Heti program: világbajnokság minden mennyiségben!

JÚNIUS 15., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

18.00: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, London

12.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Halle

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló (Tv: Match4)

WTA 500-as torna, Berlin

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Nottingham

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

JÚNIUS 16., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

3.00: Irán–Új-Zéland, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

H-CSOPORT

0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

I-CSOPORT

21.00: Franciaország–Szenegál, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA

14.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA

15.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

18.00: atlétikai kontinentális sorozat (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), férfi párbajtőr, női kard egyéni

JÚNIUS 17., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

0.00: Irak–Norvégia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

J-CSOPORT

3.00: Argentína–Algéria, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT

19.00: Portugália–Kongói DK, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

L-CSOPORT

22.00: Anglia–Horvátország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA

A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA

A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA

A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Cincinnati Reds–New York Mets (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női tőr, férfi kard egyéni

JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Csehország–Dél-Afrika, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

21.00: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT, 1. FORDULÓ

4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

L-CSOPORT, 1. FORDULÓ

1.00: Ghána–Panama, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.00: Milwaukee Brewers–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női párbajtőr, férfi tőr egyéni

JÚNIUS 19., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

0.00: Kanada–Katar, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Doha

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.15: Chicago Cubs–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

11.00: 1. nap, Grand Slam-verseny, Ulánbátor (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Baku

16.00: Azerbajdzsán–Magyarország

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), férfi párbajtőr, női kardcsapat

JÚNIUS 20., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

3.00: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

6.00: Törökország–Paraguay, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

E-CSOPORT

22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

F-CSOPORT

19.00: Hollandia–Svédország, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–Chicago White Sox (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

11.00: 2. nap, Grand Slam-verseny, Ulánbátor (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

19.00: Atlanta Dream–Indiana Fever (Tv: Sport1)

21.00: Phoenix Mercury–Seattle Storm (Tv: Sport1)

LÓVERSENY

15.30: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

OLIMPIA

10.00: az Olimpia Napja családi sportnap (Városligeti Sportcentrum)

RÖPLABDA

Férfi Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Baki

16.00: Magyarország–Portugália

Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina

17.00: Magyarország–Montenegró

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon

10.00: férfi verseny

12.00: női verseny

ÚSZÁS

12.00: nyílt vízi úszó világkupa, Portugália, női 10 km (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női tőr, férfi kardcsapat

JÚNIUS 21., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

F-CSOPORT

6.00: Tunézia–Japán, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

G-CSOPORT

21.00: Belgium–Irán, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Atlanta Braves–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

11.00: 3. nap, Grand Slam-verseny, Ulánbátor (Tv: Sport1)

LÓVERSENY

14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP

CSEH NAGYDÍJ, BRNO

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina

17.00: Koszovó–Magyarország

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon

Vegyes váltók

Elit sprint országos bajnokság, Ajka

14.45: férfi verseny

15.05: női verseny

ÚSZÁS

11.30: nyílt vízi úszó világkupa, Portugália, női kieséses 3 km (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női párbajtőr, férfi tőr csapat