Szerdai sportműsor: vívóink ismét pástra lépnek a hongkongi vb-n
JÚLIUS 29., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
BAJNOKI ÁG
17.00: Kairat Almati (kazah)–Omonia (ciprusi)
18.00: Kauno Zalgiris (litván)–KÍ (feröeri)
19.00: Lech Poznan (lengyel)–Aarhus GF (dán)
19.30: Universitatea Craiova (román)–Levszki Szófia (bolgár)
19.30: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Víkingur Reykjavík (izlandi)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Larne (északír)
20.15: Slovan (szlovák)–Iberia Tbiliszi (grúz)
NEM BAJNOKI ÁG
20.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Fenerbahce (török)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
FŐÁG
16.30: Dukagjini (koszovói)–Lugano (svájci)
19.00: FC Köbenhavn (dán)–Polisszja Zsitomir (ukrán)
20.30: Rapid Wien (osztrák)–Santa Coloma (andorrai)
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
11.45: Tottenham Hotspur (angol)–Sydney FC (ausztrál) (Tv: Match4)
12.00: Cerezo Oszaka (japán)–Borussia Dortmund (német)
15.30: Getafe (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)
18.30: Kickers Offenbach (német)–VfB Stuttgart (német)
20.00: Real Betis (spanyol)–Olympique Lyon (francia)
20.00: Como (olasz)–Villarreal (spanyol) (1x45 perces mérkőzés)
22.00: Como (olasz)–AlUla SC (olasz) (1x45 perces mérkőzés)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
NEMZETKÖZÖSSÉGI JÁTÉKOK, GLASGOW
20.00: 3. nap (Tv: Eurosport1)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.00: Miami Marlins–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
TOUR DE L'AIN
14.30: férfiverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
DÁN KÖRVERSENY
16.00: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
CSOPORTKÖR
12.00: Szlovénia–Észak-Macedónia (Tv: Sport1)
14.30: Izland–Montenegró (Tv: Sport1)
17.00: Svédország–Franciaország (Tv: Sport1)
19.30: Magyarország–Svájc (Tv: Sport1)
U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA
CSOPORTKÖR
10.45: Magyarország–Tunézia (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1112 (Tv: Sport1)
SZNÚKER
SANGHAJ MASTERS
8.00: 2. forduló (Tv: Eurosport1)
13.45: 2. forduló (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP ÉS WTA 500-AS TORNA, WASHINGTON
17.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, LOS CABOS
Csütörtök, 3.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, MEMPHIS
17.00: egyes, 1. és. 2. forduló; páros, 1. forduló
VÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Csapatverseny (Tv: Eurosport2, 10.30; M4 Sport, 12.15)
2.30: férfi párbajtőr
4.00: női kard
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Bene Ferenc, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Ilyen volt a futball-vb a helyszínen – vendégünk volt Ujvári Máté (ismétlés)
7.00: Legendák visszavonulása sportolói és szurkolói oldalról – vendégünk volt Polus Enikő mentálhigiéné szakember (ismétlés)
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Hajszán Gyulát hívjuk az ETO FC Konferencialiga-meccse előtt
9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok – Balogh Balázs vendége Szántó Gábor
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: A Formula–1 Magyar Nagydíja után: Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Szűcs Miklós, Thury Gábor
17.00: Tadej Pogacar az ötödik Tour de France-győzelmét szerezte meg
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszélgetés Vatai Gabriellával, a röplabdaszövetség elnökével
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Gellért Gábor értékeli a junior nyílt vízi úszó Eb-t, és előre tekint a párizsi felnőtt Eb-re
18.35: Interjú Antal Dávid junior úszóval
19.00: Fernando Alonso 45 éves
19.30: Magyar csapatok a nemzetközi kupavisszavágókra készülnek
20.00: A vívó-vb történései
20.30: A hét értékteremtő anyagai
21.30: Gyulay Zsolt volt a Nemzeti Sportrádió vendége
22.30: Sportvilág