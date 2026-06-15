Nemzeti Sportrádió

Heti program: világbajnokság minden mennyiségben!

D. Á.D. Á.
2026.06.15. 08:25
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sportműsor program heti program
Az előttünk álló héten is a labdarúgó-világbajnokság lesz a reflektorfényben: a francia válogatott kedd este Szenegállal játszik New Yorkban, a címvédő Argentína néhány órával később Algéria ellen lép pályára Kansas Cityben. Anglia és Portugália szerdán vív mérkőzést először a 2026-os tornán.

 JÚNIUS 15., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
H-CSOPORT
18.00: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP 500-as torna, London
12.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Halle
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló (Tv: Match4)
WTA 500-as torna, Berlin
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Nottingham
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 JÚNIUS 16., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
3.00: Irán–Új-Zéland, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
H-CSOPORT
0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
I-CSOPORT
21.00: Franciaország–Szenegál, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 

BAJNOKOK LIGÁJA
14.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA
15.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
18.00: atlétikai kontinentális sorozat (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), férfi párbajtőr, női kard egyéni

 JÚNIUS 17., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
0.00: Irak–Norvégia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
J-CSOPORT
3.00: Argentína–Algéria, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
K-CSOPORT
19.00: Portugália–Kongói DK, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
L-CSOPORT
22.00: Anglia–Horvátország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 

BAJNOKOK LIGÁJA
A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA
A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA
A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Cincinnati Reds–New York Mets (Tv: Sport2)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női tőr, férfi kard egyéni

 JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
18.00: Csehország–Dél-Afrika, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
21.00: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
K-CSOPORT, 1. FORDULÓ
4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
L-CSOPORT, 1. FORDULÓ
1.00: Ghána–Panama, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Milwaukee Brewers–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női párbajtőr, férfi tőr egyéni

 JÚNIUS 19., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
B-CSOPORT
0.00: Kanada–Katar, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
D-CSOPORT
21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Doha

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: Chicago Cubs–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS
11.00: 1. nap, Grand Slam-verseny, Ulánbátor (Tv: Sport1)

RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Baku
16.00: Azerbajdzsán–Magyarország

VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), férfi párbajtőr, női kardcsapat

JÚNIUS 20., SZOMBAT 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ 
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
3.00: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
D-CSOPORT
6.00: Törökország–Paraguay, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
E-CSOPORT
22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
F-CSOPORT
19.00: Hollandia–Svédország, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–Chicago White Sox (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS
11.00: 2. nap, Grand Slam-verseny, Ulánbátor (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
19.00: Atlanta Dream–Indiana Fever (Tv: Sport1)
21.00: Phoenix Mercury–Seattle Storm (Tv: Sport1)

LÓVERSENY
15.30: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

OLIMPIA
10.00: az Olimpia Napja családi sportnap (Városligeti Sportcentrum) 

RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Baki
16.00: Magyarország–Portugália 
Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina
17.00: Magyarország–Montenegró 

TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon
10.00: férfi verseny 
12.00: női verseny 

ÚSZÁS
12.00: nyílt vízi úszó világkupa, Portugália, női 10 km (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női tőr, férfi kardcsapat

 JÚNIUS 21., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ 
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
F-CSOPORT
6.00: Tunézia–Japán, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
G-CSOPORT
21.00: Belgium–Irán, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
H-CSOPORT
18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Atlanta Braves–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS
11.00: 3. nap, Grand Slam-verseny, Ulánbátor (Tv: Sport1)

LÓVERSENY
14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT
MOTOGP
CSEH NAGYDÍJ, BRNO
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA
Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina
17.00: Koszovó–Magyarország 

TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon
Vegyes váltók
Elit sprint országos bajnokság, Ajka
14.45: férfi verseny
15.05: női verseny 

ÚSZÁS
11.30: nyílt vízi úszó világkupa, Portugália, női kieséses 3 km (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női párbajtőr, férfi tőr csapat

 

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