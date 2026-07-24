Szombati sportműsor: Kisvárda–Kispest-Honvéd, NB II, NB III

JÚLIUS 25., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

1. FORDULÓ

19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

1. FORDULÓ

17.30: FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

19.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

19.00: BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

19.00: FC Ajka–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

NB III

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

17.30: Gödöllői SK–Salgótarjáni BTC

17.30: Debreceni VSC II–Hajdúnánás FK

17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Zalaegerszegi TE FC II–VSC 2015 Veszprém

17.30: Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II

17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Sárisápi BSE

17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Király SE

17.30: Komárom VSE–1908 SZAC Budapest

19.00: Dorogi Bányász FC–Balatonalmádi SE

DÉLKELETI CSOPORT

16.00: Szegedi VSE–Vasas FC II

17.30: III. kerületi TVE–Csepel SC

17.30: Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC

17.30: Szolnoki MÁV FC–Sándorfalvi SKE

DÉLNYUGATI CSOPORT

15.00: Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok

17.30: Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC

17.30: Érdi VSE–Budaörs

19.00: Pécsi MFC–Dunaharaszti MTK

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

10.00: Tondela (portugál)–Famalicao (portugál)

11.30: RB Leipzig (német)–Ingolstadt (német)

13.00: Fortuna Düsseldorf–Borussia Dortmund

15.00: AZ Alkmaar (holland)–Olympiakosz (görög)

15.00: FSV Hollenbach (német)– VfB Stuttgart (német)

15.30: SV Wehen Wiesbaden (német)–Bayern München (német)

16.00: Celtic (skót)– AC Milan (olasz)

16.00: Kortrijk (belga)–Amiens (francia)

16.00: Shrewsbury (angol)–West Bromwich Albion (angol)

18.00: PSV Eindhoven (holland)–Villarreal (spanyol)

18.00: Wycombe (angol)–Portsmouth (angol)

20.00: Granada (spanyol)–Real Betis (spanyol)

20.00: Eszék (horvát)–Rizespor (török)

20.00: Standard Liége (belga)–Juventus (olasz)

21.00: Porto (portugál)–Aston Villa (angol)

Vasárnap, 0.00: Liverpool (angol)–Sunderland (angol) (Tv: Match4)

Vasárnap, 1.30: Wrexham (angol)–Leeds United (angol) (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

131. országos bajnokság, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

17.10: 1. nap

AUTÓSPORT

13.15: DTM, 5. versenyhétvége, 1. futam, Oschersleben (Tv: Arena4)

BASEBALL

19.00: MLB, Detroit Tigers–Kansas City Royals (Tv: Sport2)

DARTS

WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

21.00: elődöntő (Tv: Sport1)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Gian van Veen (holland, 3.)

FORMULA–1

Magyar Nagydíj, Hungaroring

10.00: Formula–3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.10: Formula–2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

19.00: PGA Tour, 3M Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, Szeged

9.30: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

20. szakasz, Le Bourg-d’Oisans–Alpe d’Huez, 170.9 km, hegyi befutó (Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1)

KOSÁRLABDA

vasárnap, 2.30: WNBA, All Star-mérkőzés (Tv: Sport1)

LÓVERENY

14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

TENISZ

WTA, Hamburg

14.00: elődöntő: Bondár Anna (4.)–Jelina Avaneszjan (örmény)

ATP 250, Kitzbühel

13.00: döntő (Tv: Match4)

TORNA

A felnőtt férfi tornászok csapatbajnokságának második fordulója, valamint egyéni összetett országos bajnokság (Tornacsarnok, XIV., Istvánmezei út 1-3.)

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 6. állomás, London

14.30: női verseny (Horváth Karolina Helga, Kuttor-Bragmayer Zsanett, Szalai Fanni) (Tv: M4 Sport+, 18.10, felv.)

16.15: férfi verseny (Bicsák Bence, Dévay Márk, Dévay Zsombor, Kiss Gergely, Lehmann Csongor) (Tv: M4 Sport+)

ÚSZÁS

20.00: nemzetközösségi játékok, 2. nap, Glasgow (Tv: Eurosport1)

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong (Tv: Eurosport2)

2.30: férfi tőr, női párbajtőr 64-es tábla (Szemes Gergő, Dósa Dániel, Tóth Gergely)

4.10: női párbajtőr 64-es tábla (Muhari Eszter, Nagy Blanka)

VÍZILABDA

Világkupa, szuperdöntő, Sydney

Férfiak, elődöntő

10.30: Magyarország–Ausztrália

12.15: Olaszország–Görögország

Nők, a 7. helyért

3.30: Magyarország–Kína

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7:00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8:40: Összeesküvés-elméletek a vb-döntőről

9:00: Bánki József érkezik a stúdióba

9:30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Kapitányváltások és átigazolások a labdarúgó-világbajnokság után

16.00: Tudósítás a Formula-1 Magyar Nagydíja időmérő edzéséről

17.20: Nemzeti Sportkrónika

18.00: Interjúk a 2026-os atlétikai magyar bajnokságról

19.30: Közvetítés a Kisvárda–Kispest-Honvéd NB I-es labdarúgó-mérkőzésről Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel