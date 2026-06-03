Nemzeti Sportrádió

Egyenlő erők csatája? – bemutatjuk a D-csoport csapatait

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.03. 16:30
Mauricio Pochettino 2024 óta irányítja a társrendező ország válogatottját (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 USA Törökország Paraguay Ausztrália
Június 11-én kezdődik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló világbajnokság, amely a történelem során először 48 csapatos lesz. A csoportokat bemutató sorozatunk negyedik részében a D-jelű kvartettel foglalkozunk.

Egyesült Államok: rekorder lehet a veterán védő

Az Egyesült Államok másodszor lehet (társ)házigazdája egy labdarúgó-világbajnokságnak, a tengerentúli ország legutóbb 1994-ben adott otthont a válogatott futball legrangosabb tornájának.

Az amerikai együttesnél a rosszul sikerült 2024-es Copa América után kapitányváltás történt, Gregg Berhaltert Mauricio Pochettino váltotta a kispadon. Az argentin szakembernek ez az első megbízatása egy válogatottnál, miután korábban az Espanyolt, a Southamptont, a Tottenhamet, a PSG-t és a Chelsea-t irányította.

A szakember nem kezdett jól a válogatottal, miután a Nemzetek Ligájában az elődöntőben kikapott Panamától, de az Arany-kupában a döntőig masírozott, ahol azonban kikapott Mexikótól.

Míg Paraguayt és Uruguayt 2025 végén legyőzte az amerikai válogatott, az idei felkészülési mérkőzések vereségeket hoztak: Belgiumtól 5–2-re, míg Portugáliától 2–0-ra kaptak ki a Pochettino-tanítványok.

Az argentin kapitány 61 játékosnak adott lehetőséget kinevezése óta, és a keretben a feltörekvő újoncok mellett megtalálhatóak a régi jól bevált játékosok is. Christian Pulisic idénye nem volt sikeres a Milannal, hiszen az olasz sztárcsapat lemaradt a Bajnokok Ligája-helyekről, ahogy a Weston McKennie-t foglalkoztató Juventus is. A vb-újonc Chris Richards viszont nemzetközi kupagyőztesként készül a részben hazai rendezésű tornára, mivel a Crystal Palace-szal elhódította a Konferencialiga-serleget.

A Charlotte veterán védője, Tim Ream pedig történelmet írhat, hiszen ha pályára lép, megdönti Fernando Clavijo csúcsát. Az uruguayi születésű Clavijo az 1994-es világbajnokságon 37 évesen és 162 naposan lépett pályára a Brazília elleni nyolcaddöntőn, Ream viszont – amennyiben szerepet kap a Paraguay elleni nyitányon – 38 évesen és 250 naposan kaphat lehetőséget. A legidősebb nevezett amerikai játékos Frank Moniz volt, aki 38 évesen és 272 naposan nem játszó kerettag volt az 1950-es vb-n, és ha az Egyesült Államok messzire jut a tornán, akkor Ream túlszárnyalhatja őt is.

A 3–4–2–1-es formációt előszeretettel használó Pochettinót igencsak támadták Diego Luna kihagyása miatt, a Real Salt Lake támadója ugyanis eddig élvezte a szövetségi kapitány bizalmát, 18 válogatottságából egy kivétellel mindet a mostani szakvezető irányítása alatt gyűjtötte be, és ezeken négy gólt szerzett.

Kérdés, hogy a 22 éves labdarúgó nélkül meddig menetel az Egyesült Államok, amely a csonka létszámmal megrendezett vb-ket leszámítva (1930, 1950) még sosem jutott túl a nyolcaddöntőn.

AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City)
Védők: Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), Antonee Robinson (Fulham – Anglia), Auston Trusty (Celtic – Skócia), Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), Max Arfsten (Columbus Crew), Miles Robinson (Cincinnati), Sergino Dest (PSV – Hollandia), Tim Ream (Charlotte)
Középpályások: Alejandro Zendejas (América – Mexikó), Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps – Kanada, MLS), Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), Weston McKennie (Juventus – Olaszország)
Támadók: Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), Haji Wright (Coventry City – Anglia), Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

Paraguay v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Antonio Sanabria klubszinten adós maradt a gólokkal, a válogatottban viszont számítanak a találataira (Fotó: Getty Images)

Paraguay: 16 év után újra vb-szereplés

Kilencedik világbajnoki szereplésére készül a paraguayi válogatott, amely 16 év távollét után tér vissza a legrangosabb futballtornára.

2010-ben a dél-afrikai vb-n történelme legjobb szereplését érte el Paraguay: az Óscar Cardozót, Édgar Barretót, Roque Santa Cruzt és Nelson Haedo Valdezt is a soraiban tudó csapat megnyerte azt a csoportot, amelyből az olasz válogatott címvédőként utolsó helyezettként esett ki, a nyolcaddöntőben tizenegyesekkel elbúcsúztatta Japánt, majd a legjobb nyolc között csak egy kései David Villa-góllal esett ki a későbbi győztes Spanyolország ellen, és Cardozo ráadásul tizenegyest hibázott.

