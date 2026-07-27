Heti program: nemzetközi kupavisszavágót játszik az ETO, az FTC, a DVSC és a Paks

JÚLIUS 27., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB I

1. FORDULÓ

19.30: MTK Budapest–ZTE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

20.00: Galatasaray (török)–Venezia (olasz)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Nemzetközösségi játékok, Glasgow

20.00: 1. nap (Tv: Eurosport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.30: Texas Rangers–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1110 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

Sanghaj Masters

8.00 és 13.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 500-as torna, Washington

ATP 250-es torna, Los Cabos

WTA 250-es torna, Memphis

VÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Egyéni, 64-es tábla

3.00: női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra)

4.40: férfi kard (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan)

12.00: döntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

Csapatverseny

Kedd, 2.00: férfi tőr

Kedd, 2.00: női párbajtőr

JÚLIUS 28., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

18.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Mjällby (svéd) )

20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Thun (svájci)

20.15: Celje (szlovén)–Egnatia (albán)

20.45: Hearts (skót)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Ararat-Armenia (örmény)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

17.30: CSZKA 1948 (bolgár)–Spartak Trnava (szlovák)

18.00: Drita (koszovói)–Floriana (máltai)

19.00: Riga FC (lett)–FK Vardar (északmacedón)

19.00: Apollon Limassol (ciprusi)–Dila Gori (grúz)

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

10.30: Western Sydney Wanderers (ausztrál)–Chelsea (angol)

18.00: Real Madrid (spanyol)–Leganés (spanyol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KAJAK-KENU

15.00: Női K-2 500 méter vb-pótválogató, Szeged

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

Férfi tőr, női párbajtőr csapat

JÚLIUS 29., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

18.00: Kairat Almati (kazah)–Omonia (ciprusi)

19.00: KuPS (finn)–Sabah (azeri)

19.00: Kauno Zalgiris (litván)–KÍ (feröeri)

19.00: Lech Poznan (lengyel)–Aarhus GF (dán)

19.30: Universitatea Craiova (román)–Levszki Szófia (bolgár)

19.30: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Larne (északír)

20.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Fenerbahce (török)

20.15: Slovan (szlovák)–Iberia Tbiliszi (grúz)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

16.30: Dukagjini (koszovói)–Lugano (svájci)

19.00: FC Köbenhavn (dán)–Polisszja Zsitomir (ukrán)

20.30: Rapid Wien (osztrák)–Santa Coloma (andorrai)

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

12.00: Cerezo Oszaka (japán)–Borussia Dortmund (német)

15.30: Getafe (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)

18.30: Kickers Offenbach (német)–Stuttgart (német)

20.00: Real Betis (spanyol)–Olympique Lyon (francia)

20.00: Como (olasz)–Villarreal (spanyol) (1x45 perces mérkőzés)

22.00: Como (olasz)–AlUla SC (olasz) (1x45 perces mérkőzés)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

Női kard, férfi párbajtőr csapat

JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Sheriff Tiraspol (moldovai)

19.00: Hradec Králové (cseh)–Tromsö (norvég)

19.00: FC Midtjylland (dán)–Besiktas (török)

19.00: Pafosz (ciprusi)–Hajduk Split (horvát)

19.45: PAOK (görög)–Dinamo Kijev (ukrán)

20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Qarabag (azeri)

20.30: FERENCVÁROS–FC Twente (holland) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: Anderlecht (belga)–Hammarby (svéd)

21.00: Benfica (portugál)–St. Gallen (svájci)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

16.00: Tobol (kazah)–Panevezys (litván)

16.00: Atletic d'Escaldes (andorrai)–Vaduz (liechtensteini)

18.00: Inter Turku (finn)–Istanbul Basaksehir (török)

18.00: Nomme Kalju (észt)–Shelbourne (ír)

18.00: Zira (azeri)–Paide Linnameeskond (észt)

18.00: Ilves (finn)–Stjarnan (izlandi)

18.00: Noa (örmény)–Zimbru (moldovai)

18.00: Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Auda (litván)–FCSB (román)

18.00: Jablonec (cseh)–Varazdin (horvát)

18.30: FCI Levadia Tallinn (észt)–IFK Göteborg (svéd)

19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Neftci (azeri)

19.00: Velez Mostar (bosnyák)–DAC 1904 (szlovákiai)

19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Dinamo Tbiliszi (grúz)

19.00: Nordsjaelland (dán)–GAIS (svéd)

19.00: Brann (norvég)–Universitatea Cluj (romániai)

