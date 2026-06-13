Ghánai tiltakozás elutasított vízum miatt
A ghánai kormány szombaton hivatalosan tiltakozott a kanadai hatóságoknál, amiért megtagadták a beutazási vízum kiadását a világbajnokságra benevezett válogatott labdarúgótól, Thomas Parteytól.
A Villarreal jelenlegi játékosa – aki korábban az Arsenal középpályása volt – jövőre Angliában nemi erőszak vádjával áll bíróság elé, ezért nem utazhatott be Kanadába.
„Ghána hivatalos tiltakozó jegyzéket küldött Kanadának, amelyben arra kéri az illetékes hatóságokat, hogy vizsgálják felül sajnálatos döntésüket” – jelentette ki Samuel Okudzeto Ablakwa ghánai külügyminiszter.
Ghána magyar idő szerint csütörtök hajnalban kezdi meg vb-szereplését Panama ellen.
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