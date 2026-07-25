Vasárnapi sportműsor: Paks–FTC, DVSC–PAFC, Vasas–ETO FC, vízilabda-vk-döntő a görögök ellen

JÚLIUS 26., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

1. FORDULÓ

15.45: Vasas FC–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

1. FORDULÓ

17.30: Szentlőrinc–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

19.00: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

NB III

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Mátészalkai MTK

17.00: Tarpa SC–Füzesabonyi SC

17.30: Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya

18.00: Haladás FC–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–BKV Előre

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre

17.30: ESMTK–Monor SE

17.30: Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK Budapest II–Budafoki MTE

17.30: PTE-PEAC–Sárbogárd SE

17.30: ReBase Majosi SE–Paksi FC II

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

5.00: Auckland FC (új-zélandi)–Tottenham (angol)

15.00: Zwolle (holland)–AEK Athén (görög)

16.30: Karlsruhe (német)–Internazionale (olasz)

18.00: Roma (olasz)–Cannes (francia)

18.00: Napoli (olasz)–Carrarese (olasz)

SKÓCIA

Ligakupa, 5. forduló

16.00: St. Mirren–Dunfermline Athletic (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

131. országos bajnokság, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

16.00: 2. nap

AUTÓSPORT

13.15: DTM, 5. versenyhétvége, 2. futam, Oschersleben (Tv: Arena4)

20.00: NASCAR Cup Series, 22. futam, Brickyard 400 (Tv: Arena4)

BASEBALL

18.15: MLB, Tampa Bay Rays–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

DARTS

World Matchplay, Blackpool

14.00: nők (Tv: Sport1)

21.00: férfiak, döntő (Tv: Sport1)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Gerwyn Price (walesi, 7.)

FORMULA–1

Magyar Nagydíj, Hungaroring

8.35: Formula–3, főfutam (Tv: M4 Sport)

11.20: Formula–2, főfutam (Tv: M4 Sport)

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–E

12.50: vb, 2. futam, Tokió (Tv: Eurosport1)

GOLF

19.00: PGA Tour, 3M Open, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, Szeged

9.20: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

21. szakasz, Thoiry–Párizs, Champs-Élysées, 133 km (Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1)

Lengyel körverseny

14.15: nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

LÓVERSENY

14.00: ügető- és galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Motokrossz-vb, Csehország, Loket

14.15: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)

15.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2, felv.)

16.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)

17.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)

TENISZ

WTA Hamburg

Döntő

12.00: Bondár Anna (4.)–Tamara Korpatsch (német, 5.)

ÚSZÁS

20.30: Nemzetközösségi játékok, 3. nap, Glasgow (Tv: Eurosport1)

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

3.00: férfi párbajtőr 64-es tábla (Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, Andrásfi Tibor) (Tv: Duna World/M4 Sport+/Eurosport2, 11.55-től)

4.40: női kard 64-es tábla (Battai Sugár, Szűcs Luca, Katona Renáta, Spiesz Anna) (Tv: Duna World/M4 Sport+/Eurosport2, 11.55-től)

VÍZILABDA

Világkupa, szuperdöntő, Sydney

Nők

A 3. helyért

4.45: Ausztrália–Oroszország

Döntő

8.15: Spanyolország–Egyesült Államok (Tv: Duna World)

Férfiak

A 3. helyért

6.30: Ausztrália–Olaszország

Döntő

10.00: Magyarország–Görögország (Tv: Duna World)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Németh Kornél, Erdei Márk, Kovács Erika

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hét legfontosabb sporttörténései; hírek, Nemzeti sportkrónika

7.05: Ferencváros–Real Madrid labdarúgó-mérkőzés lesz augusztus 8-án Budapesten

7.40: Javában zajlik a vívó-világbajnokság – Szász Emesét hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.35: Férfi vízilabda-válogatottunk döntőt játszik a világkupa szuperdöntőjében – Szabó Zoltánt hívjuk

9.00: Formula–1-es Magyar Nagydíj a Hungaroringen – Kreisz Bálint jelentkezik a helyszínről

9.40: Elkezdődött a labdarúgó NB I új idénye – Bene Ferencet hívjuk

10.00: Közvetítés a Magyarország–Görögország férfi vízilabda-világkupa-szuperdöntőről. Kommentátor: Erdei Márk

11.15: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

15.00: Kezdődik a Formula–1-es Magyar Nagydíj – a helyszínről Kreisz Bálint jelentkezik

15.15: A Magyarország–Görögország férfi vízilabda-szuperkupadöntő összefoglalója

15.45: Közvetítés a Vasas–ETO NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés a Debrecen–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál és Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

20.00: Közvetítés a Paks–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

22.30: Sportvilág Keszi Dórával