19.00: HB Tórshavn (feröeri)–Motherwell (skót)

19.00: ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Petrocub (moldovai)–Borac Banja Luka (boszniai)

19.30: The New Saints (walesi)–Flora Tallinn (észt)

19.30: Beitar (izraeli)–AEK Larnaca (ciprusi)

19.30: Valletta FC (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel)

19.30: Derry City (ír)–Rijeka (horvát)

20.00: FC Ballkani (koszovói)–Bohemians (ír)

20.00: Vestri (izlandi)–RFS (lett)

20.00: Ajax (holland)–Vojvodina (szerb)

20.00: Ludogorec (bolgár)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Shkëndija (északmacedón)–NK Bravo (szlovén)

20.15: FC Sion (svájci)–BATE Boriszov (fehérorosz)

20.15: UNA Strassen (luxemburgi)–Partizan (szerb)

20.30: GKS Katowice (lengyel)–Zilina (szlovák)

20.30: Gent (belga)–LNZ Cserkaszi (ukrán)

20.30: CFR Cluj (romániai)–Alaskert (örmény)

20.30: Austria Wien (osztrák)–Liepaja (lett)

20.30: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Valur (izlandi)

20.30: Panathinaikosz (görög)–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Coleraine (északír)–HJK (finn)

20.45: Koper (szlovén)–NSÍ Runavík (feröeri)

21.00: Braga (portugál)–Zseleznicsar Pancsevo (szerb)

21.00: Hibernian (skót)–Malisheva (koszovói)

21.00: Dinamo City (albán)–Aluminij (szlovén)

21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Vityebszk (fehérorosz)

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

1.30: Liverpool (angol)–Wrexham (angol)

18.00: FC Rottach-Egern (német)–Bayern München (német)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

10.00: A férfi és a női NB I új idényének sorsolása

VITORLÁZÁS

9.00: 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, Balatonfüred

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

Női tőr, férfi kard csapat

JÚLIUS 31., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

2. FORDULÓ

20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good – (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Juventus (olasz)–Nice (francia)

20.45: Birmingham City (angol)–FC Barcelona (spanyo)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Európa-bajnokság, Varese

KAJAK-KENU

Szlalom országos bajnokság, Szeged

8.30: döntők

TRIATLON

Sprint Európa-bajnokság, Elblag

17.00: női verseny

19.15: férfi verseny

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

14.30: műugrás, csapatverseny

18.00: szinkronúszás, páros technikai és férfi egyéni technikai döntő

AUGUSZTUS 1., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

2. FORDULÓ

19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

2. FORDULÓ

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

19.00: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

19.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

19.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

11.45: Chelsea (angol)–Tottenham Hotspur (angol)

12.00: FC Tokio (japán)–Borussia Dortmund (német)

13.30: Manchester City (angol)–Internazionale (olasz)

15.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)

15.00: Cardiff City (walesi)–Roma (olasz)

16.00: Stuttgart (német)–Paris FC (francia)

18.00: Real Madrid (spanyol)–Fiorentina (olasz)

20.00: Girona (spanyol)–Arsenal (angol)

20.00: Real Betis (spanyol)–Almería (spanyol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Európa-bajnokság, Varese

STRANDRÖPLABDA

9.00: Országos bajnokság, Tata

TRIATLON

Sprint Európa-bajnokság, Elblag

12.30: vegyes váltó

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

12.00: műugrás, férfi 1 m selejtező

18.00: szinkronúszás, vegyes páros szabadprogram és női páros szabadprogram döntő

20.00: női szinkrontoronyugrás és férfi 1 m döntő

AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

2. FORDULÓ

15.45: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.15: Ferencvárosi TC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

2. FORDULÓ

17.30: Karcagi SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

11.00: Galatasaray (török)–Stade Rennais (francia)

21.00: Liverpool (angol)–Leeds United (angol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Európa-bajnokság, Varese

RALI

Finn-rali, a világbajnokság 10. fordulója, Jyväskylä és környéke

STRANDRÖPLABDA

9.30: Országos bajnokság, Tata

TRIATLON

Váltó országos bajnokság, Zalaegerszeg

9.00: férfiak

9.05: nők

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

9.00: szinkronúszás, csapat szabadprogram selejtező

12.30: műugrás, női 1 m selejtező (Kun Patrícia)

18.00: szinkronúszás, vegyes páros technikai DÖNTŐ 18.00

19.00: vegyes szinkronműugrás döntő

19.00: női 1 m döntő

