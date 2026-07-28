Szerdai sportműsor: vívóink ismét pástra lépnek a hongkongi vb-n

JÚLIUS 29., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

17.00: Kairat Almati (kazah)–Omonia (ciprusi)

18.00: Kauno Zalgiris (litván)–KÍ (feröeri)

19.00: Lech Poznan (lengyel)–Aarhus GF (dán)

19.30: Universitatea Craiova (román)–Levszki Szófia (bolgár)

19.30: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Larne (északír)

20.15: Slovan (szlovák)–Iberia Tbiliszi (grúz)

NEM BAJNOKI ÁG

20.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Fenerbahce (török)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

FŐÁG

16.30: Dukagjini (koszovói)–Lugano (svájci)

19.00: FC Köbenhavn (dán)–Polisszja Zsitomir (ukrán)

20.30: Rapid Wien (osztrák)–Santa Coloma (andorrai)

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

11.45: Tottenham Hotspur (angol)–Sydney FC (ausztrál) (Tv: Match4)

12.00: Cerezo Oszaka (japán)–Borussia Dortmund (német)

15.30: Getafe (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)

18.30: Kickers Offenbach (német)–VfB Stuttgart (német)

20.00: Real Betis (spanyol)–Olympique Lyon (francia)

20.00: Como (olasz)–Villarreal (spanyol) (1x45 perces mérkőzés)

22.00: Como (olasz)–AlUla SC (olasz) (1x45 perces mérkőzés)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

NEMZETKÖZÖSSÉGI JÁTÉKOK, GLASGOW

20.00: 3. nap (Tv: Eurosport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.00: Miami Marlins–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE L'AIN

14.30: férfiverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

DÁN KÖRVERSENY

16.00: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA

CSOPORTKÖR

12.00: Szlovénia–Észak-Macedónia (Tv: Sport1)

14.30: Izland–Montenegró (Tv: Sport1)

17.00: Svédország–Franciaország (Tv: Sport1)

19.30: Magyarország–Svájc (Tv: Sport1)

U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA

CSOPORTKÖR

10.45: Magyarország–Tunézia (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1112 (Tv: Sport1)

SZNÚKER

SANGHAJ MASTERS

8.00: 2. forduló (Tv: Eurosport1)

13.45: 2. forduló (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP ÉS WTA 500-AS TORNA, WASHINGTON

17.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, LOS CABOS

Csütörtök, 3.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-ES TORNA, MEMPHIS

17.00: egyes, 1. és. 2. forduló; páros, 1. forduló

VÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Csapatverseny (Tv: Eurosport2, 10.30; M4 Sport, 12.15)

2.30: férfi párbajtőr

4.00: női kard

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Bene Ferenc, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Ilyen volt a futball-vb a helyszínen – vendégünk volt Ujvári Máté (ismétlés)

7.00: Legendák visszavonulása sportolói és szurkolói oldalról – vendégünk volt Polus Enikő mentálhigiéné szakember (ismétlés)

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Hajszán Gyulát hívjuk az ETO FC Konferencialiga-meccse előtt

9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok – Balogh Balázs vendége Szántó Gábor

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: A Formula–1 Magyar Nagydíja után: Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Szűcs Miklós, Thury Gábor

17.00: Tadej Pogacar az ötödik Tour de France-győzelmét szerezte meg

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszélgetés Vatai Gabriellával, a röplabdaszövetség elnökével

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Gellért Gábor értékeli a junior nyílt vízi úszó Eb-t, és előre tekint a párizsi felnőtt Eb-re

18.35: Interjú Antal Dávid junior úszóval

19.00: Fernando Alonso 45 éves

19.30: Magyar csapatok a nemzetközi kupavisszavágókra készülnek

20.00: A vívó-vb történései

20.30: A hét értékteremtő anyagai

21.30: Gyulay Zsolt volt a Nemzeti Sportrádió vendége

22.30: Sportvilág