Fair play rekordot döntött a Zöld-foki-szigetek, ismét döcögősen kezdtek a spanyolok a vb-n
Ezen a tornán ez volt a 13. mérkőzés, és az első gól nélküli. Ez messze van a rekordtól, amit a 2018-as világbajnokság tart, amikor az első 36 mérkőzésen mindig esett legalább egy gól, mire a dán–francia találkozón eredménytelenek maradtak a felek. A legtöbb 0–0 egy tornán hét volt, mégpedig négy különböző tornán: 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben és 2022-ben is hét meccs ért véget 0–0-val, a másik végletet az első öt torna jelenti, egészen az 1958-as vb-ig ugyanis nem született 0:0. A mai volt a világbajnokságok történetének 78. gól nélküli mérkőzése.
Mikel Oyarzabal a vb-történelem (1966-tól mérik a statisztikákat) első olyan játékosa lett, aki nem ért labdába a mérkőzés első 30 percében.
Vozinha, a Zöld-foki-szigetek 40 éves kapusa a legidősebb, aki nem kapott gólt az első világbajnoki mérkőzésén.
Noha a spanyolok 74 százalékban birtokolták a labdát, a zöld-foki válogatott csupán egy (1) szabálytalanságot követett el – ez abszolút (negatív) csúcsnak számít a világbajnokságok történetében.
Spanyolország már 49 lövésnél és kereken 2500 passznál jár anélkül, hogy gólt szerzett volna világbajnoki meccsen – legutóbb Japán kapuját vette be 2022-ben.
Gavi a vb-történelem hatodik játékosa, aki 21 éves kora előtt két tornán is pályára lépett – előtte Pelének, Norman Whiteside-nak, Rigobert Songnak, Salomon Olembének és Samuel Eto'ónak sikerült ez a teljesítmény.
A spanyol válogatottnál maradva, Luis de la Fuente csapata a csalódást keltő eredmény dacára már 32 meccses veretlenségi szériánál jár tétmeccsen (25 győzelem, hét döntetlen).
Gavihoz visszatérve: a Barcelona középpályása a harmadik legfiatalabb spanyol, aki elérte az öt világbajnoki meccset 21 évesen és 314 naposan. A csúcstartó Iker Casillas (21 éves és 33 napos volt 2002-ben), míg a második helyen Miguel Tendillo (21 éves és 154 napos volt 1982-ben) áll.
Vozinha szenzációs teljesítményére nehéz jelzőket találni. A 40 éves kapus 2018 óta a legtöbb védést (hatot) mutatta be a 16-oson belülről érkező lövéseknél, mindezt anélkül, hogy gólt kapott volna. Továbbá ő mindössze a negyedik kapus ugyanebben az időszakban, aki hétnél több védéssel és kapott gól nélkül zárt világbajnoki meccsen – rajta kívül Guillermo Ochoa (2018-ban a németek ellen, 9 védés), Devis Epassy (2022, Brazília, 7), illetve Patrick Beach (2026, Törökország, 8) volt hasonlóra képes.
A spanyolok 27 lövést eresztettek meg anélkül, hogy gólt szereztek volna be, ezzel a saját negatív rekordjukat állították be – 1998-ban Paraguay ellen sikerült ugyanez, s az eredmény akkor is 0–0 volt.
Végül, de nem utolsósorban a legutóbbi 15 világbajnokságon a spanyolok csak háromszor tudtak győzelemmel rajtolni, öt döntetlen mellett hét vereség a mérlegük. Az pedig már kínos, hogy a 2010-es diadal óta 12 mérkőzésen csak három győzelem jött össze a „vörös fúriának”. (Forrás: Opta)