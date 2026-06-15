Fair play rekordot döntött a Zöld-foki-szigetek, ismét döcögősen kezdtek a spanyolok a vb-n

Ezen a tornán ez volt a 13. mérkőzés, és az első gól nélküli. Ez messze van a rekordtól, amit a 2018-as világbajnokság tart, amikor az első 36 mérkőzésen mindig esett legalább egy gól, mire a dán–francia találkozón eredménytelenek maradtak a felek. A legtöbb 0–0 egy tornán hét volt, mégpedig négy különböző tornán: 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben és 2022-ben is hét meccs ért véget 0–0-val, a másik végletet az első öt torna jelenti, egészen az 1958-as vb-ig ugyanis nem született 0:0. A mai volt a világbajnokságok történetének 78. gól nélküli mérkőzése.

Mikel Oyarzabal a vb-történelem (1966-tól mérik a statisztikákat) első olyan játékosa lett, aki nem ért labdába a mérkőzés első 30 percében.

Mikel Oyarzabal is the first player on record to fail to record a single touch in the first 30 minutes of a World Cup game. 🤯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9yz4oFc2NS — Squawka (@Squawka) June 15, 2026

Vozinha, a Zöld-foki-szigetek 40 éves kapusa a legidősebb, aki nem kapott gólt az első világbajnoki mérkőzésén.

40 - Cabo Verde's 40-year-old goalkeeper Vozinha is the oldest goalkeeper to keep a clean sheet on his FIFA World Cup debut, making seven saves against Spain.



Heroic. pic.twitter.com/Y5yFXfrKYt — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Noha a spanyolok 74 százalékban birtokolták a labdát, a zöld-foki válogatott csupán egy (1) szabálytalanságot követett el – ez abszolút (negatív) csúcsnak számít a világbajnokságok történetében.

1 - Despite Spain having 74% possession, Cabo Verde conceded just one foul in this match - the fewest by any team in a FIFA World Cup match on record since 1966.



Disciplined. pic.twitter.com/cGQB8PG23K — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Spanyolország már 49 lövésnél és kereken 2500 passznál jár anélkül, hogy gólt szerzett volna világbajnoki meccsen – legutóbb Japán kapuját vette be 2022-ben.

49 - Since scoring their last FIFA World Cup goal against Japan in 2022, Spain have had 49 shots and completed 2,500 passes in the competition without finding the net.



Wasteful. pic.twitter.com/1HxBdNT52y — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Gavi a vb-történelem hatodik játékosa, aki 21 éves kora előtt két tornán is pályára lépett – előtte Pelének, Norman Whiteside-nak, Rigobert Songnak, Salomon Olembének és Samuel Eto'ónak sikerült ez a teljesítmény.

6 - Gavi is just the sixth player to make an appearance at two different FIFA World Cup tournaments by the age of 21, after Pelé, Norman Whiteside, Rigobert Song, Salomon Olembe and Samuel Eto'o.



Generational. pic.twitter.com/AhiYvCETRS — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

A spanyol válogatottnál maradva, Luis de la Fuente csapata a csalódást keltő eredmény dacára már 32 meccses veretlenségi szériánál jár tétmeccsen (25 győzelem, hét döntetlen).

32 - La @SEFutbol es la primera selección campeona del mundo que encadena 32 partidos competitivos seguidos sin perder entre todas las competiciones (25V 7E).



Agridulce. pic.twitter.com/aryD6JAjLZ — OptaJose (@OptaJose) June 15, 2026

Gavihoz visszatérve: a Barcelona középpályása a harmadik legfiatalabb spanyol, aki elérte az öt világbajnoki meccset 21 évesen és 314 naposan. A csúcstartó Iker Casillas (21 éves és 33 napos volt 2002-ben), míg a második helyen Miguel Tendillo (21 éves és 154 napos volt 1982-ben) áll.

5 - Jugadores más jóvenes en disputar cinco partidos con la @SEFutbol en la Copa del Mundo:



1⃣ Iker Casillas en 2002 (21 años y 33 días)



2⃣ Miguel Tendillo en 1982 (21 años y 154 días)



3⃣ GAVI en 2026 (21 años y 314 días)



Titular. https://t.co/9HVgd75FWd — OptaJose (@OptaJose) June 15, 2026

Vozinha szenzációs teljesítményére nehéz jelzőket találni. A 40 éves kapus 2018 óta a legtöbb védést (hatot) mutatta be a 16-oson belülről érkező lövéseknél, mindezt anélkül, hogy gólt kapott volna. Továbbá ő mindössze a negyedik kapus ugyanebben az időszakban, aki hétnél több védéssel és kapott gól nélkül zárt világbajnoki meccsen – rajta kívül Guillermo Ochoa (2018-ban a németek ellen, 9 védés), Devis Epassy (2022, Brazília, 7), illetve Patrick Beach (2026, Törökország, 8) volt hasonlóra képes.

Vozinha, TAKE A BOW. 👏🇨🇻



No goalkeeper has made more saves from inside the box AND kept a clean sheet in a World Cup game since 2018 than Vozinha (6).



He completed seven saves total in Cape Verde's historic 0-0 draw with Spain, which makes him just the fourth keeper to make 7+… pic.twitter.com/GT0YxPKcJP — Squawka (@Squawka) June 15, 2026

A spanyolok 27 lövést eresztettek meg anélkül, hogy gólt szereztek volna be, ezzel a saját negatív rekordjukat állították be – 1998-ban Paraguay ellen sikerült ugyanez, s az eredmény akkor is 0–0 volt.

Végül, de nem utolsósorban a legutóbbi 15 világbajnokságon a spanyolok csak háromszor tudtak győzelemmel rajtolni, öt döntetlen mellett hét vereség a mérlegük. Az pedig már kínos, hogy a 2010-es diadal óta 12 mérkőzésen csak három győzelem jött össze a „vörös fúriának”. (Forrás: Opta)