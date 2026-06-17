Nemzeti Sportrádió

Háromgólos győzelemmel nyitott a címvédő, de a meccs a rekordokat halmozó Lionel Messi miatt marad emlékezetes

B. A. P.B. A. P.
2026.06.17. 05:14
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Lionel Messi foci vb 2026 Algéria Argentína
Foci vb 2026
35 perce

Messi mesterhármassal írt vb-történelmet, a címvédő Argentína magabiztos győzelemmel kezdte a csoportkört

Minden Messiről szólt: a hatodik világbajnokságán a 200. válogatottságán megszerezte első vb-tripláját és beérte Klosét is.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0) 
Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)
ARGENTÍNA: Emiliano Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)
Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)

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Lionel Messi foci vb 2026 Algéria Argentína
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