szenvedélyem – idézi Lionel Messit az átigazolásguru, Fabrizio Romano az X-oldalán. – Amikor jó formában vagyok, mindent beleadok a pályán. Az első gól után sírtam, de ennek nincs köze a futballhoz. Nehéz napokon mentem keresztül, de hálás vagyok a stábnak és a csapattársaknak, mert mindig mellettem voltak, és sok erőt adtak.”
„Megtisztelő az élmezőnyben lenni az örökrangsorban a 16 góllal Klosével és a többiekkel, de ez úgyis csak egy statisztika, semmi több – idézi Messit az ESPN. – Ronaldo az egyike a legnagyobbaknak, de nem ő az első ezen a listán. Nézem a Rafael Nadalról készült sorozatot (a címe Rafa – a szerk), és nagyon tudok vele azonosulni. Hasonlóak vagyunk, mert mindig a maximumot akarjuk kiadni magunkból.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0)
Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Hadzs Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic
Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)