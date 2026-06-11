Hugo Broos hátvédként már volt Mexikó ellenfele, most kapitányként lesz az

Szinte mindenhol megemlékeztek már arról, hogy a Mexikó–Dél-Afrika párosítás a 2010-es világbajnokság nyitó mérkőzésének „visszavágója”, de van itt más érdekesség is: Hugo Broos, a dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya.

Negyven évvel ezelőtt még védőként lépett pályára az Azték Stadionban Belgium színeiben szintén Mexikó ellen az 1986-os vb B-csoportjának nyitó meccsén.

„Fantasztikus élmény volt, sohasem felejtem el, amikor Mexikó ellen játszottunk – mondta a 74 éves szakvezető a pachucai edzőtáborban tartott sajtótájékoztatóján. – Akkor éreztem meg igazán, milyen különleges a világbajnokság. A belga válogatott bivalyerősnek számított, harmincnégy évesen lehettem ott, óriási motivációt adott és végtelenül boldog voltam. Most pedig újra itt vagyok Mexikóban, újra Mexikó ellen, újra az Azték Stadionban, ezúttal edzőként. Hihetetlen, hogy így alakult, nagyon várom már a meccset.”

Akkor, 1986-ban a házigazda 2–1-re nyert, Belgium viszont messzebbre jutott a tornán, negyedik lett (a mexikóiak a negyeddöntőben búcsúztak), de Broos szerint összehasonlíthatatlan a két esemény.

„A világbajnokság ma már sokkal nagyobb, mint negyven éve. Ha jól tudom, egymilliárd ember nézi majd a csütörtöki meccset. Felfoghatatlan. Ez ismét karrierem egyik csúcspontja lesz – fogalmazott a dél-afrikai szövetségi kapitány. – A negyven évvel ezelőtti emlékek persze felszínre törnek bennem, de ennek semmi köze az ellenfélhez. A stadionhoz, a környezethez már annál inkább. Nem azért ülök a kispadon, hogy visszavágjak Mexikónak a belgákkal elszenvedett vereségért. Ahogyan egyébként minden edző, egyszerűen nyerni akarok minden meccsen, most éppen a mexikóiak ellen.”