Nemzeti Sportrádió

Ghánai tiltakozás elutasított vízum miatt

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 16:01
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A ghánai Thomas Partey-t nem látják szívesen Kanadában (Fotó: AFP)
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vb 2026 bíróság Ghána Kanada Thomas Partey vízum
A ghánai kormány szombaton hivatalosan tiltakozott a kanadai hatóságoknál, amiért megtagadták a beutazási vízum kiadását a világbajnokságra benevezett válogatott labdarúgótól, Thomas Parteytól.

A Villarreal jelenlegi játékosa – aki korábban az Arsenal középpályása volt – jövőre Angliában nemi erőszak vádjával áll bíróság elé, ezért nem utazhatott be Kanadába.

„Ghána hivatalos tiltakozó jegyzéket küldött Kanadának, amelyben arra kéri az illetékes hatóságokat, hogy vizsgálják felül sajnálatos döntésüket” – jelentette ki Samuel Okudzeto Ablakwa ghánai külügyminiszter.

Ghána magyar idő szerint csütörtök hajnalban kezdi meg vb-szereplését Panama ellen.
 

 

vb 2026 bíróság Ghána Kanada Thomas Partey vízum
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