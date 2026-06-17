Nemzeti Sportrádió

Messi: Szeretek focizni, kölyökkorom óta ez a szenvedélyem

R. P.R. P.
2026.06.17. 06:05
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Fotó: Getty Images
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Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Algéria Argentína Miroslav Klose
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó-világbajnokság J-csoportjának 1. fordulójában a címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával legyőzte Algériát. Messi holtversenyben a német Miroslav Kloséval a vb-történelem legeredményesebb játékosa lett 16 góllal. Reakciók a meccs után.

 

„Szeretek focizni, kölyökkorom óta ez a szenvedélyem – idézi Lionel Messit az átigazolásguru, Fabrizio Romano az X-oldalán. – Amikor jó formában vagyok, mindent beleadok a pályán. Az első gól után sírtam, de ennek nincs köze a futballhoz. Nehéz napokon mentem keresztül, de hálás vagyok a stábnak és a csapattársaknak, mert mindig mellettem voltak, és sok erőt adtak.”

„Megtisztelő az élmezőnyben lenni az örökrangsorban a 16 góllal Klosével és a többiekkel, de ez úgyis csak egy statisztika, semmi több – idézi Messit az ESPN. –  Ronaldo az egyike a legnagyobbaknak, de nem ő az első ezen a listán. Nézem a Rafael Nadalról készült sorozatot (a címe Rafa – a szerk), és nagyon tudok vele azonosulni. Hasonlóak vagyunk, mert mindig a maximumot akarjuk kiadni magunkból.”

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0) 
Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Hadzs Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic
Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)

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