A következő évben még a Copa Américán döntőbe jutott Paraguay, ám azóta a kontinenstornán sem sikerült érmet szereznie, az elmúlt tíz évben két negyeddöntő mellett két csoportkörös kiesés található a mérlegében.

2024 nyarán a szövetség vezetői Gustavo Alfarót nevezték ki kapitánynak, akinek már volt vb-tapasztalata, hiszen a katari torna idején még Ecuadort irányította. Bár Enner Valenciáék legyőzték Katart és döntetlent játszottak a sokkal jobb játékerőt képviselő Hollandiával, a csoport harmadik meccsén kikaptak Szenegáltól, és nem jutottak tovább.

A 63 éves szakvezetővel az addig öt meccsen öt pontot begyűjtő és csak egy gólt szerző Paraguay összekapta magát, legyőzte a kontinens nagyágyúit, Argentínát és Brazíliát is, és megszerezte az egyenes ági kijutást jelentő hatodik helyet, miközben csak egy ponttal maradt le a második Ecuadortól.

Bár a 4–2–3–1-es és 4–4–2-es felállást is használó Paraguaynak a nevek alapján nincs olyan erős csapata, mint a 2010-es vb idején, most is vannak nemzetközileg ismertebb játékosai. Antonio Sanabria még 11 évesen került Európába, ahol megjárta az FC Barcelona akadémiáját, és a La Ligában erősítette a Betist és a Gijónt is. Ám pályafutása jelentős részét Olaszországban töltötte, erősítette a Sassuolót, a Genoát, a Romát és a Torinót is, mielőtt 2025 nyarán Cremonába igazolt. A Cremonesében ellenben elmaradtak a gólok, csak egyszer volt eredményes a bajnokságban, csapata pedig búcsúzott a Serie A-tól. A selejtezőkön már jobban teljesített, hét válogatott gólja közül négyet is a kvalifikációs sorozatban szerzett.

Miguel Almirón évekig volt a Newcastle játékosa, a 32 éves játékos a 2024–2025-ös idényben már nem játszott fontos szerepet Eddie Howe terveiben, így visszatért Atlantába, ahhoz a csapathoz, amelynél a Szarkák felfigyeltek rá. A válogatottban továbbra is alapember, már túl van a 75. válogatottságán.

Szintén fontos elem a paraguayi válogatottban Gustavo Gómez, aki Európában ugyan nem futott be nagy karriert (rövid ideig a Milan játékosa volt), de már nyolc éve Brazíliában futballozik, a Palmeirasszal három bajnoki címet nyert, korábban hazájában és Argentínában is volt bajnoki aranya. A 90. válogatottságához közelítő belső védő első és vélhetően utolsó világbajnokságára készül.

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gatito Fernández (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), José Canale (Lanús – Argentína), Gastón Oliveira (Olimpia)
Védők: Gustavo Velázquez (Cerro Porteno), Omar Alderete (Sunderland – Anglia), Juan José Caceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), Fabián Balbuena (Grémio – Brazília), Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), Alexandro Maidana (Talleres – Argentína)
Középpályások: Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion – Anglia), Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), Maurício (Palmeiras – Brazília), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada, MLS), Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia)
Támadók: Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország), Kaku (Al-Ain – Egyesült Arab Emirátusok), Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília)
Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

Mexico v Australia - International Friendly
 

Ausztrália: nagy sztárok nélkül, de egységesen

Az ausztrál válogatott sorozatban hatodszor, összességében pedig hetedszer lehet ott a nemzeti csapatok legnagyobb futballtornáján.

Az ázsiai selejtezőkön szereplő óceániai együttes a selejtezők második fordulójában kapcsolódott be a küzdelmekbe, és ahogy várni lehetett, mind a hat meccsét megnyerte Palesztína, Libanon és Banglades ellen. A 3. fordulóban ugyan az elején becsúszott néhány váratlan eredmény (hazai vereség Bahreintől, döntetlen Indonéziában), de a Socceroos végül biztosan szerezte meg a csoport második helyét Japán mögött, s ezzel egyenes ágon kijutott a tengerentúli világbajnokságra.

A szakemberek az ausztrál válogatott erősségei közül a csapategységet és a szervezettséget emelték ki, viszont a mostani válogatottból hiányoznak az igazán nagy nevek, főleg a 2006-os németországi világbajnokságon szereplő, ott nyolcaddöntőig jutó csapattal összehasonlítva: 20 évvel ezelőtt Mark Schwarzer, Tim Cahill, Mark Viduka vagy éppen Harry Kewell szerepelt a vb-n.

Abban az említett 2006-os keretben ott volt Tony Popovic. A sziklakemény középhátvéd akkor már pályafutása vége felé járt, és azon a vb-n Brazília ellen lehetőséget kapott Guus Hiddinktől, ám vádlisérülés miatt le kellett cserélni, és a folytatásban nem is játszhatott.

