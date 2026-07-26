Hétfői sportműsor: MTK–ZTE a nyitó forduló zárásaként

JÚLIUS 27., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB I

1. FORDULÓ

19.30: MTK Budapest–ZTE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

20.00: Galatasaray (török)–Venezia (olasz)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Nemzetközösségi játékok, Glasgow

20.00: 1. nap (Tv: Eurosport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.30: Texas Rangers–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1110 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

Sanghaj Masters

8.00 és 13.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 500-as torna, Washington

ATP 250-es torna, Los Cabos

WTA 250-es torna, Memphis

VÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Egyéni, 64-es tábla

3.00: női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra)

4.40: férfi kard (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan)

12.00: döntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

Csapatverseny

Kedd, 2.00: férfi tőr

Kedd, 2.00: női párbajtőr

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, L. Pap István, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgó NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi Csibészek Bánki Józseffel

9.00: Somogyi Zsolt a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Ők meséltek – az ezredfordulón: Frankl András, Nagy Tímea, Molnár Endre, Majthényi Szabolcs és Domokos András

12.00: Bajnokok. Oláh Zsuzsa Európa-bajnok asztaliteniszezővel Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: 50 éve volt a montreali olimpia. Vendég a játékokon aranyérmet szerző Magyar Zoltán, Sudár Attila és Németh Miklós

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, L. Pap István

17.00: A vívó-világbajnokság egyéni versenyeinek értékelése Boczkó Gábor szövetségi kapitánnyal

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A Formula–1 Magyar Nagydíja után – Zsoldos Barna

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra. Vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19:00: Ez történt a labdarúgó NB II nyitó fordulójában

19:30: Közvetítés az MTK–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

21.30: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.30: Sportvilág Tóth Bélával