Ghánai tiltakozás elutasított vízum miatt

A Villarreal jelenlegi játékosa – aki korábban az Arsenal középpályása volt – jövőre Angliában nemi erőszak vádjával áll bíróság elé, ezért nem utazhatott be Kanadába.

„Ghána hivatalos tiltakozó jegyzéket küldött Kanadának, amelyben arra kéri az illetékes hatóságokat, hogy vizsgálják felül sajnálatos döntésüket” – jelentette ki Samuel Okudzeto Ablakwa ghánai külügyminiszter.

Ghána magyar idő szerint csütörtök hajnalban kezdi meg vb-szereplését Panama ellen.

