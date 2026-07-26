Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: MTK–ZTE a nyitó forduló zárásaként

I. SZ.I. SZ.
2026.07.26. 23:08
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
MTK–ZTE mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB I nyitó fordulója. A vívó-világbajnokságon a női tőrözők és a férfi kardozók lépnek pástra, négy-négy magyarral a mezőnyben. Képernyőre kerül még sznúker, atlétika, baseball és lósport is.

 JÚLIUS 27., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
1. FORDULÓ
19.30: MTK Budapest–ZTE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
20.00: Galatasaray (török)–Venezia (olasz)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Nemzetközösségi játékok, Glasgow
20.00: 1. nap (Tv: Eurosport1)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.30: Texas Rangers–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1110 (Tv: Sport2)

SZNÚKER
Sanghaj Masters
8.00 és 13.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP és WTA 500-as torna, Washington
ATP 250-es torna, Los Cabos
WTA 250-es torna, Memphis

VÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Egyéni, 64-es tábla
3.00: női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra)
4.40: férfi kard (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan)
12.00: döntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
Csapatverseny
Kedd, 2.00: férfi tőr
Kedd, 2.00: női párbajtőr

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, L. Pap István, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgó NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi Csibészek Bánki Józseffel
9.00: Somogyi Zsolt a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Ők meséltek – az ezredfordulón: Frankl András, Nagy Tímea, Molnár Endre, Majthényi Szabolcs és Domokos András
12.00: Bajnokok. Oláh Zsuzsa Európa-bajnok asztaliteniszezővel Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: 50 éve volt a montreali olimpia. Vendég a játékokon aranyérmet szerző Magyar Zoltán, Sudár Attila és Németh Miklós
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, L. Pap István
17.00: A vívó-világbajnokság egyéni versenyeinek értékelése Boczkó Gábor szövetségi kapitánnyal
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A Formula–1 Magyar Nagydíja után – Zsoldos Barna

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra. Vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19:00: Ez történt a labdarúgó NB II nyitó fordulójában
19:30: Közvetítés az MTK–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
21.30: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.30: Sportvilág Tóth Bélával

 

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