Hétfői sportműsor: MTK–ZTE a nyitó forduló zárásaként
JÚLIUS 27., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB I
1. FORDULÓ
19.30: MTK Budapest–ZTE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
20.00: Galatasaray (török)–Venezia (olasz)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Nemzetközösségi játékok, Glasgow
20.00: 1. nap (Tv: Eurosport1)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.30: Texas Rangers–Seattle Mariners (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1110 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
Sanghaj Masters
8.00 és 13.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 500-as torna, Washington
ATP 250-es torna, Los Cabos
WTA 250-es torna, Memphis
VÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Egyéni, 64-es tábla
3.00: női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra)
4.40: férfi kard (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan)
12.00: döntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
Csapatverseny
Kedd, 2.00: férfi tőr
Kedd, 2.00: női párbajtőr
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, L. Pap István, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgó NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi Csibészek Bánki Józseffel
9.00: Somogyi Zsolt a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Ők meséltek – az ezredfordulón: Frankl András, Nagy Tímea, Molnár Endre, Majthényi Szabolcs és Domokos András
12.00: Bajnokok. Oláh Zsuzsa Európa-bajnok asztaliteniszezővel Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: 50 éve volt a montreali olimpia. Vendég a játékokon aranyérmet szerző Magyar Zoltán, Sudár Attila és Németh Miklós
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, L. Pap István
17.00: A vívó-világbajnokság egyéni versenyeinek értékelése Boczkó Gábor szövetségi kapitánnyal
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A Formula–1 Magyar Nagydíja után – Zsoldos Barna
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra. Vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19:00: Ez történt a labdarúgó NB II nyitó fordulójában
19:30: Közvetítés az MTK–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
21.30: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
22.30: Sportvilág Tóth Bélával