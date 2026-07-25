Vasárnapi sportműsor: Paks–FTC, DVSC–PAFC, Vasas–ETO FC, vízilabda-vk-döntő a görögök ellen
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
1. FORDULÓ
15.45: Vasas FC–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
1. FORDULÓ
17.30: Szentlőrinc–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
19.00: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
NB III
1. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Mátészalkai MTK
17.00: Tarpa SC–Füzesabonyi SC
17.30: Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya
18.00: Haladás FC–FC Sopron
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–BKV Előre
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre
17.30: ESMTK–Monor SE
17.30: Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: MTK Budapest II–Budafoki MTE
17.30: PTE-PEAC–Sárbogárd SE
17.30: ReBase Majosi SE–Paksi FC II
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
5.00: Auckland FC (új-zélandi)–Tottenham (angol)
15.00: Zwolle (holland)–AEK Athén (görög)
16.30: Karlsruhe (német)–Internazionale (olasz)
18.00: Roma (olasz)–Cannes (francia)
18.00: Napoli (olasz)–Carrarese (olasz)
SKÓCIA
Ligakupa, 5. forduló
16.00: St. Mirren–Dunfermline Athletic (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
131. országos bajnokság, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
16.00: 2. nap
AUTÓSPORT
13.15: DTM, 5. versenyhétvége, 2. futam, Oschersleben (Tv: Arena4)
20.00: NASCAR Cup Series, 22. futam, Brickyard 400 (Tv: Arena4)
BASEBALL
18.15: MLB, Tampa Bay Rays–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)
DARTS
World Matchplay, Blackpool
14.00: nők (Tv: Sport1)
21.00: férfiak, döntő (Tv: Sport1)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Gerwyn Price (walesi, 7.)
FORMULA–1
Magyar Nagydíj, Hungaroring
8.35: Formula–3, főfutam (Tv: M4 Sport)
11.20: Formula–2, főfutam (Tv: M4 Sport)
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–E
12.50: vb, 2. futam, Tokió (Tv: Eurosport1)
GOLF
19.00: PGA Tour, 3M Open, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, Szeged
9.20: döntők
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
21. szakasz, Thoiry–Párizs, Champs-Élysées, 133 km (Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1)
Lengyel körverseny
14.15: nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
LÓVERSENY
14.00: ügető- és galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Motokrossz-vb, Csehország, Loket
14.15: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)
15.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2, felv.)
16.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)
17.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)
TENISZ
WTA Hamburg
Döntő
12.00: Bondár Anna (4.)–Tamara Korpatsch (német, 5.)
ÚSZÁS
20.30: Nemzetközösségi játékok, 3. nap, Glasgow (Tv: Eurosport1)
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
3.00: férfi párbajtőr 64-es tábla (Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, Andrásfi Tibor) (Tv: Duna World/M4 Sport+/Eurosport2, 11.55-től)
4.40: női kard 64-es tábla (Battai Sugár, Szűcs Luca, Katona Renáta, Spiesz Anna) (Tv: Duna World/M4 Sport+/Eurosport2, 11.55-től)
VÍZILABDA
Világkupa, szuperdöntő, Sydney
Nők
A 3. helyért
4.45: Ausztrália–Oroszország
Döntő
8.15: Spanyolország–Egyesült Államok (Tv: Duna World)
Férfiak
A 3. helyért
6.30: Ausztrália–Olaszország
Döntő
10.00: Magyarország–Görögország (Tv: Duna World)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Németh Kornél, Erdei Márk, Kovács Erika
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hét legfontosabb sporttörténései; hírek, Nemzeti sportkrónika
7.05: Ferencváros–Real Madrid labdarúgó-mérkőzés lesz augusztus 8-án Budapesten
7.40: Javában zajlik a vívó-világbajnokság – Szász Emesét hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.35: Férfi vízilabda-válogatottunk döntőt játszik a világkupa szuperdöntőjében – Szabó Zoltánt hívjuk
9.00: Formula–1-es Magyar Nagydíj a Hungaroringen – Kreisz Bálint jelentkezik a helyszínről
9.40: Elkezdődött a labdarúgó NB I új idénye – Bene Ferencet hívjuk
10.00: Közvetítés a Magyarország–Görögország férfi vízilabda-világkupa-szuperdöntőről. Kommentátor: Erdei Márk
11.15: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
15.00: Kezdődik a Formula–1-es Magyar Nagydíj – a helyszínről Kreisz Bálint jelentkezik
15.15: A Magyarország–Görögország férfi vízilabda-szuperkupadöntő összefoglalója
15.45: Közvetítés a Vasas–ETO NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés a Debrecen–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál és Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
20.00: Közvetítés a Paks–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág Keszi Dórával