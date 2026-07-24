Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: Kisvárda–Kispest-Honvéd, NB II, NB III

R. P.R. P.
2026.07.24. 23:19
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Szombaton a Kisvárda–Kispest-Honvéd mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB I. Megkezdődik az NB II és az NB III idénye is. Magyar–ausztrál férfi vízilabdameccs a sydneyi világkupadöntőben, F1-időmérő a Hungaroringen. Külföldi topcsapatok felkészülési mérkőzéseket játszanak.

 

 JÚLIUS 25., SZOMBAT 

 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
1. FORDULÓ
19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II
1. FORDULÓ
17.30: FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
19.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
19.00: BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
19.00: FC Ajka–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

NB III
1. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
17.30: Gödöllői SK–Salgótarjáni BTC
17.30: Debreceni VSC II–Hajdúnánás FK
17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Zalaegerszegi TE FC II–VSC 2015 Veszprém
17.30: Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II
17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Sárisápi BSE
17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Király SE
17.30: Komárom VSE–1908 SZAC Budapest
19.00: Dorogi Bányász FC–Balatonalmádi SE
DÉLKELETI CSOPORT
16.00: Szegedi VSE–Vasas FC II
17.30: III. kerületi TVE–Csepel SC
17.30: Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC
17.30: Szolnoki MÁV FC–Sándorfalvi SKE
DÉLNYUGATI CSOPORT
15.00: Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok
17.30: Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC
17.30: Érdi VSE–Budaörs
19.00: Pécsi MFC–Dunaharaszti MTK

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
10.00: Tondela (portugál)–Famalicao (portugál)
11.30: RB Leipzig (német)–Ingolstadt (német)
13.00: Fortuna Düsseldorf–Borussia Dortmund
15.00: AZ Alkmaar (holland)–Olympiakosz (görög)
15.00: FSV Hollenbach (német)– VfB Stuttgart (német)
15.30: SV Wehen Wiesbaden (német)–Bayern München (német)
16.00: Celtic (skót)– AC Milan (olasz)
16.00: Kortrijk (belga)–Amiens (francia)
16.00: Shrewsbury (angol)–West Bromwich Albion (angol)
18.00: PSV Eindhoven (holland)–Villarreal (spanyol)
18.00: Wycombe (angol)–Portsmouth (angol)
20.00: Granada (spanyol)–Real Betis (spanyol)
20.00: Eszék (horvát)–Rizespor (török)
20.00: Standard Liége (belga)–Juventus (olasz)
21.00: Porto (portugál)–Aston Villa (angol)
Vasárnap, 0.00: Liverpool (angol)–Sunderland (angol) (Tv: Match4)
Vasárnap, 1.30: Wrexham (angol)–Leeds United (angol) (Tv: Arena4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA 
131. országos bajnokság, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
17.10: 1. nap

AUTÓSPORT
13.15: DTM, 5. versenyhétvége, 1. futam, Oschersleben (Tv: Arena4)

BASEBALL
19.00: MLB, Detroit Tigers–Kansas City Royals (Tv: Sport2)

DARTS
WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
21.00: elődöntő (Tv: Sport1)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Dirk van Duijvenbode (holland)
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Gian van Veen (holland, 3.)

FORMULA
Magyar Nagydíj, Hungaroring
10.00: Formula–3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.10: Formula–2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF
19.00: PGA Tour, 3M Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU
Ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, Szeged
9.30: döntők 

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
20. szakasz, Le Bourg-d’Oisans–Alpe d’Huez, 170.9 km, hegyi befutó (Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1)

KOSÁRLABDA
vasárnap, 2.30: WNBA, All Star-mérkőzés (Tv: Sport1)

LÓVERENY
14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

TENISZ
WTA, Hamburg
14.00: elődöntő: Bondár Anna (4.)–Jelina Avaneszjan (örmény)
ATP 250, Kitzbühel
13.00: döntő (Tv: Match4)

TORNA
A felnőtt férfi tornászok csapatbajnokságának második fordulója, valamint egyéni összetett országos bajnokság (Tornacsarnok, XIV., Istvánmezei út 1-3.)

TRIATLON 
Világbajnoki sorozat, 6. állomás, London
14.30: női verseny (Horváth Karolina Helga, Kuttor-Bragmayer Zsanett, Szalai Fanni) (Tv: M4 Sport+, 18.10, felv.)
16.15: férfi verseny (Bicsák Bence, Dévay Márk, Dévay Zsombor, Kiss Gergely, Lehmann Csongor) (Tv: M4 Sport+)

ÚSZÁS
20.00: nemzetközösségi játékok, 2. nap, Glasgow (Tv: Eurosport1)

VÍVÁS 
Világbajnokság, Hongkong (Tv: Eurosport2)
2.30: férfi tőr, női párbajtőr 64-es tábla (Szemes Gergő, Dósa Dániel, Tóth Gergely)
4.10: női párbajtőr 64-es tábla (Muhari Eszter, Nagy Blanka)

VÍZILABDA 
Világkupa, szuperdöntő, Sydney
Férfiak, elődöntő
10.30: Magyarország–Ausztrália
12.15: Olaszország–Görögország
Nők, a 7. helyért
3.30: Magyarország–Kína

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7:00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8:40: Összeesküvés-elméletek a vb-döntőről
9:00: Bánki József érkezik a stúdióba
9:30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel 
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Kapitányváltások és átigazolások a labdarúgó-világbajnokság után 
16.00: Tudósítás a Formula-1 Magyar Nagydíja időmérő edzéséről 
17.20: Nemzeti Sportkrónika  
18.00: Interjúk a 2026-os atlétikai magyar bajnokságról  
19.30: Közvetítés a Kisvárda–Kispest-Honvéd NB I-es labdarúgó-mérkőzésről Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László 
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

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