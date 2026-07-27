Heti program: nemzetközi kupavisszavágót játszik az ETO, az FTC, a DVSC és a Paks
JÚLIUS 27., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB I
1. FORDULÓ
19.30: MTK Budapest–ZTE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
20.00: Galatasaray (török)–Venezia (olasz)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Nemzetközösségi játékok, Glasgow
20.00: 1. nap (Tv: Eurosport1)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.30: Texas Rangers–Seattle Mariners (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1110 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
Sanghaj Masters
8.00 és 13.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 500-as torna, Washington
ATP 250-es torna, Los Cabos
WTA 250-es torna, Memphis
VÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Egyéni, 64-es tábla
3.00: női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra)
4.40: férfi kard (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan)
12.00: döntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
Csapatverseny
Kedd, 2.00: férfi tőr
Kedd, 2.00: női párbajtőr
JÚLIUS 28., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
18.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Mjällby (svéd) )
20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Thun (svájci)
20.15: Celje (szlovén)–Egnatia (albán)
20.45: Hearts (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Ararat-Armenia (örmény)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
17.30: CSZKA 1948 (bolgár)–Spartak Trnava (szlovák)
18.00: Drita (koszovói)–Floriana (máltai)
19.00: Riga FC (lett)–FK Vardar (északmacedón)
19.00: Apollon Limassol (ciprusi)–Dila Gori (grúz)
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
10.30: Western Sydney Wanderers (ausztrál)–Chelsea (angol)
18.00: Real Madrid (spanyol)–Leganés (spanyol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KAJAK-KENU
15.00: Női K-2 500 méter vb-pótválogató, Szeged
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
Férfi tőr, női párbajtőr csapat
JÚLIUS 29., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
18.00: Kairat Almati (kazah)–Omonia (ciprusi)
19.00: KuPS (finn)–Sabah (azeri)
19.00: Kauno Zalgiris (litván)–KÍ (feröeri)
19.00: Lech Poznan (lengyel)–Aarhus GF (dán)
19.30: Universitatea Craiova (román)–Levszki Szófia (bolgár)
19.30: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Víkingur Reykjavík (izlandi)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Larne (északír)
20.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Fenerbahce (török)
20.15: Slovan (szlovák)–Iberia Tbiliszi (grúz)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
16.30: Dukagjini (koszovói)–Lugano (svájci)
19.00: FC Köbenhavn (dán)–Polisszja Zsitomir (ukrán)
20.30: Rapid Wien (osztrák)–Santa Coloma (andorrai)
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
12.00: Cerezo Oszaka (japán)–Borussia Dortmund (német)
15.30: Getafe (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)
18.30: Kickers Offenbach (német)–Stuttgart (német)
20.00: Real Betis (spanyol)–Olympique Lyon (francia)
20.00: Como (olasz)–Villarreal (spanyol) (1x45 perces mérkőzés)
22.00: Como (olasz)–AlUla SC (olasz) (1x45 perces mérkőzés)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
Női kard, férfi párbajtőr csapat
JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Sheriff Tiraspol (moldovai)
19.00: Hradec Králové (cseh)–Tromsö (norvég)
19.00: FC Midtjylland (dán)–Besiktas (török)
19.00: Pafosz (ciprusi)–Hajduk Split (horvát)
19.45: PAOK (görög)–Dinamo Kijev (ukrán)
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Qarabag (azeri)
20.30: FERENCVÁROS–FC Twente (holland) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.30: Anderlecht (belga)–Hammarby (svéd)
21.00: Benfica (portugál)–St. Gallen (svájci)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
16.00: Tobol (kazah)–Panevezys (litván)
16.00: Atletic d'Escaldes (andorrai)–Vaduz (liechtensteini)
18.00: Inter Turku (finn)–Istanbul Basaksehir (török)
18.00: Nomme Kalju (észt)–Shelbourne (ír)
18.00: Zira (azeri)–Paide Linnameeskond (észt)
18.00: Ilves (finn)–Stjarnan (izlandi)
18.00: Noa (örmény)–Zimbru (moldovai)
18.00: Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Auda (litván)–FCSB (román)
18.00: Jablonec (cseh)–Varazdin (horvát)
18.30: FCI Levadia Tallinn (észt)–IFK Göteborg (svéd)
19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Neftci (azeri)
19.00: Velez Mostar (bosnyák)–DAC 1904 (szlovákiai)