Két évvel később a pályafutását is befejezte, majd edzői pályára lépett, ausztrál csapatok mellett irányította a török Karabüksport és a görög Xanthit is. 2024-ben szeptemberében kinevezték az ausztrál válogatott szövetségi kapitányának.

Az 52 éves szakember irányításával megváltozott a Socceroos játéka is. A horvát származású edző megerősítette a védelmet, és a kapuban található a kevés nagy név egyike, a csapatkapitány Mathew Ryan személyében, aki már a 100. válogatottságát is megünnepelhette.

Popovicnak komoly fejtörést okoz Harry Souttar, aki a katari világbajnokságon az ausztrál válogatott egyik legjobbja volt. A rutinos középső védő azonban 2024 szeptemberében súlyos Achilles-ín-sérülést szenvedett, és több mint egyéves kihagyás után, 2026 áprilisában tért vissza a pályára a Leicesterben, majd május 31-én az ausztrál válogatottba is. Kérdés, hogy ilyen hosszú kihagyás után milyen szerepet szán neki a szövetségi kapitány, aki a 3–4–2–1-es felállást használja legtöbbször.

AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers – Dánia), Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)
Védők: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), Cameron Burgess (Swansea City – Wales), Alessandro Circati (Parma – Olaszország), Milos Degenek (APOEL – Ciprus), Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), Harry Souttar (Leicester City – Anglia), Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)
Középpályások: Cameron Devlin (Hearts – Skócia), Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), Mathew Leckie (Melbourne City), Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Támadók: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), Nestory Irankunda (Watford – Anglia), Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)
Szövetségi kapitány: Tony Popovic

Netherlands v Türkiye: Quarter-Final - UEFA EURO 2024
Hakan Calhanoglu (középen) és Arda Güler (jobbra) Vincenzo Montella szövetségi kapitánnyal (Fotó: Getty Images)

Törökország: erős védelem és fiatalos lendület

Bármily meglepő, Törökország mindössze a harmadik világbajnoki szereplésére készül: míg 1954-ben az Aranycsapat csoportjában – a furcsa lebonyolítása forma miatt a mieink ellen nem játszva – csak a harmadik helyen végzett, és búcsúzott a további küzdelmektől, addig 2002-ben némileg erőn felül teljesítve megszerezte a 3. helyet.

Hakan Sükürék sikere után valószínűleg nem volt a világon olyan ember, aki azt gondolta volna, hogy az újabb török világbajnok szereplésre majdnem negyedszázadot kell várni…

Pedig ez a selejtezősorozat sem indult fényesen, hiszen a grúziai győzelem után Konyában 6–0-s vereséget szenvedett Vincenzo Montella válogatottja a spanyoloktól. Ám a félholdasok visszatértek a győzelem útjára, és a folytatásban három győzelmet és egy döntetlent elérve megszerezték a pótselejtezőt érő második helyet, majd a playoffban Romániát és Koszovót is 1–0-ra legyőzve jutottak ki a vb-re.

A sikerben nagy szerepe van a 2023-ban kinevezett szövetségi kapitánynak, Vincenzo Montellának. Az olasz szakember Stefan Kuntztól vette át az irányítást, és a következő évi Eb-n a legjobb 16-ig vezette a válogatottat, ott Hollandiától némi balszerencsével kaptak ki Hakan Calhanogluék. 

A török futball javulását mi is a saját bőrünkön érzékeltük, hiszen a Nemzetek Ligája-osztályozón a magyar válogatott két vereséget szenvedett riválisától, és a két ország helyet cserélt, a következő kiírástól a törökök az elitben szerepelnek.

A Montella által kitalált 4–2–3–1-es felállásban megtalálhatóak a rutinos játékosok és a fiatal tehetségek is, a csapat támadójátéka és védelme is erős. A labdabirtoklásra épülő játékukban komoly szerepe van Hakan Calhanoglunak, aki a középpályáról diktálja a tempót. Elöl pedig a két fiatal sztár, Arda Güler és Kenan Yildiz sokszor kiszámíthatatlan játéka jelenti a legnagyobb veszélyt az ellenfelekre.

Kapusok: Mert Günok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Mancehster United – Anglia)
Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion – Anglia), Merih Demiral (Al-Ahli SFC  – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim – Németország), Samet Akaydin (Rizespor – Törökország), Zeki Celik (AS Roma – Olaszország)
Középpályások: Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökcü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)
Támadók: Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Németország), Deniz Gül (FC Porto – Portugália), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray)
Tartalékok: Muhammed Sengezer (kapus, Istanbul Basaksehir), Aral Simsir (támadó, Midtjylland – Dánia), Demir Ege Tiknaz (középpályás, Sporting Braga – Portugália)
Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Egyesült Államok–Paraguay
Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place		Ausztrália–Törökország
Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Törökország–Paraguay
Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–Ausztrália
Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Törökország–Egyesült Államok
Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Paraguay–Ausztrália
D-CSOPORT

 

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Egyesült Államok foci vb 2026 USA Törökország Paraguay Ausztrália
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