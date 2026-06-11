Nemzeti Sportrádió

A magaslat is ellenfél lesz Mexikóban a világbajnokságon

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.11. 08:59
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Fotó: AFP
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foci vb 2026 vb 2026 Mexikó
A 2026-os világbajnokság egyik legfontosabb, mégis legkevésbé látható tényezője Mexikóváros tengerszint feletti magassága lehet. Az El País elemzése szerint a több mint 2200 méteren fekvő fővárosban a ritkább levegő egyszerre befolyásolja a játékosok erőnléti teljesítményét és a labda „viselkedését”.


A sportélettani kutatások alapján ilyen magasságban a szervezet oxigénfelvétele akár tíz-húsz százalékkal is csökkenhet, ami gyorsabb kifáradáshoz, lassúbb regenerációhoz és nagyobb terheléshez vezethet a mérkőzések hajrájában. A futball különösen érzékeny erre, mivel egyszerre igényel robbanékonyságot és kiváló állóképességet.

A ritkább levegő ugyanakkor a labda mozgását is megváltoztatja. A kisebb légellenállás miatt a lövéseknél gyorsabb, a hosszú indításoknál messzebbre száll, miközben az úgynevezett Magnus-effektus – amely a csavart labdák ívét alakítja – is módosul. Ennek következtében a labda röppályája kiszámíthatatlanabbá válhat, ami különösen a kapusok és a védők életét keserítheti meg. 

A jelenség nem új: már az 1968-as mexikóvárosi olimpián megfigyelték, hogy a magaslat kedvez a gyorsasági és robbanékonyságot igénylő versenyszámoknak, miközben hátrányosan érinti az állóképességi sportokat – a futballban a két hatás egyszerre jelentkezik. Az El País szerint ezért jelentős előnybe kerülhetnek azok a válogatottak, amelyek időben elkezdik az akklimatizációt. 

A csütörtöki nyitó mérkőzésen Mexikó ellen pályára lépő Dél-Afrika ezért május 30. óta magaslati edzőtáborban készül a körülményekre, Pachucában, 2500 méterrel a tengerszint felett hangolódott a tornára.

Kedden ötvenkilenc, házilag készített robbanószerkezetet foglaltak le a hatóságok a tanárokat és az ayotzinapai tanárképző hallgatóit Mexikóvárosba szállító autóbuszon – írja az El País. Az utasok a pedagógus-szakszervezetek által szervezett demonstrációkhoz kívántak csatlakozni, amelyek hetek óta nyomás alatt tartják a mexikói kormányt. A járművet egy névtelen bejelentés nyomán állították meg a főváros déli részén. A hatóságok szerint a vizsgálat alkalmával dobozban találták meg a robbanószereket, amelyeket lefoglaltak, ugyanakkor a konvoj végül folytathatta útját Mexikóváros felé. Az eset tovább növelte a feszültséget a világbajnokság rajtja előtt. A tanári érdekvédelmi szervezetek béremelést és nyugdíjreformot követelnek, miközben több társadalmi csoport is a torna nemzetközi figyelmét kívánja felhasználni saját ügyeinek láthatóbbá tételére. A kormány szerint a nyitó mérkőzés biztonságát garantálják, de a tüntetések várhatóan a vb első napjaiban is folytatódnak.

Teachers From The CNTE Attempted To Reach Banorte Stadium In Mexico City, But Their March Was Blocked By Police
 
Robbanószerek a tüntetőket szállító buszon

A mexikóvárosi közlekedési káosztól és a várható tömegektől tartva a kormány rendkívüli intézkedéseket jelentett be a világbajnokság június 11-i nyitó napjára.     Claudia Sheinbaum elnök rendelete alapján a fővárosban minden állami és magániskolában elmarad a tanítás, miközben a szövetségi közigazgatás dolgozóinak többsége otthonról végzi a munkáját. A magáncégeket is arra ösztönzik, hogy ahol csak tudnak, biztosítsanak távmunka-lehetőséget alkalmazottaiknak. A döntést hivatalosan a mobilitás javításával, a közlekedésbiztonsággal és a turisták zavartalan mozgásának garantálásával indokolták. A rendelkezés nem vonatkozik az egészségügyben, a közbiztonságban, a közlekedésben, az energiaellátásban vagy a világbajnokság lebonyolításában dolgozókra, nekik továbbra is a munkahelyükön kell helytállniuk.

Ceremony for Mexico’s national soccer team, at the Centro de Alto Rendimiento (CAR) in Mexico City
 
„Fél Mexikóváros” otthon dolgozik a nyitó mérkőzés napján

Az életen túl is Mexikó!

A mexikóvárosi Coyoacán piacán már a csontvázfigurák is válogatott mezben készülnek a világbajnokságra. Mexikóban a futball vallás, a halottak napja pedig hagyomány – nem csoda, ha a kettő találkozásából furcsaság születik.

LABRARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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