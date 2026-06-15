Heti program: világbajnokság minden mennyiségben!
JÚNIUS 15., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
18.00: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, London
12.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Halle
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló (Tv: Match4)
WTA 500-as torna, Berlin
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Nottingham
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
JÚNIUS 16., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
3.00: Irán–Új-Zéland, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
H-CSOPORT
0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
I-CSOPORT
21.00: Franciaország–Szenegál, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA
14.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon
EURÓPA-LIGA
15.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
18.00: atlétikai kontinentális sorozat (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)
VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), férfi párbajtőr, női kard egyéni
JÚNIUS 17., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
0.00: Irak–Norvégia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
J-CSOPORT
3.00: Argentína–Algéria, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT
19.00: Portugália–Kongói DK, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
L-CSOPORT
22.00: Anglia–Horvátország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA
A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon
EURÓPA-LIGA
A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon
KONFERENCIALIGA
A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Cincinnati Reds–New York Mets (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)
VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női tőr, férfi kard egyéni
JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
18.00: Csehország–Dél-Afrika, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
21.00: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT, 1. FORDULÓ
4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
L-CSOPORT, 1. FORDULÓ
1.00: Ghána–Panama, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Milwaukee Brewers–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)
VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női párbajtőr, férfi tőr egyéni
JÚNIUS 19., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
0.00: Kanada–Katar, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Doha
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: Chicago Cubs–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
11.00: 1. nap, Grand Slam-verseny, Ulánbátor (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Baku
16.00: Azerbajdzsán–Magyarország
VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), férfi párbajtőr, női kardcsapat
JÚNIUS 20., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
3.00: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
6.00: Törökország–Paraguay, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
E-CSOPORT
22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
F-CSOPORT
19.00: Hollandia–Svédország, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–Chicago White Sox (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
11.00: 2. nap, Grand Slam-verseny, Ulánbátor (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
19.00: Atlanta Dream–Indiana Fever (Tv: Sport1)
21.00: Phoenix Mercury–Seattle Storm (Tv: Sport1)
LÓVERSENY
15.30: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
OLIMPIA
10.00: az Olimpia Napja családi sportnap (Városligeti Sportcentrum)
RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Baki
16.00: Magyarország–Portugália
Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina
17.00: Magyarország–Montenegró
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon
10.00: férfi verseny
12.00: női verseny
ÚSZÁS
12.00: nyílt vízi úszó világkupa, Portugália, női 10 km (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női tőr, férfi kardcsapat
JÚNIUS 21., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
F-CSOPORT
6.00: Tunézia–Japán, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
G-CSOPORT
21.00: Belgium–Irán, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Atlanta Braves–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
11.00: 3. nap, Grand Slam-verseny, Ulánbátor (Tv: Sport1)
LÓVERSENY
14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP
CSEH NAGYDÍJ, BRNO
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina
17.00: Koszovó–Magyarország
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon
Vegyes váltók
Elit sprint országos bajnokság, Ajka
14.45: férfi verseny
15.05: női verseny
ÚSZÁS
11.30: nyílt vízi úszó világkupa, Portugália, női kieséses 3 km (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női párbajtőr, férfi tőr csapat