19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Dinamo Tbiliszi (grúz)
19.00: Nordsjaelland (dán)–GAIS (svéd)
19.00: Brann (norvég)–Universitatea Cluj (romániai)
19.00: HB Tórshavn (feröeri)–Motherwell (skót)
19.00: ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Petrocub (moldovai)–Borac Banja Luka (boszniai)
19.30: The New Saints (walesi)–Flora Tallinn (észt)
19.30: Beitar (izraeli)–AEK Larnaca (ciprusi)
19.30: Valletta FC (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel)
19.30: Derry City (ír)–Rijeka (horvát)
20.00: FC Ballkani (koszovói)–Bohemians (ír)
20.00: Vestri (izlandi)–RFS (lett)
20.00: Ajax (holland)–Vojvodina (szerb)
20.00: Ludogorec (bolgár)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Shkëndija (északmacedón)–NK Bravo (szlovén)
20.15: FC Sion (svájci)–BATE Boriszov (fehérorosz)
20.15: UNA Strassen (luxemburgi)–Partizan (szerb)
20.30: GKS Katowice (lengyel)–Zilina (szlovák)
20.30: Gent (belga)–LNZ Cserkaszi (ukrán)
20.30: CFR Cluj (romániai)–Alaskert (örmény)
20.30: Austria Wien (osztrák)–Liepaja (lett)
20.30: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Valur (izlandi)
20.30: Panathinaikosz (görög)–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Coleraine (északír)–HJK (finn)
20.45: Koper (szlovén)–NSÍ Runavík (feröeri)
21.00: Braga (portugál)–Zseleznicsar Pancsevo (szerb)
21.00: Hibernian (skót)–Malisheva (koszovói)
21.00: Dinamo City (albán)–Aluminij (szlovén)
21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Vityebszk (fehérorosz)
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
1.30: Liverpool (angol)–Wrexham (angol)
18.00: FC Rottach-Egern (német)–Bayern München (német)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
10.00: A férfi és a női NB I új idényének sorsolása
VITORLÁZÁS
9.00: 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, Balatonfüred
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
Női tőr, férfi kard csapat
JÚLIUS 31., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
2. FORDULÓ
20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good – (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Juventus (olasz)–Nice (francia)
20.45: Birmingham City (angol)–FC Barcelona (spanyo)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Európa-bajnokság, Varese
KAJAK-KENU
Szlalom országos bajnokság, Szeged
8.30: döntők
TRIATLON
Sprint Európa-bajnokság, Elblag
17.00: női verseny
19.15: férfi verseny
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
14.30: műugrás, csapatverseny
18.00: szinkronúszás, páros technikai és férfi egyéni technikai döntő
AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
2. FORDULÓ
19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
2. FORDULÓ
17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
19.00: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
19.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
11.45: Chelsea (angol)–Tottenham Hotspur (angol)
12.00: FC Tokio (japán)–Borussia Dortmund (német)
13.30: Manchester City (angol)–Internazionale (olasz)
15.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)
15.00: Cardiff City (walesi)–Roma (olasz)
16.00: Stuttgart (német)–Paris FC (francia)
18.00: Real Madrid (spanyol)–Fiorentina (olasz)
20.00: Girona (spanyol)–Arsenal (angol)
20.00: Real Betis (spanyol)–Almería (spanyol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Európa-bajnokság, Varese
STRANDRÖPLABDA
9.00: Országos bajnokság, Tata
TRIATLON
Sprint Európa-bajnokság, Elblag
12.30: vegyes váltó
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
12.00: műugrás, férfi 1 m selejtező
18.00: szinkronúszás, vegyes páros szabadprogram és női páros szabadprogram döntő
20.00: női szinkrontoronyugrás és férfi 1 m döntő
AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
2. FORDULÓ
15.45: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.15: Ferencvárosi TC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
2. FORDULÓ
17.30: Karcagi SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
11.00: Galatasaray (török)–Stade Rennais (francia)
21.00: Liverpool (angol)–Leeds United (angol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Európa-bajnokság, Varese
RALI
Finn-rali, a világbajnokság 10. fordulója, Jyväskylä és környéke
STRANDRÖPLABDA
9.30: Országos bajnokság, Tata
TRIATLON
Váltó országos bajnokság, Zalaegerszeg
9.00: férfiak
9.05: nők
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
9.00: szinkronúszás, csapat szabadprogram selejtező
12.30: műugrás, női 1 m selejtező (Kun Patrícia)
18.00: szinkronúszás, vegyes páros technikai DÖNTŐ 18.00
19.00: vegyes szinkronműugrás döntő
19.00: női 1 m döntő