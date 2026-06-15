„Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben” – Unai Simón a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlen után
„Fejlődnünk kell a befejezések terén. Sok lehetőséget kialakítottunk, de hiányzott a frissesség, vagy valami a végén” – kezdte értékelését Luis de la Fuente a Zöld-foki-szigetek elleni 0–0-s döntetlen után.
A spanyol szövetségi kapitány így folytatta: „Ők nagyon szervezettek, mélyen álltak, és nagyon nehéz volt teret teremteni. Hiányzott a mozgás és a frissesség, de amikor a labda egyszerűen nem akar bemenni, akkor nem megy be. Voltak lövéseink, lehetőségeink arra, hogy gyorsan eldöntsük a mérkőzést. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, és rendkívül nehéz itt nyerni.”
De la Fuente Lamine Yamalról és Nico Williamsről is beszélt: „A cél az, hogy fokozatosan beépítsük őket és játéklehetőséget adjunk nekik. Biztos vagyok benne, hogy később jobbak lesznek.”
„Az első félidőben volt pár lehetőségük. Értékelnünk kell a csapat védekező munkáját, és azt is, hogy milyen elszántan próbáltunk gólt szerezni. A zöld-foki-szigeteki játékosok fizikailag erősek, és főként a saját térfelükön tartózkodtak, ahonnan kontratámadásokat indítottak. Az erőfeszítés, a játék és a taktikai felkészülés tekintetében semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben” – értékelt Unai Simón.
A spanyol kapus szerint más riválisokkal is hasonló a helyzet: „A világbajnokságok ilyenek. A zöld-foki válogatottal számolni kell másoknak is. Alábecsülték őket a mi támadó stílusunk miatt. A világbajnokságon van helye a hibáknak, és most ki kell javítanunk őket. A szövetségi kapitány azt mondja nekünk, hogy nyomjuk tovább. Hiányzott a befejezés, nem volt meg az utolsó érintés a gólszerzéshez, és most már más a helyzet.”
„Bár nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, voltak esélyünk a győzelemre. Ők is végzik a dolgukat, visszahúzódtak a saját térfelükre. Minden mérkőzés más. Az első percekben például Ferran a kapufát találta el. Ha az bemegy, teljesen más lesz a mérkőzés. Van még bőven hova fejlődnünk. Továbbra is hinni kell. Lehetnek pánikszerű pillanatok, ez a futball része. Nyugodtságot kell sugároznunk a fiatalabb játékosok felé. Most össze kell tartanunk, és hinni kell magunkban” – értékelt Mikel Oyarzabal, a spanyolok támadója.
A Zöld-foki-szigetek kapusa, a negyvenéves Vozinha így értékelt a meccs után: „Nagyszerű mérkőzés volt. Hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért és ezért az álomért. Nagyon büszkék vagyunk. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Azért jöttünk a világbajnokságra, hogy megmérettessünk magunkat. Tudom, hogy vannak, akik szerint kicsi és gyenge csapat vagyunk, de azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk, és mindent beleadjuk.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 0–0
Atlanta, Atlanta Stadion, 67 640 néző. Vezette: Mahadmeh (jordániai)
Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz (Merino, 71.), Rodri (N. Williams, 87.), Pedri – F. Torres (Olmo, 81.), Oyarzabal, Gavi (Yamal, 71.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Paulo, 76.) – Jovane Cabral (Semedo, 61.), Laros Duarte (Deroy Duarte, 61.), Monteiro (Arcanjo, 79.), K. Pina – Ryan Mendes, Livramento (Da Costa, 61.). Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito