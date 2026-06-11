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Kezdődik a foci-vb! Mexikó–Dél-Afrika 2–0
Így fest az Azték Stadion belülről
BORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
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2026.06.11. 20:22
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Címkék
vb 2026
Azték Stadion
foci vb 2026
Mexikó
Dél-Afrika
vb 2026
Azték Stadion
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Mexikó
Dél-Afrika
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