Csütörtöki sportműsor: a nemzetközi porondon visszavágót játszik a DVSC, az ETO, az FTC és a Paks

JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Sheriff Tiraspol (moldovai)

19.00: Hradec Králové (cseh)–Tromsö (norvég)

19.00: FC Midtjylland (dán)–Besiktas (török)

19.00: Pafosz (ciprusi)–Hajduk Split (horvát)

19.45: PAOK (görög)–Dinamo Kijev (ukrán)

20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Qarabag (azeri)

20.30: Ferencváros–Twente (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: Anderlecht (belga)–Hammarby (svéd)

21.00: Benfica (portugál)–St. Gallen (svájci)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

FŐÁG

16.00: Tobol (kazah)–Panevezys (litván)

16.00: Atletic d'Escaldes (andorrai)–Vaduz (liechtensteini)

18.00: Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Inter Turku (finn)–Istanbul Basaksehir (török)

18.00: Nomme Kalju (észt)–Shelbourne (ír)

18.00: Zira (azeri)–Paide Linnameeskond (észt)

18.00: Ilves (finn)–Stjarnan (izlandi)

18.00: Noa (örmény)–Zimbru (moldovai)

18.00: Auda (litván)–FCSB (román)

18.00: Jablonec (cseh)–Varazdin (horvát)

18.30: FCI Levadia Tallinn (észt)–IFK Göteborg (svéd)

19.00: Velez Mostar (boszniai)–DAC 1904 (szlovákiai)

19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Neftci (azeri)

19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Dinamo Tbiliszi (grúz)

19.00: Nordsjaelland (dán)–GAIS (svéd)

19.00: Brann (norvég)–Universitatea Cluj (romániai)

19.00: HB Tórshavn (feröeri)–Motherwell (skót)

19.30: Beitar (izraeli)–AEK Larnaca (ciprusi)

19.30: Valletta FC (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel)

19.30: Derry City (ír)–Rijeka (horvát)

20.00: FC Ballkani (koszovói)–Bohemians (ír)

20.00: Vestri (izlandi)–RFS (lett)

20.00: Ajax (holland)–Vojvodina (szerb)

20.00: Ludogorec (bolgár)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Skëndija (északmacedón)–NK Bravo (szlovén)

20.15: FC Sion (svájci)–BATE Boriszov (fehérorosz)

20.15: UNA Strassen (luxemburgi)–Partizan (szerb)

20.30: Panathinaikosz (görög)–Paksi FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: GKS Katowice (lengyel)–Zilina (szlovák)

20.30: Gent (belga)–LNZ Cserkaszi (ukrán)

20.30: CFR Cluj (romániai)–Alaskert (örmény)

20.30: Austria Wien (osztrák)–Liepaja (lett)

20.30: Zrinjski Mostar (boszniai)–Valur (izlandi)

20.45: Coleraine (északír)–HJK (finn)

20.45: Koper (szlovén)–NSÍ Runavík (feröeri)

21.00: Braga (portugál)–Zselezsnicsar Pancsevo (szerb)

21.00: Hibernian (skót)–Malisheva (koszovói)

21.00: Dinamo City (albán)–Aluminij (szlovén)

BAJNOKI ÁG

19.00: ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Petrocub (moldovai)–Borac Banja Luka (boszniai)

19.30: The New Saints (walesi)–Flora Tallinn (észt)

21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Vityebszk (fehérorosz)

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

1.30: Liverpool (angol)–Wrexham (walesi, angol II.) (Tv: Match4)

18.00: FC Rottach-Egern (német)–Bayern München (német)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

NEMZETKÖZÖSSÉGI JÁTÉKOK, GLASGOW

20.00: 4. nap (Tv: Eurosport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.00: Tampa Bay Rays–Texas Rangers (Tv: Sport2)

EVEZÉS

10.00: Európa-bajnokság, Varese

GOLF

PGA TOUR

21.00: Rocket Classic, 1. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE L'AIN

14.30: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

DÁN KÖRVERSENY

16.00: férfiverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI ÉS NŐI NB I

10.00: az új idény sorsolása

U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA

CSOPORTKÖR

12.00: Franciaország–Észak-Macedónia (Tv: Sport1)

14.30: Svájc–Montenegró (Tv: Sport1)

17.00: Portugália–Horvátország (Tv: Sport1)

19.30: Magyarország–Izland (Tv: Sport1)

U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA

CSOPORTKÖR

10.45: Magyarország–Kanada (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1113 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

SANGHAJ MASTERS

8.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

13.45: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP ÉS WTA 500-AS TORNA, WASHINGTON

18.00: egyes, 3. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-ES TORNA, LOS CABOS

Péntek, 4.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-ES TORNA, MEMPHIS

17.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

VITORLÁZÁS

9.00: 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, Balatonfüred

VÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Csapatverseny: női tőr, férfi kard

2.30: a legjobb 32 közé jutásért, nyolcaddöntő, negyeddöntő

9.00: elődöntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

12.00: döntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Vendégünk volt Gyurkó Alexandra és Mezei Gergő (ismétlés)

7.00: Vízre szállnak a szív bajnokai – vendégünk volt Beck Mónika és Holczhauser András (ismétlés)

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok – Szegő Tibor vendége Opavszky Márk

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x30 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.30: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető-szerkesztő: Balogh Balázs

15.00: A magyar kupacsapatok esélyeiről beszélgetünk Cselőtei Márkkal

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Deák Zsigmond, Gy. Szabó Csilla

17.20: Nemzeti sportkrónika Regős Lászlóval

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

17.40: A magyar csapatok nemzetközi kupamérkőzéseinek felvezetése

18.00: Közvetítés a Pjunik–Debrecen Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc

19.00: Közvetítés az ETO FC–Bissen Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

20.30: Közvetítés a Ferencváros–Twente Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt és Németh Kornél, szakértő: Wukovics László. Közvetítés a Panathinaikosz–Paks Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág