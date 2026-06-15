Nemzeti Sportrádió

„Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben” – Unai Simón a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlen után

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 21:30
null
Dani Olmoék nem bírtak Vozinhával (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Mikel Oyarzabal Zöld-foki-szigetek Spanyolország Unai Simón
Spanyolország hatalmas meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott a Zöld-foki-szigetek ellen a labdarúgó-világbajnokság H-csoportjának első fordulójában. Az ibériaiak részéről a pontatlan befejezésekről esett a legtöbb szó, míg a vb-újonc kapusa, Vozinha kiemelte, megdolgoztak ezért a pillanatért, vb-történetük első pontjáért.

„Fejlődnünk kell a befejezések terén. Sok lehetőséget kialakítottunk, de hiányzott a frissesség, vagy valami a végén” – kezdte értékelését Luis de la Fuente a Zöld-foki-szigetek elleni 0–0-s döntetlen után.

A spanyol szövetségi kapitány így folytatta: „Ők nagyon szervezettek, mélyen álltak, és nagyon nehéz volt teret teremteni. Hiányzott a mozgás és a frissesség, de amikor a labda egyszerűen nem akar bemenni, akkor nem megy be. Voltak lövéseink, lehetőségeink arra, hogy gyorsan eldöntsük a mérkőzést. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, és rendkívül nehéz itt nyerni.”

De la Fuente Lamine Yamalról és Nico Williamsről is beszélt: „A cél az, hogy fokozatosan beépítsük őket és játéklehetőséget adjunk nekik. Biztos vagyok benne, hogy később jobbak lesznek.” 

„Az első félidőben volt pár lehetőségük. Értékelnünk kell a csapat védekező munkáját, és azt is, hogy milyen elszántan próbáltunk gólt szerezni. A zöld-foki-szigeteki játékosok fizikailag erősek, és főként a saját térfelükön tartózkodtak, ahonnan kontratámadásokat indítottak. Az erőfeszítés, a játék és a taktikai felkészülés tekintetében semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben” – értékelt Unai Simón.

Foci vb 2026
2 órája

Ilyen nincs, de mégis van: a 40 éves Vozinha vezérletével a Zöld-foki-szigetek pontot rabolt a spanyoloktól

A portugál másodosztályban védő kapus mindent védett, Lamine Yamal 20 percet kapott.

 

A spanyol kapus szerint más riválisokkal is hasonló a helyzet: „A világbajnokságok ilyenek. A zöld-foki válogatottal számolni kell másoknak is. Alábecsülték őket a mi támadó stílusunk miatt. A világbajnokságon van helye a hibáknak, és most ki kell javítanunk őket. A szövetségi kapitány azt mondja nekünk, hogy nyomjuk tovább. Hiányzott a befejezés, nem volt meg az  utolsó érintés a gólszerzéshez, és most már más a helyzet.”

„Bár nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, voltak esélyünk a győzelemre. Ők is végzik a dolgukat, visszahúzódtak a saját térfelükre. Minden mérkőzés más. Az első percekben például Ferran a kapufát találta el. Ha az bemegy, teljesen más lesz a mérkőzés. Van még bőven hova fejlődnünk. Továbbra is hinni kell. Lehetnek pánikszerű pillanatok, ez a futball része. Nyugodtságot kell sugároznunk a fiatalabb játékosok felé. Most össze kell tartanunk, és hinni kell magunkban” – értékelt Mikel Oyarzabal, a spanyolok támadója.

A Zöld-foki-szigetek kapusa, a negyvenéves Vozinha így értékelt a meccs után: „Nagyszerű mérkőzés volt. Hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért és ezért az álomért. Nagyon büszkék vagyunk. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Azért jöttünk a világbajnokságra, hogy megmérettessünk magunkat. Tudom, hogy vannak, akik szerint kicsi és gyenge csapat vagyunk, de azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk, és mindent beleadjuk.”

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 0–0
Atlanta, Atlanta Stadion, 67 640 néző. Vezette: Mahadmeh (jordániai)
Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz (Merino, 71.), Rodri (N. Williams, 87.), Pedri – F. Torres (Olmo, 81.), Oyarzabal, Gavi (Yamal, 71.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Paulo, 76.) – Jovane Cabral (Semedo, 61.), Laros Duarte (Deroy Duarte, 61.), Monteiro (Arcanjo, 79.), K. Pina – Ryan Mendes, Livramento (Da Costa, 61.). Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito

 

foci vb 2026 Mikel Oyarzabal Zöld-foki-szigetek Spanyolország Unai Simón
Legfrissebb hírek

Félidőben 1–0-ra vezet Egyiptom

Foci vb 2026
15 perce

Mikel Oyarzabal fél óráig labdába sem ért – érdekességek, statisztikák a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésről

Foci vb 2026
26 perce

Fair play rekordot döntött a Zöld-foki-szigetek, ismét döcögősen kezdtek a spanyolok a vb-n

Foci vb 2026
35 perce

„Szólt a zene, mindenki táncolt és képeket készített…”

Foci vb 2026
40 perce

Unai Simón: Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben

Foci vb 2026
1 órája

Elkezdődött a Belgium–Egyiptom mérkőzés

Foci vb 2026
1 órája

Mikel Oyarzabal: Nyugodtságot kell sugároznunk a fiatalabb játékosok felé

Foci vb 2026
1 órája

Vozinha: Hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért és ezért az álomért

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik