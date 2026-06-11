Nemzeti Sportrádió

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Kezdődik a foci-vb! Mexikó–Dél-Afrika 2–0

Így fest az Azték Stadion belülről

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.11. 20:22
Címkék
vb 2026 Azték Stadion foci vb 2026 Mexikó Dél-Afrika

 

vb 2026 Azték Stadion foci vb 2026 Mexikó Dél-Afrika
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